पिथौरागढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सेना के जवानों से की मुलाकात, ग्रामीणों ने किया स्वागत - JP NADDA IN PITHORAGARH

पिथौरागढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ( ETV BHARAT )

Published : May 18, 2025 at 2:43 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 3:13 PM IST

पिथौरागढ़: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा पिथौरागढ़ पहुंचे. जहां जेपी नड्डा ने सेना के जवानों से भेंट की. इसके साथ ही स्थानीय लोगों से भी जेपी नड्डा ने मुलाकात की. साथ ही उन्होंने वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत संचालित कार्यों की जानकारी ली. जेपी नड्डा अपने आदि कैलाश ओम पर्वत भ्रमण के तहत आज पूर्वाह्न 11:45 बजे गुंजी हेलीपैड पर पहुंचें. जहां स्थानीय लोगों ने जेपी नड्डा को रंग संस्कृति की पगड़ी पहनाकर पारंपरिक ढंग से उनका स्वागत किया गया. उसके बाद जेपी नड्डा आर्मी गेस्ट हाउस पहुंचे. जहां उन्होंने सेना, आईटीबीपी तथा एसएसबी के जवानों से मुलाकात की. जिसमें उन्होंने सीमा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तैनात हथियारों व उपकरणों की जानकारी ली. उन्होंने यहां तैनात भारतीय सेना, एसएसबी, आईटीबीपी के वीर जवानों से मुलाकात की. पिथौरागढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा (ETV BHARAT)

केंद्रीय जेपी नड्डा ने जवानों के साथ बातचीत की और दुर्गम परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं की रक्षा करने के उनके अदम्य साहस और समर्पण की सराहना की. उन्होंने कहा पूरा देश इन वीर जवानों के त्याग और बलिदान का सम्मान करता है. उनकी कर्तव्यनिष्ठा पर गर्व करता है. जवानों को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि, आप सभी देश की सुरक्षा के प्रहरी हैं. आपकी वीरता और निष्ठा के कारण ही देशवासी सुरक्षित महसूस करते हैं. उन्होंने जवानों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता और समर्थन का आश्वासन दिया. स्थानीय लोगों ने जेपी नड्डा का किया स्वागत (ETV BHARAT) इस दौरान जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जनपद के विभिन्न विभागों से संबंधित वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत गतिमान योजनाओं एवं प्रस्तावित कार्यक्रमों की पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण किया. उन्होंने जनपद के सभी विकासखंडों के अंतर्गत आने वाले वाइब्रेट विलेज की जानकारी दी गई. रंग संस्कृति की पगड़ी में जेपी नड़्ा (ETV BHARAT) पर्यटन विभाग द्वारा जनपद में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु चलाई जा रही योजनाओं एवं आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा हेतु व्यवस्थाओं की भी जानकारी दी गई. उन्होंने बताया आईटीबीपी और क्षेत्रीय पशुपालकों को सहयोग प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल राज्य सरकार एवं आईटीबीपी में मध्य शुरू की गयी है. इस योजना के अर्न्तगत पिथौरागढ़ जिले में आईटीबीपी को ताजा, उच्च गुणवत्ता वाली पोल्ट्री एवं MOH (goat meat or sheep meat) की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. इस योजना में सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन आईटीबीपी को खाद्य पदार्थ की आपूर्ति में शामिल है.बता दें जेपी नड्डा दो दिन तक गुंजी क्षेत्र में रहेंगे. पढ़ें-दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे जेपी नड्डा, जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने किया स्वागत

