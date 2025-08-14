रामनगर: केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी रामनगर के कानिया स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा एवं प्रशिक्षण केंद्र (ESTC) पहुंचे. यह केंद्र एमएसएमई (MSME) मंत्रालय के अधीन संचालित हो रही है. जो साल 1984 से तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है. अपने दौरे के दौरान मंत्री मांझी ने केंद्र की नई इमारत, कक्षाओं और प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया और छात्र-छात्राओं से सीधे संवाद भी किया. वहीं, सड़क की बदहाल हालत पर नाराजगी भी जताई.

देशभर में 18 टेक्नोलॉजी सेंटर संचालित: रामनगर के ईएसटीसी के निरीक्षण के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय की रीढ़ टेक्नोलॉजी सेंटर हैं. देशभर में इस समय 18 टेक्नोलॉजी सेंटर कार्यरत हैं. जबकि कुछ अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं.

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रामनगर ESTC सेंटर का किया निरीक्षण (वीडियो- ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि ऐसे केंद्र युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने कहा हमने उड़ीसा, बेंगलुरु, मुंबई और असम समेत कई राज्यों में इन टेक्नोलॉजी सेंटर के कार्यों को देखा है. आज हम उत्तराखंड के रामनगर में पहुंचे हैं और यहां भी बेहतरीन कार्य हो रहा है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण लेकर रोजगार से जुड़ रहे युवा: मंत्री मांझी ने कहा कि रामनगर का ईएसटीसी (ESTC) युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है. यहां डिप्लोमा कोर्स की भी सुविधा है. निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि केंद्र में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी है. प्रशिक्षक अनुभवी हैं और बच्चों को लैब और कक्षाओं में आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं.

रामनगर में जीतन राम मांझी (फोटो- ETV Bharat)

रामनगर ईएसटीसी की मांझी ने की सराहना: उन्होंने यहां की भोजन व्यवस्था की भी सराहना की. छात्रों ने बताया कि उन्हें अच्छा और सस्ता भोजन केंद्र में ही उपलब्ध हो जाता है, जिससे उन्हें बाहर महंगा खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती. मंत्री मांझी ने कहा कि ईएसटीसी का उद्देश्य सिर्फ तकनीकी प्रशिक्षण देना ही नहीं बल्कि, छात्रों को हर स्तर पर आत्मनिर्भर बनाना भी है.

सड़क की बदहाल हालत पर जताई नाराजगी: हालांकि, निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने एक बड़ी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने कहा कि जिस सड़क से होकर यह केंद्र जुड़ा है, उसकी हालत बेहद खराब है. यह वही मार्ग है, जो रामनगर मिनी स्टेडियम तक जाता है और रोजाना हजारों छात्र-छात्राएं इसी रास्ते से गुजरते हैं. मंत्री मांझी ने कहा कि इस जर्जर सड़क के कारण बच्चों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है.

बच्चों से संवाद करते जीतन राम मांझी (फोटो- ETV Bharat)

सरकार को दी नसीहत: उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उत्तराखंड सरकार को इस मुद्दे पर संवेदनशील होना चाहिए और जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत करानी चाहिए. उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता तभी संभव है. जब बच्चों को बुनियादी सुविधाएं भी सहज उपलब्ध हों, सड़कें खराब होंगी तो उनकी पढ़ाई और प्रशिक्षण दोनों प्रभावित होंगे.

रामनगर का इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा एवं प्रशिक्षण केंद्र (फोटो- ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ईएसटीसी केंद्र के रखरखाव को सामान्य रूप से संतोषजनक बताया. हालांकि, उन्होंने माना कि अभी कुछ सुधार कार्य शेष हैं. उन्होंने अधिकारियों को जल्द इन्हें पूरा करने के निर्देश दिए. इस मौके पर उन्होंने दोहराया कि MSME मंत्रालय का मुख्य लक्ष्य युवाओं को कौशलयुक्त बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है. रामनगर का यह केंद्र इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है. भविष्य में भी युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करता रहेगा.

ये भी पढ़ें-