यूपी के जेवर में लगेगी सेमीकंडक्टर यूनिट, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी - UNION CABINET DECISION

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ( ANI )

Published : May 14, 2025 at 3:29 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 3:39 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए. इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जेवर में भारत की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी है. वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताते हुए कहा, " भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है और वहां तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है. उन्होंने कहा कि एक इकाई में इसी साल उत्पादन शुरू हो जाएगा. इसी सिलसिले में एक और सुपर-एडवांस्ड इकाई है. यह एचसीएल और फॉक्सकॉन का संयुक्त उपक्रम है." केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जेवर में भारत की छठी सेमीकंडक्टर ईकाई को मंजूरी मिलने से 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, "सेमी कंडेक्टर यूनिट में 3706 करोड़ का निवेश होगा. यहां हर महीने 3.6 करोड़ डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनेंगे."

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर भारत की पहचान, हमारे सशस्त्र बलों की भूमिका और जो निर्णायक नेतृत्व रहा है और जो नया सिद्धांत बना है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है. यह वास्तव में देश के लिए एक प्रशंसनीय बात है.ऑपरेशन सिंदूर में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया. टेक्नोलॉजी भारत को बहुत बड़ी ताकत देती है और भविष्य के लिए मजबूत नींव रखती है." केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि राज्य सरकारें डिजाइन फर्मों को आगे बढ़ाने के लिए जोरदार तरीके से काम कर रही हैं. उन्होंने कहा, "270 शैक्षणिक संस्थानों और 70 स्टार्टअप में छात्र और उद्यमी नए उत्पादों को विकसित करने के लिए विश्व स्तरीय नवीनतम डिज़ाइन तकनीकों पर काम कर रहे हैं. जैसे-जैसे देश सेमीकंडक्टर यात्रा में आगे बढ़ रहा है, इको सिस्टम भागीदारों ने भी भारत में अपनी सुविधाएं स्थापित की हैं." मंत्री ने कहा कि भारत में लैपटॉप, मोबाइल फोन, सर्वर, मेडिकल डिवाइस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के तेजी से विकास के साथ सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ रही है, यह नई इकाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को और आगे बढ़ाएगी. मंत्री ने कहा कि यह प्लांट मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, पीसी और डिस्प्ले वाले अन्य उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेगा. उन्होंने कहा, "प्लांट को प्रति माह 20,000 वेफर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है. डिज़ाइन आउटपुट क्षमता 36 मिलियन यूनिट प्रति माह है." उन्होंने कहा कि देश भर में सेमीकंडक्टर उद्योग अब आकार ले रहा है. देश भर के कई राज्यों में विश्व स्तरीय डिज़ाइन सुविधाएं सामने आई हैं. ये भी पढ़ें- विदेश मंत्री जयशंकर की सुरक्षा अपग्रेड, काफिले में शामिल हुए बुलेट प्रूफ वाहन

