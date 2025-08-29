ETV Bharat / bharat

झारखंड से गुमशुदा और मुक्त बच्चों की तैयार हो रही रिपोर्ट! जानें, वजह - REPORT ON MISSING CHILDREN

मानव तस्करी झारखंड के लिए किसी बदनुमा दाग से कम नहीं लेकिन इस पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है.

Union Home Ministry demand report of missing and recovered children from Police Headquarters from Jharkhand
Published : August 29, 2025 at 7:56 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 8:21 PM IST

रांचीः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड से लापता और बरामद बच्चों के बारे में पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट मांगी है. इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से झारखंड के डीजीपी को पत्र लिखा गया है.

क्या है पत्र में

केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस पत्र में यह बताया गया है कि गायब बच्चों और बरामद बच्चों को लेकर तीन बिंदुओं पर रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाए. केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भेजे गए पत्र के माध्यम से यह पूछा गया है कि झारखंड के विभिन्न जिलों में कितनी संख्या में बच्चे लापता हैं. अगर लापता बच्चों को बरामद किया गया है तो कितने बच्चों को बरामद कर उनके परिवार संग उनका पुनर्वास कराया गया है. साथ ही ऐसे मामले से जुड़े कितने केस में अभियोजन दायर किया गया है.

क्यों मांगे गये आंकड़े

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में लापता बच्चों को लेकर एक याचिका दायर की गई थी. जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा पूरे देश से लापता बच्चों के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है. इसी प्रकरण में यह रिपोर्ट झारखंड से भी मांगी गई है ताकि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लापता और बरामद बच्चों के संबंध में पूरा आंकड़ा एकत्र किया जा सके.

सीआईडी ने मांगी रिपोर्ट

केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र पर कार्रवाई करते हुए झारखंड सीआईडी मुख्यालय ने लापता बच्चों के बारे में सभी जिलों से विस्तार से रिपोर्ट मांगी है. इसके लिए सीआईडी मुख्यालय ने रांची, धनबाद, जमशेदपुर एसएसपी सहित सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा है.

सीआईडी के द्वारा इस पत्र में यह लिखा गया है कि सभी एसएसपी और एसपी बच्चों के गायब होने के मामले में लंबित केस की संख्या, कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या के बारे में भी जानकारी दें.

मानव तस्करी का आंकड़ा

झारखंड में मानव तस्करी को लेकर दर्ज केस में अगर आंकड़ों की बात करें तो सीआईडी के आंकड़े यह बताते हैं कि साल 2024 में मानव तस्करी को लेकर 84 केस दर्ज हुए. इसमें से 18 वर्ष से कम उम्र के 163 लोग मानव तस्करी के शिकार हुए थे, जबकि 18 वर्ष से कम उम्र की 53 लड़कियां मानव तस्करी की शिकार हुईं.

Union Home Ministry demand report of missing and recovered children from Police Headquarters from Jharkhand
इस मामले में कुल दर्ज केस में पुलिस ने 45 मामलों में चार्जशीट दाखिल की, जबकि पांच केस में फाइनल रिपोर्ट समर्पित की गई थी. वहीं दूसरी ओर 34 केस अनुसंधान के लिए अभी भी लंबित रह गए हैं. संबंधित मामले में कुल 57 मानव तस्करों की गिरफ्तारी हुई है.

मानव तस्करी से निपटने की कवायद

झारखंड में मानव तस्करी एक गंभीर समस्या है. जिसके निपटारे के लिए प्रदेश के 8 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) का गठन किया गया है. जिसमें खूंटी, दुमका, सिमडेगा, गुमला, रांची, चाईबासा, लोहरदगा, पलामू जिला शामिल है. इस यूनिट में इंस्पेक्टर से सब-इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गयी है.

मानव तस्करी पर कसता शिकंजा

पिछले एक दशक में झारखंड से लगभग 42 हजार लड़कियों की तस्करी हुई है. लेकिन मानव तस्करी पर नकेल कसने की दिशा में लगातार कार्रवाई भी हो रही है. प्रदेश के मुख्य रेलवे स्टेशनों की लगातार निगरानी होती है. ऐसे में कई बार रेलवे स्टेशन से ही कई बच्चों को मुक्त कराया गया है.

Union Home Ministry demand report of missing and recovered children from Police Headquarters from Jharkhand
इस दिशा में पलामू श्रम विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई हुई है. साल 2024-25 में 15 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया. साल 2020 के बाद 150 से अधिक बच्चों का रेस्क्यू पलामू जिला से किया गया. इसके अलावा अगस्त 2025 में हजारीबाग जिला में मानव तस्करी के एक इंटरनेशनल गैंग का खुलासा हुआ. इस गैंग का किंगपिन पुलिस के शिकंजे में आया. ये गिरोह अवैध तरीके से लोगों को अमेरिका भेजने का काम करता था.

इसी तरह ऑपरेशन 'आहट' के तहत रांची रेल मंडल से 4 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया. इनके साथ दो युवकों को भी पकड़ा गया था. जिन्हें तमिलनाडु में काम का लालच दिया गया था. इसी तरह जुलाई 2025 में रांची जिला के मुरी रेलवे स्टेशन से दो मानव तस्कर गिरफ्तार किए गए. इस कार्रवाई में आरपीएफ द्वारा 6 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया.

इसके अलावा दिल्ली जैसे अन्य महानगरों से भी झारखंड की लड़कियों और लड़कों का रेस्क्यू किया गया. साल 2015 में गुरुग्राम से एक 14 वर्षीय लड़की को बचाया गया. अगस्त 2020 में दिल्ली के मॉडल टाउन से नाबालिग लड़की का रेस्क्यू किया गया. वहीं साल 2023 में साहिबगंज की 9 नाबालिग लड़कियों का दिल्ली-NCR से रेस्क्यू किया गया. साथ ही अगस्त 2022 में झारखंड की राजधानी रांची में पूर्व IAS के घर से एक लड़की का रेस्क्यू किया गया. जिसे घरेलू काम करने के लिए रखा गया था और कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था.

गरीबी पर चोट और सौदा!

झारखंड का ग्रामीण इलाक लगातार मानव तस्करी का दंश झेल रहा है. मानव तस्करों के निशाने पर अक्सर गरीब परिवार होता है. जिन्हें हमदर्दी और लालच में फंसाकर उनके बच्चों का सौदा किया जाता है. बच्चे के नाम पर परिवार को प्रतिमाह दस हजार रुपये तक का वादा किया जाता है. ऐसे में ग्रामीण बिना जाने गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी के कारण इन दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं. ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि कमजोर पारिवारिक ढांचा, माता-पिता की मृत्यु, अन्य परिजन व समाज द्वारा सौतेला व्यवहार और अन्य सामाजिक कारक मानव तस्करी के मुख्य कारण हैं.

Union Home Ministry demand report of missing and recovered children from Police Headquarters from Jharkhand
झारखंड में मानव तस्करी में पीड़ित बच्चों में 62% लड़कियां और 38% लड़के शामिल हैं. बच्चों के घर से निकल जाने के बाद लड़कियों से घरेलू काम, यौन शोषण, और जबरन विवाह कराया जाता है. इसके अलावा लड़कों को मजदूरी, भिक्षावृत्ति, कारखानों में काम कराया जाता है. जो 12-12 घंटे काम करने को मजबूर होते हैं. इसके साथ अन्य प्रतिष्ठानों में बाल मजदूरी के लिए भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है.

