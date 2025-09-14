ETV Bharat / bharat

अमित शाह ने वीर सावरकर परिसर का उद्घाटन किया, बोले- 2036 के ओलंपिक खेल अहमदाबाद में होना संभव

अमित शाह ने वीर सावरकर परिसर का उद्घाटन किया ( @airnewsalerts )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 14, 2025 at 10:21 PM IST 3 Min Read

अहमदाबाद: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद में वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया. इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि 2036 के ओलंपिक खेलों का आयोजन अहमदाबाद में संभव है. सबसे बड़ा और आधुनिक खेल परिसर

उन्होंने कहा, 1978 में अहमदाबाद आने के बाद से, उन्होंने इस 21 एकड़ के भूखंड को खाली पड़ा देखा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां एक खेल परिसर बनाने का प्रस्ताव दिया था. उन्होंने इस परिसर को भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे आधुनिक परिसर बताया. उन्होंने वीर सावरकर के बलिदान को याद करते हुए कहा कि वे एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें दो आजीवन कारावास (120 वर्ष) की सजा सुनाई गई थी. उन्होंने वीर सावरकर के समुद्र में कूदकर बच निकलने के साहस का भी ज़िक्र किया. इस परिसर की विशेषताओं के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यह 1,19,000 वर्ग मीटर में फैला है, जिसमें खेल, आवास और खान-पान की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. इसमें 900 वाहनों की पार्किंग क्षमता और 275 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बगल में सैकड़ों एकड़ में सरदार पटेल खेल परिसर भी बनाया जा रहा है. उन्होंने खेल बजट को 2014 के 1643 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5300 करोड़ रुपये करने के लिए सरकार की सराहना की. उन्होंने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से 15 पदक जीते गए हैं.