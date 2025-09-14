अमित शाह ने वीर सावरकर परिसर का उद्घाटन किया, बोले- 2036 के ओलंपिक खेल अहमदाबाद में होना संभव
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीर सावरकर खेल परिसर का उद्धाटन किया. उन्होंने कहा कि अहमदाबाद देश की खेल राजधानी बनेगा.
Published : September 14, 2025 at 10:21 PM IST
अहमदाबाद: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद में वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया. इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि 2036 के ओलंपिक खेलों का आयोजन अहमदाबाद में संभव है.
सबसे बड़ा और आधुनिक खेल परिसर
उन्होंने कहा, 1978 में अहमदाबाद आने के बाद से, उन्होंने इस 21 एकड़ के भूखंड को खाली पड़ा देखा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां एक खेल परिसर बनाने का प्रस्ताव दिया था. उन्होंने इस परिसर को भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे आधुनिक परिसर बताया.
उन्होंने वीर सावरकर के बलिदान को याद करते हुए कहा कि वे एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें दो आजीवन कारावास (120 वर्ष) की सजा सुनाई गई थी. उन्होंने वीर सावरकर के समुद्र में कूदकर बच निकलने के साहस का भी ज़िक्र किया.
इस परिसर की विशेषताओं के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यह 1,19,000 वर्ग मीटर में फैला है, जिसमें खेल, आवास और खान-पान की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. इसमें 900 वाहनों की पार्किंग क्षमता और 275 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बगल में सैकड़ों एकड़ में सरदार पटेल खेल परिसर भी बनाया जा रहा है. उन्होंने खेल बजट को 2014 के 1643 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5300 करोड़ रुपये करने के लिए सरकार की सराहना की. उन्होंने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से 15 पदक जीते गए हैं.
2029 में भारत में पुलिस और अग्निशमन खेलों का आयोजन होना है. भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बोली भेजी है और जल्द ही हमारे अहमदाबाद में इन खेलों की मेजबानी की पूरी संभावना है. भारत 2036 के ओलंपिक के लिए भी प्रयास कर रहा है.
अहमदाबाद को एक अंतरराष्ट्रीय शहर बनाएगा : पटेल
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि 825 करोड़ रुपये की लागत से बना यह परिसर अहमदाबाद को एक अंतरराष्ट्रीय शहर बनाएगा और भविष्य में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की अनुमति भी मिल गई है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य के 21 ज़िलों में खेल परिसर कार्यरत हैं, जो गुजरात के एथलीटों को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे.
बड़े टूर्नामेंटों का हो चुका आयोजन : संघवी
उद्घाटन कार्यक्रम में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि इस परिसर का निर्माण मात्र 30 महीनों में पूरा हुआ है. उन्होंने इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने इस परियोजना के लिए 16 बैठकें की हैं. उद्घाटन से पहले ही, इस परिसर ने दो बड़े टूर्नामेंटों, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन और राष्ट्रीय टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जो देश में पहली बार हुआ.
पीएम के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा : मंडाविया
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने 2047 तक भारत को दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा खेल देश बनाने के प्रयासों के बारे में बताया और खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने तथा महिला एथलीटों को अधिक प्रतिनिधित्व देने पर ज़ोर दिया.
