'केंद्रीय अधिकारियों ने 6 साल से दवा कंपनियों का निरीक्षण नहीं किया', मंत्री एम सुब्रमण्यम का आरोप
तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने पिछले छह सालों से दवा कंपनियों का निरीक्षण नहीं किया.
Published : October 10, 2025 at 8:31 PM IST
चेन्नई: राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर चेन्नई के ओमनदुरार सरकारी अस्पताल में रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया. तमिलनाडु के स्वास्थ्य और लोक कल्याण मंत्री एम सुब्रमण्यम ने इसमें भाग लिया और रक्तदान करने वालों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए.
इस दौरान तमिलनाडु के स्वास्थ्य और लोक कल्याण मंत्री ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने पिछले छह सालों से दवा कंपनियों का निरीक्षण नहीं किया है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश पुलिस तमिलनाडु आई और कफ सिरप से मौत मामले में कार्रवाई की. तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें पर्याप्त सहयोग प्रदान किया."
कंपनी को बंद करने का आदेश
एक तारीख को कफ सिरप लेने से बच्चों की मौत की घटना के बाद, मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु को इसकी सूचना दी. इसके बाद, दवा की जांच की गई और पाया गया कि यह जहरीली और मिलावटी है और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक सरकारों को तुरंत सूचित किया गया. हालांकि, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश ने इसे यहीं छोड़ दिया, लेकिन हमने इसकी पुष्टि की और 3 तारीख से इस दवा के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया. हमने कंपनी को बंद करने का आदेश भी दे दिया है.
इस पर राजनीति करना ठीक नहीं
इस मामले में तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई उचित कार्रवाई के कारण कई राज्यों में होने वाली और मौतें टल गई. तमिलनाडु से हर साल 12,000 करोड़ रुपये से 15,000 करोड़ रुपये के दवा उत्पाद निर्यात किए जाते हैं. ये लगभग 100 देशों को निर्यात किए जाते हैं. विपक्ष के नेता, एडप्पादी पलानीस्वामी को यह समझना चाहिए कि इस पर राजनीति करना और सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा करना सभ्य नहीं होगा.
'हर तीन साल निरीक्षण करना चाहिए'
केंद्र सरकार के अधिकारियों को हर तीन साल में एक बार पूरे भारत में ऐसी कंपनियों का निरीक्षण करना चाहिए, लेकिन पिछले छह सालों से कोई निरीक्षण नहीं हुआ है. हम इस बारे में आरोप लगाने कहां जा सकते हैं? तमिलनाडु सरकार के सहयोग से मौत को रोका गया और दवा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया.
मध्य प्रदेश राज्य से सूचना मिली. सूचना मिलते ही चिकित्सा सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण के लिए भेजा और तुरंत कार्रवाई की. मध्य प्रदेश को सूचना भेजी गई कि दवा मिलावटी है. यह सूचना केंद्र सरकार को भी भेजी गई. मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने दवा का निरीक्षण किया और कहा कि दवा में कोई खराबी नहीं है.
'2016 से 2021 तक दवा कंपनियों का ऑडिट नहीं किया गया'
हमने निरीक्षण न करने वाले वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. साथ ही, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी. हमने कहा है कि सभी दवा निर्माता कंपनियों का निरंतर निरीक्षण किया जाना चाहिए. एडप्पादी पलानीस्वामी को ऑडिट विभाग की उस रिपोर्ट का जवाब देना चाहिए जिसमें कहा गया है कि 2016 से 2021 तक दवा कंपनियों का ऑडिट नहीं किया गया.
तमिलनाडु में औषधि नियंत्रण अधिकारी भविष्य में निरीक्षण करेंगे. औषधि नियंत्रण अधिकारी को निरीक्षण करना चाहिए. उन्होंने कहा, "निरीक्षण के लिए इसे न भेजने वाले आयुक्त को भी नोटिस जारी किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी."
