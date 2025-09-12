ETV Bharat / bharat

झारखंड के बकाया राशि पर कोयला मंत्री ने दिया जवाब, राज्य सरकार के सहयोग से पूरा होगा झरिया का नया मास्टर प्लान

केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने झारखंड के बकाया राशि और झरिया के नए मास्टर प्लान पर भी अपनी बात रखी है.

UNION COAL MINISTER G KISHAN REDDY
कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2025 at 1:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने झारखंड दौरे के दौरान कहा कि राज्य सरकार द्वारा मांगी जा रही बकाया राशि के मुद्दे पर कोल मंत्रालय और राज्य सरकार के समन्वय से गठित कमेटी काम कर रही है. इस कमेटी की अब तक दो-तीन बैठकें हो चुकी हैं और जल्द ही इस पर निर्णय होने की उम्मीद है. रांची में मीडियाकर्मियों से बातचीत में मंत्री ने यह जानकारी दी.

कोल मंत्रालय का लक्ष्य: विकसित भारत के लिए कोल आपूर्ति

केंद्रीय कोयला मंत्री ने स्पष्ट किया कि कोल मंत्रालय का उद्देश्य आय अर्जन नहीं, बल्कि विकसित भारत के लिए कोल की मांग को पूरा करना है. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के सभी मुद्दों पर कोल इंडिया और राज्य सरकार के अधिकारियों की कमेटी द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर काम किया जाएगा.

कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान (ईटीवी भारत)

माइंस वाटर यूटिलाइजेशन पर जोर

जी किशन रेड्डी ने बताया कि कोल मंत्रालय माइंस वाटर यूटिलाइजेशन पर काम कर रहा है. ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और गोवा में इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. देश में 143 ऐसे कोल माइंस हैं, जिनका क्लोजर अभी तक नहीं हुआ है. इन माइंस के पानी का उपयोग और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए माइंस क्लोजर की प्रक्रिया शुरू की गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सभी 143 माइंस को नियमों के अनुसार बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए धन की कोई कमी नहीं है.

स्थानीय रोजगार और प्रांत को लाभ

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि माइंस क्लोजर के साथ-साथ माइंस के पानी का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और संबंधित प्रांत को लाभ होगा. अब तक 9 माइंस का क्लोजर हो चुका है और अगले दो-तीन वर्षों में सभी 143 माइंस को बंद कर दिया जाएगा.

झरिया के लिए नया मास्टर प्लान

केंद्रीय कोयला मंत्री ने धनबाद के झरिया के लिए नए मास्टर प्लान की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से 60 लोगों की टीम नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से कोल मंत्रालय ने 50 लोगों की नियुक्ति कर दी है. राज्य सरकार को सीईओ नियुक्त करना है. मास्टर प्लान में पुनर्वासित लोगों के लिए रोजगार, आवास, अस्पताल और स्कूल जैसी सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है. सीईओ की नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर इस योजना को गति दी जाएगी.

अवैध खनन पर चिंता, सुरक्षा पर जोर

अवैध खनन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को गंभीर बताते हुए रेड्डी ने कहा कि इस मुद्दे पर वह मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे. उन्होंने बताया कि पहले भी इस संबंध में बात हो चुकी है. कोल मंत्रालय और कोल कंपनियां सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान दे रही हैं. दुर्घटनाओं को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है और अधिकारियों को निरंतर निर्देश दिए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें:

रांची में केंद्रीय कोयला मंत्री ने की बड़ी घोषणा, कर्मियों को 1 करोड़ का अतिरिक्त बीमा, अनुग्रह राशि भी 25 लाख तक बढ़ाई

अंधाधुंध कोयला उत्पादन की होड़ में सुरक्षा मानकों की हो रही अनदेखी- भारतीय मजदूर संघ

For All Latest Updates

TAGGED:

कोयला मंत्री जी किशन रेड्डीझारखंड की बकाया राशिझरिया का नया मास्टर प्लानझारखंड में कोयला खदानUNION COAL MINISTER G KISHAN REDDY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.