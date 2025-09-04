ETV Bharat / bharat

केंद्रीय कृषि मंत्री ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, राज्यपाल ने स्थिति पर सौंपी रिपोर्ट

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने केंद्रीय कृषिमंत्री को अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन और फिरोजपुर जिलों में बाढ़ की स्थिति पर सौंपी रिपोर्ट.

पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 7:27 PM IST

चंडीगढ़: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. जहां उन्होंने प्रभावित किसानों से बातचीत की. इससे पहले, अमृतसर आगमन पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें बाढ़ की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी. यहां से ट्रैक्टर पर सवार होकर चौहान गुरदासपुर में एक जलमग्न खेत में भी गए और बाढ़ से क्षतिग्रस्त धान की फसल का निरीक्षण किया.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का आकलन करने के लिए दो केंद्रीय दल भी कर रहे पंजाब का दौरा

इससे पहले अमृतसर में उन्होंने कहा कि बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का आकलन करने के लिए दो केंद्रीय दल भी पंजाब का दौरा कर रहे हैं और वे केंद्र को एक रिपोर्ट सौंपेंगे. चौहान के साथ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ, प्रदेश भाजपा नेता सुभाष शर्मा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे.

अमृतसर में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा "देश और मानवता की सेवा में पंजाबी हमेशा सबसे आगे रहे हैं. लेकिन आज पंजाब बाढ़ के कारण मुश्किल दौर से गुज़र रहा है और कई गांव प्रभावित हैं, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. खेत जलमग्न हो गए हैं. केंद्र इस मुश्किल घड़ी में पंजाब के लोगों के साथ पूरी तरह खड़ा है. मुझे प्रधानमंत्री ने पंजाब भेजा है. हम हालात का जायज़ा लेंगे और लोगों से बात करेंगे.’’

चौहान सबसे पहले अमृतसर ज़िले के अजनाला में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे और किसानों से बातचीत की

चौहान ने बताया कि बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का आकलन करने के लिए गुरुवार को दो केंद्रीय दल भी पंजाब पहुंच गए हैं. इनमें कृषि, ग्रामीण विकास, सड़क, ऊर्जा, वित्त और जल शक्ति सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हैं. ये दल स्थिति का आकलन करेंगे और केंद्र को एक विस्तृत रिपोर्ट देंगे. चौहान सबसे पहले अमृतसर ज़िले के अजनाला में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे और किसानों से बातचीत की. पानी में डूबे एक खेत में एक किसान से बातचीत करते हुए चौहान ने स्थिति का जायज़ा लिया.

केंद्रीय कृषि मंत्री ने पानी में डूबे खेतों में घुसकर धान की फ़सल का जायज़ा लिया

बाद में, वह गुरदासपुर ज़िले के धर्मकोट रंधावा गांव पहुंचे. वह पंजाब भाजपा अध्यक्ष जाखड़ द्वारा चलाए जा रहे ट्रैक्टर पर सवार थे. फिर वह घुटनों से ज़्यादा गहरे पानी में डूबे खेतों में घुसकर धान की फ़सल का जायज़ा लेने लगे. कहा, ‘‘नुकसान साफ़ दिख रहा है. फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है. खेत पानी में डूब गए हैं. रावी नदी से आई गाद खेतों में जमा हो गई है और इससे अगली फसल के लिए संकट पैदा हो जाएगा. सरकार किसानों और लोगों के लिए हरसंभव प्रयास करेगी.’’

अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले राज्यपाल कटारिया ने अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन और फिरोजपुर जिलों में बाढ़ की स्थिति पर रिपोर्ट सौंपी. एक से चार सितंबर तक बाढ़ प्रभावित सभी पांच जिलों का दौरा करने के बाद राज्यपाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री को इन क्षेत्रों की जमीनी हकीकत से अवगत कराया और बाढ़ के कारण जान-माल, फसलों और बुनियादी ढांचे को हुए व्यापक नुकसान के बारे में बताया.

पंजाब के कृषि मंत्री ने केंद्र से राज्य के लंबित 60 हजार करोड़ रुपये जारी करने की भी मांग की

उन्होंने पंजाब सरकार, जिला प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों की भी जानकारी दी.
चौहान बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने और उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए पंजाब के दौरे पर हैं. उन्होंने राज्य को शीघ्र राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने में केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया. बाद में, पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने चौहान से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर अजनाला विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए पहले चरण में 2,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की मांग की. उन्होंने केंद्र से राज्य के लंबित 60 हजार करोड़ रुपये जारी करने की भी मांग की.

पंजाब इस समय दशकों में अपनी सबसे भीषण बाढ़ आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है. यह बाढ़ सतलुज, व्यास और रावी नदियों के उफान पर होने के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण मौसमी छोटी नदियों में उफान का नतीजा है. बाढ़ से अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है और 3.55 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ में 1.75 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में फसलें बर्बाद हो गई हैं.

