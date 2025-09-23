बिल्डर-बैंक गठजोड़ मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 6 और मामले सौंपे
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को रियल एस्टेट परियोजनाओं में खरीदारों को धोखा देने के संबंध में छह और मामले दर्ज करने की अनुमति दी.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज में रियल एस्टेट परियोजनाओं में बैंकों और डेवलपर्स के बीच 'सांठगांठ' के संबंध में घर खरीदारों से धोखाधड़ी के छह और नियमित मामले दर्ज करने की अनुमति दे दी.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष यह मामला पेश किया गया. केंद्रीय एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि एजेंसी ने सुपरटेक लिमिटेड को छोड़कर, दिल्ली-एनसीआर से बाहर मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज में स्थित विभिन्न बिल्डरों की परियोजनाओं की प्रारंभिक जाँच पूरी कर ली है.
सीबीआई ने दलील दी कि प्रारंभिक जाँच के बाद, यह पाया गया है कि एक संज्ञेय अपराध बनता है. भाटी ने दलील दी कि मामले की त्वरित जाँच के लिए, एजेंसी छह मामले दर्ज करने के लिए इच्छुक है और वह तलाशी और जब्ती भी करेगी. भाटी की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने सीबीआई को कानून के अनुसार आगे बढ़ने और नियमित मामले दर्ज करने की अनुमति दे दी. पीठ ने भाटी से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट के कुछ अंश न्यायमित्र राजीव जैन के साथ साझा करने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को सीबीआई को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में घर खरीदारों को ठगने के लिए बैंकों और डेवलपर्स के बीच सांठगांठ के संबंध में 22 मामले दर्ज करने की अनुमति दी. एनसीआर के बिल्डर और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विकास प्राधिकरण अब सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में हैं.
यह मामला तब न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष आया था. शीर्ष अदालत ने इस मामले को अपने हाथ में लेने, 58 परियोजना स्थलों का दौरा करने और 1,000 से अधिक लोगों से पूछताछ करने के सीबीआई के प्रयासों की सराहना की. पीठ ने केंद्रीय एजेंसी से कहा कि वह जल्द से जल्द जाँच पूरी करे और मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाए.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को विभिन्न बिल्डरों और बैंकों के खिलाफ की गई छह प्रारंभिक जांचों के संबंध में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं. पीठ ने कहा कि सीबीआई द्वारा दर्ज सातवीं प्रारंभिक जांच (पीई) की जाँच अभी भी जारी है. पीठ ने कहा कि इस पीई में शामिल परियोजनाएँ मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और इलाहाबाद में हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में सीबीआई को एनसीआर क्षेत्र यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, यमुना एक्सप्रेसवे और गाजियाबाद में बिल्डरों और परियोजनाओं के मामलों में पांच पीई दर्ज करने की अनुमति दी थी. पीठ ने सुपरटेक लिमिटेड के खिलाफ एक पीई दर्ज करने की अनुमति दी, जिसके खिलाफ 799 घर खरीदारों ने आठ अलग-अलग शहरों में परियोजनाओं से जुड़ी 84 अपीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.