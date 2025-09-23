ETV Bharat / bharat

बिल्डर-बैंक गठजोड़ मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 6 और मामले सौंपे

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज में रियल एस्टेट परियोजनाओं में बैंकों और डेवलपर्स के बीच 'सांठगांठ' के संबंध में घर खरीदारों से धोखाधड़ी के छह और नियमित मामले दर्ज करने की अनुमति दे दी.

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष यह मामला पेश किया गया. केंद्रीय एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि एजेंसी ने सुपरटेक लिमिटेड को छोड़कर, दिल्ली-एनसीआर से बाहर मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज में स्थित विभिन्न बिल्डरों की परियोजनाओं की प्रारंभिक जाँच पूरी कर ली है.

सीबीआई ने दलील दी कि प्रारंभिक जाँच के बाद, यह पाया गया है कि एक संज्ञेय अपराध बनता है. भाटी ने दलील दी कि मामले की त्वरित जाँच के लिए, एजेंसी छह मामले दर्ज करने के लिए इच्छुक है और वह तलाशी और जब्ती भी करेगी. भाटी की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने सीबीआई को कानून के अनुसार आगे बढ़ने और नियमित मामले दर्ज करने की अनुमति दे दी. पीठ ने भाटी से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट के कुछ अंश न्यायमित्र राजीव जैन के साथ साझा करने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को सीबीआई को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में घर खरीदारों को ठगने के लिए बैंकों और डेवलपर्स के बीच सांठगांठ के संबंध में 22 मामले दर्ज करने की अनुमति दी. एनसीआर के बिल्डर और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विकास प्राधिकरण अब सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में हैं.