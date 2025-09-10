ETV Bharat / bharat

शांतिनिकेतन आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर, विश्वभारती पर्यटकों के लिए सप्ताह में 4 दिन खुलेगा

यूनेस्को की विश्व धरोहर शांतिनिकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय अपने परिसर को सप्ताह में 4 दिन पर्यटकों के लिए खोलेगा

santiniketan-to-open-its-campus-for-tourists-4-days-in-a-week
शांतिनिकेतन में विश्वभारती सप्ताह में 4 दिन खुलेगा (ETV Bharat)
Published : September 10, 2025 at 6:50 PM IST

बोलपुर (बीरभूम): यूनेस्को की विश्व धरोहर शांतिनिकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय अपने परिसर को सप्ताह में 4 दिन पर्यटकों के लिए खोलने की योजना बना रहा है. खबर के मुताबिक, शांतिनिकेतन में दुर्गा पूजा के दौरान रविवार को 'हेरिटेज वॉक' बंद रहेगा.

हालांकि, दुर्गा पूजा के बाद, यूनेस्को विश्व धरोहर विश्वभारती परिसर को पर्यटकों के लिए सप्ताह में एक दिन के बजाय चार दिन के लिए खोला जाएगा, ऐसा विश्वभारती प्रशासन योजना बना रहा है. शांतिनिकेतन आने वाले पर्यटकों के लिए यह अच्छी खबर है.

यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शांतिनिकेतन में विश्वभारती विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

विश्वभारती के कार्यवाहक जनसंपर्क अधिकारी अतिग घोष ने कहा कि, महालया के दिन फन फेयर होता है, इसलिए पूजा शुरू होने वाले रविवार को हेरिटेज वॉक बंद रहेगा. बाकी रविवार को परिसर हमेशा की तरह खुला रहेगा. उन्होंने कहा कि, उनकी योजना पूजा के बाद सप्ताह में 4 दिन पर्यटकों के लिए परिसर खोलने की है. ऐसा होने से सभी को इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देखने का मौका मिलेगा.

17 सितंबर 2023 को यूनेस्को ने रवींद्रनाथ के 'प्राणेर अराम' शांतिनिकेतन को 'विश्व धरोहर' का दर्जा दिया. फिलहाल, यह दुनिया का एकमात्र चालू विश्वविद्यालय है जिसे हेरिटेज की उपाधि प्राप्त है. इसलिए, शांतिनिकेतन में बिखरी विरासत इमारतों, मूर्तियों और खजानों को संरक्षित करना विश्वभारती अधिकारियों के लिए एक अतिरिक्त चुनौती है.

यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शांतिनिकेतन में विश्वभारती विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

इसलिए, निर्णय के बावजूद, अधिकारी परिसर को पर्यटकों के लिए नहीं खोल पाए. हालांकि, यूनेस्को ने पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश भी जारी किए ताकि पर्यटक विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण कर सकें. उसके बाद, पर्याप्त व्यवस्था करने के बाद, 2025 में 3 अगस्त को 'विश्व धरोहर' शांतिनिकेतन पहली बार पर्यटकों के लिए खोला गया.

प्रत्येक रविवार को एक बार में अधिकतम 25 पर्यटकों के एक समूह को भ्रमण कराया जाता है. हालांकि, पूजा के दौरान रविवार को 'हेरिटेज वॉक' बंद रहेगा. महालया के दिन विश्वभारती के गौर प्रांगण में आनंदमेला का आयोजन होता है. उस दिन परिसर में हेरिटेज वॉक बंद रहेगा. इसके अलावा, महाषष्ठी के दिन रविवार को भी विश्वभारती परिसर बंद रहेगा. हालांकि, पूजा अवकाश के शेष रविवारों को परिसर पर्यटकों के लिए खुला रहेगा.

यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शांतिनिकेतन में विश्वभारती विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

इसके अलावा, विश्वभारती प्रशासन ने नवंबर से 'विश्व धरोहर' परिसर को पर्यटकों के लिए सप्ताह में एक दिन के बजाय चार दिन खोलने की योजना बनाई है. परिसर बुधवार को खुला रहेगा, जिसमें रविवार भी शामिल है, जब पथभवन बंद रहता है. इसके अलावा, पर्यटकों को अगले दो दिनों तक आधे दिन के लिए परिसर में प्रवेश मिलेगा. पथभवन में सुबह से कक्षाएं लगती हैं. छात्रों की छुट्टियों के बाद भी पर्यटकों का परिसर में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई. है कवि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वभारती में पर्यटक सप्ताह में चार दिन आ सकेंगे. शांतिनिकेतन आने वाले पर्यटकों के लिए यह निश्चित रूप से एक बड़ी खुशखबरी है.

यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शांतिनिकेतन में विश्वभारती विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

पर्यटक 'हेरिटेज वॉक' का टिकट रवींद्र भवन संग्रहालय के टिकट कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे. प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत 300 रुपये है. यदि छात्रों का एक समूह घूमने आता है, तो प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत 50 रुपये है. अकेले छात्र के लिए टिकट की कीमत 150 रुपये है. विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट की कीमत 1000 रुपये प्रति व्यक्ति है.

यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शांतिनिकेतन में विश्वभारती विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

पिछले महीने की 3 तारीख को शांतिनिकेतन स्थित विश्वभारती का 'विश्व धरोहर' परिसर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया. विश्वभारती को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिलने के बाद पहली बार पर्यटकों ने पारंपरिक इमारतों, मूर्तियों और वास्तुकला का दीदार किया.

यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शांतिनिकेतन में विश्वभारती विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

पहले विश्वभारती पर्यटकों के लिए खुला था. कोई नियम-कानून नहीं थे. सुबह से दोपहर तक पाठभवन में पढ़ाई के बाद पर्यटक गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की पाठशाला जाते थे. लेकिन कोविड महामारी के बाद से परिसर में पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया. फिर पिछले महीने इस 'विश्व धरोहर' परिसर को पहली बार पर्यटकों के लिए खोला गया.

यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शांतिनिकेतन में विश्वभारती विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: शांतिनिकेतन में विश्वभारती पर्यटकों के लिए फिर से खुला, 'हेरिटेज वॉक' की तैयारी

