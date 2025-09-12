ETV Bharat / bharat

लड़की बहिन योजना: महिलाओं को 1500 रुपये मिलना शुरू, जानें किन लोगों को नहीं मिलेगा पैसा?

मुंबई: महिलाओं की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को हर महीने 1500 रुपये की राशि दी जाती है. योजना के तहत महिलाओं को अब तक 13 किस्ते मिल चुकी हैं. अगस्त महीने की यह 14वीं किस्त है.

इस बीच मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना को लेकर एक बड़ा जानकारी सामने आई है. दरअसल, योजना की लाभार्थी महिलाओं के खाते में सरकार ने 1500 रुपये की राशि भेजना शुरू कर दी है. इस संबंध में राज्य की महिला और बाल विकास मंत्रा अदिति तटकरे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि अगस्त महीने की किस्त आज (11 सितंबर 2025) से भेजना शुरू कर दिया गया है.

अदिति तटकरे ने कहा, "महाराष्ट्र की माताओं-बहनों के अटूट विश्वास से यह सशक्तिकरण क्रांति सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है. जल्द ही इस योजना की सभी पात्र लाभार्थी महिलाओं के आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट में सम्मान निधि पहुंच दाएगी."

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये सम्मान निधि दी जाएगी. उन्होंने बताया कि कई लाभार्थी महिलाओं ने बताया है कि उनके अकाउंट में धनराशि आ गई है.