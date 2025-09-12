लड़की बहिन योजना: महिलाओं को 1500 रुपये मिलना शुरू, जानें किन लोगों को नहीं मिलेगा पैसा?
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के तहत 14वीं किस्त की राशि लाभर्थी महिलाओं के अकाउंट में आना शुरू हो गई है.
Published : September 12, 2025 at 8:00 PM IST
मुंबई: महिलाओं की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को हर महीने 1500 रुपये की राशि दी जाती है. योजना के तहत महिलाओं को अब तक 13 किस्ते मिल चुकी हैं. अगस्त महीने की यह 14वीं किस्त है.
इस बीच मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना को लेकर एक बड़ा जानकारी सामने आई है. दरअसल, योजना की लाभार्थी महिलाओं के खाते में सरकार ने 1500 रुपये की राशि भेजना शुरू कर दी है. इस संबंध में राज्य की महिला और बाल विकास मंत्रा अदिति तटकरे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि अगस्त महीने की किस्त आज (11 सितंबर 2025) से भेजना शुरू कर दिया गया है.
अदिति तटकरे ने कहा, "महाराष्ट्र की माताओं-बहनों के अटूट विश्वास से यह सशक्तिकरण क्रांति सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है. जल्द ही इस योजना की सभी पात्र लाभार्थी महिलाओं के आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट में सम्मान निधि पहुंच दाएगी."
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : महिला सक्षमीकरणाची अखंड क्रांती !— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) September 11, 2025
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना ऑगस्ट महिन्याचा सन्मान निधी वितरित करण्याच्या प्रक्रियेस आज पासून सुरुवात होत आहे.
महाराष्ट्रातील माता-भगिनींच्या अखंड विश्वासाने सुरू असलेली… pic.twitter.com/oRnOcQxuzP
उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये सम्मान निधि दी जाएगी. उन्होंने बताया कि कई लाभार्थी महिलाओं ने बताया है कि उनके अकाउंट में धनराशि आ गई है.
मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना का किसे मिलेगा फायदा?
- यह योजना सिर्फ 21 साल से 65 साल तक की उम्र की महिलाओं के लिए है.
- इस योजना के लिए महिलाओं को महाराष्ट्र का निवासी होना जरूरी है.
- इस योजना में शामिल होने के लिए उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा.
- सभी विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं.
- योजना का फायदा उठाने के लिए महिलाओं का बैंक अकाउंट होना जरूरी है.
- महिला के परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- जो महिलाएं किसी अन्य सरकारी योजना का फायदा उठा रही हैं, वह इसकी पात्र नहीं हैं.
किन डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेगी?
इस योजना का फायदा उठाने के लिए पात्र महिला के पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उम्र का वेरिफिकेशन सार्टिफिकेट, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र,जन्म प्रमाण पत्र और वोटर आईडी जैसे डॉक्यूमेंट होना जरूरी है.
किन महिलाओं को नहीं मिलता लड़की बहिन योजना का लाभ
जिन परिवारों की इनकम 2.50 लाख रुपये से ज्यादा है. उन परिवार की महिलाएं इस योजना की पात्र नहीं हैं. इसके अलावा इनकम टैक्स फाइल करने वाले परिवार की महिलाओं को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा.
वहीं अगर परिवार के कोई सदस्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो ऐसे लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ट्रैक्टर को छोड़कर जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन है, उस परिवार की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
