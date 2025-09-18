ETV Bharat / bharat

वायु सेना के नियमों के तहत सौतेली मां को पारिवारिक पेंशन नहीं दी जा सकती, सरकार का जवाब

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भारतीय वायु सेना के नियमों के तहत सौतेली मां को पारिवारिक पेंशन देने पर विचार करना संभव नहीं है, क्योंकि सौतेली मां कानूनी और रिश्ते के तौर पर दोनों ही नजरिये से प्राकृतिक मां से अलग होती है.

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ मामले में सुनवाई कर रही थी. केंद्र सरकार ने जोर देकर कहा कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि हालांकि पेंशन कोई इनाम नहीं है और इसे अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है, लेकिन यह अधिकार न तो पूर्ण है और न ही बिना शर्त.

केंद्र ने कहा कि पेंशन लाभ पाने के लिए, वर्तमान वैधानिक प्रावधानों या विनियमों के तहत स्पष्ट पात्रता स्थापित करना जरूरी है. केंद्र ने कहा कि सौतेली मां को भी इसमें शामिल करना, जो परिभाषा के अनुसार जैविक माता-पिता में नहीं आती है, विधायिका द्वारा निर्धारित दायरे से बाहर अनुचित न्यायिक विस्तार होगा.

अपनी दलील के समर्थन में, केंद्र सरकार ने भरण-पोषण और अन्य कल्याणकारी लाभों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया. सरकार ने कहा कि इन फैसलों में कहा गया है कि 'मां' शब्द केवल प्राकृतिक या जैविक मां के लिए है, सौतेली मां के लिए नहीं.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने दलील दी कि जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को विचार के लिए इस प्रकार लिया था: "क्या एक सौतेली मां सेना के नियमों के तहत विशेष और साधारण पारिवारिक पेंशन की हकदार है."

केंद्र ने कहा कि अपीलकर्ता, जो मृतक वायुसैनिक की सौतेली मां है, का दावा भारतीय वायु सेना के पेंशन विनियमन, 1961 और इसके विनियमन 192 के अनुसार शासित होता है. सरकार ने कहा कि वह पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र आश्रितों की श्रेणी में नहीं आती हैं.