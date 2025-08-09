नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर में कोराडी देवी मंदिर मार्ग पर एक निर्माणाधीन गेट का एक हिस्सा ढहने से बड़ा हादसा हो गया है. हादसे में 16-17 लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है.
अधिकारियों ने बताया कि नागपुर के खापरखेड़ा में कोराडी देवी मंदिर का निर्माणाधीन गेट गिरने से 17 लोग घायल हो, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई गई है. उन्होंने कहा कि मौके पर बचाव कार्य जारी है.
यह घटना खापरखेड़ा-कोराडी मंदिर मार्ग पर रात 8:00 से 8:15 बजे के बीच हुई. रिपोर्ट के अनुसार, कुछ मजदूर मलबे में दबे हो सकते हैं.
#WATCH | Maharashtra | Portion of an under-construction structure collapsed during the construction of a gate located on Khaparkheda to Koradi Temple route in Nagpur. 15-16 people who sustained minor injuries have been shifted to hospitals for medical treatment. Debris being…
नागपुर के पुलिस उपायुक्त निकेतन कदम ने कहा कि कुछ निर्माण मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है. अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ और पुलिस ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है.
स्थानीय निवासी और प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि हमने 9 लोगों को बचाया. उन्हें चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. स्लैब गिरने से लोग नीचे गिर गए. वे खून से लथपथ थे.
#WATCH | Nagpur, Maharashtra: A local and eyewitness, Ratnadeep Rangari says, "...We rescued 9 people. They have sustained injuries and have been taken to hospitals. People fell down when the slab collapsed. They were covered in blood...
घटनास्थल पर मौजूद एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन के इंस्पेक्टर कृपाल मुले ने कहा, "जब एनडीआरएफ की टीम यहां पहुंची तो ढांचा पूरी तरह से ढह चुका था. जब हमने पूछा तो हमें बताया गया कि यहां काम कर रहे सभी लोग घायल हुए थे, लेकिन सभी को बचा लिया गया...यहां कोई फंसा हुआ नहीं मिला. हमने पहले यहां शारीरिक खोजबीन की, उसके बाद कुत्तों की मदद से तलाशी ली. अभी तक यहां कोई फंसा हुआ नहीं दिख रहा है...लेकिन हमें पहले मलबा हटाना होगा, उसके बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकती है...ऐसा कहा जा रहा है कि निर्माण कार्य चल रहा था और (उपकरणों के) कंपन के कारण यह सब एक साथ ढह गया. यहां मलबे का 4-5 फीट ऊंचा ढेर है."
#WATCH | Nagpur slab collapse incident | Inspector Krupal Mule of 5 Battalion NDRF says, "When the team of 5 Battalion NDRF reached here, the structure had completely collapsed. When we asked, we were told that everyone who was working here were injured but all of them were…
नागपुर के संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने कहा, "मलबा हटाया जा रहा है. लगभग 15 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है. सभी की हालत स्थिर है."
नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) के महानगर आयुक्त संजय मीणा ने कहा, "...15-16 लोग घायल हुए हैं. कोई गंभीर चोट नहीं है. वे अस्पताल में हैं. यहां कोराडी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था. एनएमआरडीए के अंतर्गत ठेकेदार यहां काम कर रहे थे. यह कैसे हुआ, इस बारे में पूरी जांच के बाद ही बताया जा सकता है. हम विस्तृत जांच करेंगे." उन्होंने कहा कि अभी तक किसी के मरने की पुष्टि नहीं हुई है.
