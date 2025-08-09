Essay Contest 2025

महाराष्ट्र : नागपुर में कोराडी देवी मंदिर मार्ग पर निर्माणाधीन गेट गिरा, 17 लोग घायल - NAGPUR GATE COLLAPSED

नागपुर में कोराडी देवी मंदिर मार्ग पर निर्माणाधीन गेट गिरने से 17 लोग घायल हो गए.

under-construction gate collapsed near Koradi Devi temple in Nagpur Updates
महाराष्ट्र : नागपुर में कोराडी देवी मंदिर मार्ग पर निर्माणाधीन गेट गिरा, 17 लोग घायल (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2025 at 11:15 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 11:36 PM IST

नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर में कोराडी देवी मंदिर मार्ग पर एक निर्माणाधीन गेट का एक हिस्सा ढहने से बड़ा हादसा हो गया है. हादसे में 16-17 लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है.

अधिकारियों ने बताया कि नागपुर के खापरखेड़ा में कोराडी देवी मंदिर का निर्माणाधीन गेट गिरने से 17 लोग घायल हो, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई गई है. उन्होंने कहा कि मौके पर बचाव कार्य जारी है.

यह घटना खापरखेड़ा-कोराडी मंदिर मार्ग पर रात 8:00 से 8:15 बजे के बीच हुई. रिपोर्ट के अनुसार, कुछ मजदूर मलबे में दबे हो सकते हैं.

नागपुर के पुलिस उपायुक्त निकेतन कदम ने कहा कि कुछ निर्माण मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है. अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ और पुलिस ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है.

स्थानीय निवासी और प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि हमने 9 लोगों को बचाया. उन्हें चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. स्लैब गिरने से लोग नीचे गिर गए. वे खून से लथपथ थे.

घटनास्थल पर मौजूद एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन के इंस्पेक्टर कृपाल मुले ने कहा, "जब एनडीआरएफ की टीम यहां पहुंची तो ढांचा पूरी तरह से ढह चुका था. जब हमने पूछा तो हमें बताया गया कि यहां काम कर रहे सभी लोग घायल हुए थे, लेकिन सभी को बचा लिया गया...यहां कोई फंसा हुआ नहीं मिला. हमने पहले यहां शारीरिक खोजबीन की, उसके बाद कुत्तों की मदद से तलाशी ली. अभी तक यहां कोई फंसा हुआ नहीं दिख रहा है...लेकिन हमें पहले मलबा हटाना होगा, उसके बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकती है...ऐसा कहा जा रहा है कि निर्माण कार्य चल रहा था और (उपकरणों के) कंपन के कारण यह सब एक साथ ढह गया. यहां मलबे का 4-5 फीट ऊंचा ढेर है."

नागपुर के संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने कहा, "मलबा हटाया जा रहा है. लगभग 15 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है. सभी की हालत स्थिर है."

नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) के महानगर आयुक्त संजय मीणा ने कहा, "...15-16 लोग घायल हुए हैं. कोई गंभीर चोट नहीं है. वे अस्पताल में हैं. यहां कोराडी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था. एनएमआरडीए के अंतर्गत ठेकेदार यहां काम कर रहे थे. यह कैसे हुआ, इस बारे में पूरी जांच के बाद ही बताया जा सकता है. हम विस्तृत जांच करेंगे." उन्होंने कहा कि अभी तक किसी के मरने की पुष्टि नहीं हुई है.

Last Updated : August 9, 2025 at 11:36 PM IST

KORADI DEVI TEMPLENAGPUR NEWSNAGPUR GATE COLLAPSED

ETV Bharat Logo

