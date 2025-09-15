ETV Bharat / bharat

भारत से डीजल खरीद पर रोक लगाएगा यूक्रेन, 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला

नई दिल्ली/ कीव : रूस के साथ चल रही जंग के बीच यूक्रेन अब भारत से आने वाले डीजल पर रोक लगाएगा. यह रोक 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी. इसकी जानकारी यूक्रेन की एनर्जी कंसल्टेंसी एनकॉर ने सोमवार को यह जानकारी दी. एनकॉर का कहना है रूस से भारत काफी अधिक कच्चा तेल खरीदता है. इस वजह से यूक्रेन को यह कदम उठाना पड़ रहा है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार एनकॉर का कहना है कि भारत, रूस से बहुत ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है इस वजह से यूक्रेन को यह कदम उठाना पड़ रहा है. एनकॉर ने कहा कि रूस ड्रोन और मिसाइल से लगातार यूक्रेनी तेल रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है. एनकॉर का कहना है कि यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसियों ने आदेश दिया है कि भारत से आने वाले डीजल के हर कंसाइनमेंट की जांच होगी. यह जांच लैब में होगी ताकि पता चल सके कि उसमें रूसी तेल तो नहीं मिला है.