नई दिल्ली: रूस-यूक्रेन सीजफायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यू-टर्न के बाद अब भारत मध्यस्थता की उम्मीद की जा रही है. ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि रूस और यूक्रेन के नेता बातचीत की पहल करे.

इस बीच भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक ने शनिवार को रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में भारत से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का रूस के साथ संबंध अच्छा है.

राष्ट्रीय ध्वज दिवस के अवसर पर एएनआई से बात करते हुए राजदूत पोलिशचुक ने 2023 से यूक्रेन और भारत के बीच बढ़ते संवाद का स्वागत किया और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों की प्रशंसा की. जिसमें उन्होंने कहा कि भारत युद्ध में 'तटस्थ नहीं' है, लेकिन शांति, कूटनीति और राजनीतिक वार्ता का दृढ़ता से समर्थन करता है.

उन्होंने कहा कि यूक्रेन पक्ष को उम्मीद है कि सितंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में यह बातचीत जारी रहेगी. उन्होंने कहा, 'हम यूक्रेन में शांति स्थापना प्रक्रिया में भारत की अधिक भागीदारी की उम्मीद करते हैं.'

हालांकि ये भी कहा कि उन्हें संदेह है कि पूर्व में हुई बैठके भी इस चर्चा का हिस्सा होगी लेकिन आशा है कि रूस के साथ राजनीतिक वार्ता में शामिल इस मुद्दे को ध्यान में रखा जाएगा.

राजदूत ने आगे कहा, 'मैं बहुत आभारी हूँ कि 2023 से दोनों देशों के बीच गहन बातचीत हुई है और प्रधानमंत्री मोदी और मेरे राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के विभिन्न सम्मेलनों के दौरान कई बार मुलाकात की है. मुझे पता है कि हम दोनों नेताओं के बीच इस बातचीत को जारी रखने की योजना बना रहे हैं.'

उन्होंने युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी के स्पष्ट रुख की भी सराहना की तथा उनके इस बयान का उल्लेख किया कि भारत 'तटस्थ नहीं है' बल्कि शांति और वार्ता के पक्ष में है. उन्होंने कहा, 'हम बहुत आभारी हैं कि रूसी आक्रमण के पहले दिन से ही भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से बता दी थी.

अगर आपको याद हो तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने बहुत खुलकर कहा था कि भारत तटस्थ नहीं है. भारत यूक्रेन में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से अपने सभी साझेदारों और रूसी संघ के साथ शांति, संवाद, चर्चा और राजनीतिक संपर्क का समर्थन करता है.'

इससे पहले फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया था कि रूस-यूक्रेन संघर्ष में भारत का रुख तटस्थ नहीं है, बल्कि वह शांति के पक्ष में है. उन्होंने संघर्ष को सुलझाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए प्रयासों का स्वागत किया था.

प्रधानमंत्री मोदी ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'मैं हमेशा रूस और यूक्रेन के निकट संपर्क में रहा हूं. मैंने दोनों देशों के नेताओं से मुलाकात की है. कई लोगों को गलतफहमी है कि भारत तटस्थ है, लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं कि भारत तटस्थ नहीं है. प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया.

अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई बैठक के बारे में पूछे जाने पर पोलिशचुक ने कहा कि यूक्रेन वार्ता के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन केवल अपने पश्चिमी सहयोगियों के समर्थन और रूस की इच्छा पर निर्भर करते हुए.

उन्होंने कहा, 'अमेरिका हमारे सबसे बड़े समर्थकों में से एक है और हमें उम्मीद है कि अपने अमेरिकी सहयोगियों की मदद से हम रूस के साथ बातचीत करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे. यह रूस की इच्छा पर निर्भर करेगा. मेरे राष्ट्रपति ने अलास्का बैठक के बाद सभी को स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि हम इसके लिए तैयार हैं.'