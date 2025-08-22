नई दिल्ली: प्रमुख उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का गुरुवार शाम लंदन में निधन हो गया. उनकी उम्र तकरीबन 94 साल की थी. उनके निधन की खबर परिजनों ने दी है. ताजा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एनआरआई बिजनेसमैन स्वराज पॉल के निधन पर शोक जताया है.

सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि श्री स्वराज पॉल जी के निधन से अत्यंत दुःखी हूं. ब्रिटेन में उद्योग, परोपकार और जनसेवा में उनके योगदान और भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए उनके अटूट समर्थन को सदैव याद रखा जाएगा. मुझे हमारी अनेक मुलाकातें याद आती हैं. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना. ॐ शांति.

बता दें, ब्रिटेन स्थित कपारो उद्योग समूह के संस्थापक लॉर्ड पॉल हाल ही में बीमार पड़ गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्होंने अपने परिजनों के सामने ही आखिरी सांस ली. हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य स्वराज पॉल का जन्म जालंधर में हुआ था और वे 1960 के दशक में अपनी बेटी अंबिका के इलाज के लिए ब्रिटेन चले गए थे. जानकारी के मुताबिक सिर्फ 4 साल की उम्र में अंबिका के निधन के बाद ही एनआरआई बिजनेसमैन ने 'अंबिका पॉल फाउंडेशन' की स्थापना की थी. इस फाउंडेशन ने दुनियाभर में बच्चों और युवाओं की एजूकेशन और हेल्थ संबंधी योजनाओं में काफी दान किया था.

उनका पूरा जीवन परिवार के लिए समर्पित रहा. 2015 में उनके बेटे अंगद पॉल का निधन हो गया था. उसके बाद 2022 में उनकी पत्नी अरुणा की मौत हो गई. इसके बाद उन्होंने इन दोनों की याद में कई सेवा कार्य किए. लॉर्ड स्वराज पॉल हर साल संडे टाइम्स रिच लिस्ट में शामिल होते थे. वे इस लिस्ट में 81वें नंबर पर थे. इनका ग्रुप कैपारो का हेड क्वार्टर लंदन में है और इसकी कई शाखाएं यूके, भारत, उत्तरी अमेरिका और मिडिल ईस्ट में हैं.