ETV Bharat / bharat

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक - LORD SWARAJ PAUL PASSES AWAY

लॉर्ड स्वराज पॉल ने 94 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. परिजनों ने उनके निधन की जानकारी दी है. विस्तार से पढ़ें.

LORD SWARAJ PAUL PASSES AWAY
NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 22, 2025 at 9:43 AM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: प्रमुख उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का गुरुवार शाम लंदन में निधन हो गया. उनकी उम्र तकरीबन 94 साल की थी. उनके निधन की खबर परिजनों ने दी है. ताजा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एनआरआई बिजनेसमैन स्वराज पॉल के निधन पर शोक जताया है.

सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि श्री स्वराज पॉल जी के निधन से अत्यंत दुःखी हूं. ब्रिटेन में उद्योग, परोपकार और जनसेवा में उनके योगदान और भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए उनके अटूट समर्थन को सदैव याद रखा जाएगा. मुझे हमारी अनेक मुलाकातें याद आती हैं. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना. ॐ शांति.

बता दें, ब्रिटेन स्थित कपारो उद्योग समूह के संस्थापक लॉर्ड पॉल हाल ही में बीमार पड़ गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्होंने अपने परिजनों के सामने ही आखिरी सांस ली. हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य स्वराज पॉल का जन्म जालंधर में हुआ था और वे 1960 के दशक में अपनी बेटी अंबिका के इलाज के लिए ब्रिटेन चले गए थे. जानकारी के मुताबिक सिर्फ 4 साल की उम्र में अंबिका के निधन के बाद ही एनआरआई बिजनेसमैन ने 'अंबिका पॉल फाउंडेशन' की स्थापना की थी. इस फाउंडेशन ने दुनियाभर में बच्चों और युवाओं की एजूकेशन और हेल्थ संबंधी योजनाओं में काफी दान किया था.

उनका पूरा जीवन परिवार के लिए समर्पित रहा. 2015 में उनके बेटे अंगद पॉल का निधन हो गया था. उसके बाद 2022 में उनकी पत्नी अरुणा की मौत हो गई. इसके बाद उन्होंने इन दोनों की याद में कई सेवा कार्य किए. लॉर्ड स्वराज पॉल हर साल संडे टाइम्स रिच लिस्ट में शामिल होते थे. वे इस लिस्ट में 81वें नंबर पर थे. इनका ग्रुप कैपारो का हेड क्वार्टर लंदन में है और इसकी कई शाखाएं यूके, भारत, उत्तरी अमेरिका और मिडिल ईस्ट में हैं.

नई दिल्ली: प्रमुख उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का गुरुवार शाम लंदन में निधन हो गया. उनकी उम्र तकरीबन 94 साल की थी. उनके निधन की खबर परिजनों ने दी है. ताजा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एनआरआई बिजनेसमैन स्वराज पॉल के निधन पर शोक जताया है.

सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि श्री स्वराज पॉल जी के निधन से अत्यंत दुःखी हूं. ब्रिटेन में उद्योग, परोपकार और जनसेवा में उनके योगदान और भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए उनके अटूट समर्थन को सदैव याद रखा जाएगा. मुझे हमारी अनेक मुलाकातें याद आती हैं. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना. ॐ शांति.

बता दें, ब्रिटेन स्थित कपारो उद्योग समूह के संस्थापक लॉर्ड पॉल हाल ही में बीमार पड़ गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्होंने अपने परिजनों के सामने ही आखिरी सांस ली. हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य स्वराज पॉल का जन्म जालंधर में हुआ था और वे 1960 के दशक में अपनी बेटी अंबिका के इलाज के लिए ब्रिटेन चले गए थे. जानकारी के मुताबिक सिर्फ 4 साल की उम्र में अंबिका के निधन के बाद ही एनआरआई बिजनेसमैन ने 'अंबिका पॉल फाउंडेशन' की स्थापना की थी. इस फाउंडेशन ने दुनियाभर में बच्चों और युवाओं की एजूकेशन और हेल्थ संबंधी योजनाओं में काफी दान किया था.

उनका पूरा जीवन परिवार के लिए समर्पित रहा. 2015 में उनके बेटे अंगद पॉल का निधन हो गया था. उसके बाद 2022 में उनकी पत्नी अरुणा की मौत हो गई. इसके बाद उन्होंने इन दोनों की याद में कई सेवा कार्य किए. लॉर्ड स्वराज पॉल हर साल संडे टाइम्स रिच लिस्ट में शामिल होते थे. वे इस लिस्ट में 81वें नंबर पर थे. इनका ग्रुप कैपारो का हेड क्वार्टर लंदन में है और इसकी कई शाखाएं यूके, भारत, उत्तरी अमेरिका और मिडिल ईस्ट में हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

PM CONDOLES SWARAJ PAULS DEMISELORD SWRAJ PAUL DIESलॉर्ड स्वराज पॉल का निधनस्वराज पाल के निधन पर पीएम मोदीLORD SWARAJ PAUL PASSES AWAY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: बी सुदर्शन का नामांकन, बोले- चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है

62,000 करोड़ का रक्षा सौदा, HAL को मिला 97 तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर

गाजा शहर पर हमले को लेकर इजराइल बेकरार, रिजर्व सैनिकों को बुलाया

Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: पढ़ें और जानें गूगल के इन नए पिक्सल फोन्स का अंतर, कौनसा खरीदेंगे आप?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.