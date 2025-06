ETV Bharat / bharat

ईरान इजराइल युद्ध के बीच दोहा में फंसी उज्जैन की बहू मनीषा, कतर एयरवेज में करती हैं जॉब - UJJAIN DAUGHTER STUCK IN DOHA QATAR

मनीषा और उनके पति रजत भटनागर ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 25, 2025 at 7:09 AM IST | Updated : June 25, 2025 at 8:03 AM IST 4 Min Read

उज्जैन: ईरान इजरायल युद्ध के बीच कतर के दोहा में मध्य प्रदेश के उज्जैन कि बहू मनीषा फंसी हुई हैं. इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के X-पोस्ट से सामने आई है. मनीषा के पति रजत से ETV भारत ने उज्जैन स्थित निवास पर चर्चा की, जहां रजत ने बताया वे उज्जैन के अभिषेक नगर (नानाखेड़ा) में रहते हैं. वहीं, उनकी पत्नी बीते 3 सालों से कतर एयरवेज में जॉब कर रही हैं. ईरान के द्वारा कतर में यूएस बेस पर मिसाइल अटैक के बाद कतर में दहशत फैल गई है. कतर के दोहा में कैसे फंसीं उज्जैन की मनीषा? मनीषा के पति रजत ने बताया, '' सोमवार रात 10:30 बजे मनीषा से बात हुई थी. तब मनीषा ने बताया कि इरान इजराइल युद्ध से माहौल काफी खराब हो गया है. ईरान ने वहां यूएस बेस पर मिसाइल दाग दी है और वे घबराई हुई थीं. बस इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक उज्जैन भाजपा युवा मोर्चा के माध्यम से बात पहुंचाई और मनीषा की सुरक्षित वतन वापसी के लिए मैसेज पहुंचाया. मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया और मनीषा की सुरक्षित वापसी के लिए परिवार को आश्वस्त किया है.'' कतर एयरवेज में जॉब करती हैं मनीषआ (Etv Bharat) सूचना मिलते ही किया एम्बेसी को मेल

Last Updated : June 25, 2025 at 8:03 AM IST