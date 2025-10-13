ETV Bharat / bharat

नो केमिलक हर्बल प्रोडक्ट बीमारियों से रखेगा दूर! उज्जैन की छात्राओं का गजब आविष्कार

उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की छात्राओं ने बनाया हर्बल प्रोडक्ट ( ETV Bharat )

ये मीलेट्स कूकीज पोषण युक्त, इको फ्रेंडली, लो कॉस्ट, हार्ट हेल्थ कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए बेस्ट है. साथ ही यह ग्लूटेन फ्री, इजी टू डाइजेस्ट, इम्युनिटी बूस्टर के भी बेस्ट रिजल्ट देते हैं. इसे हम परफेक्ट हेल्थी स्नैक्स कहेंगे. इसको बनाने में 1 किलो पर 1 हजार रुपए का खर्च आता है और 6 घंटे का समय लग जाता है.

डॉ. कोमल शर्मा, डॉ. दर्शना मेहता जो कि गेस्ट फैकल्टी हैं उन्होंने छात्रा अलीभा जेना, तान्या विश्वास को गाइड किया और मिलकर मीलेट्स कूकीज बनाया जो ज्वार, बाजरा, रागी और मोरधन से बनाया गया है. टीम का दावा है उनके द्वारा बनाई गई ये मीलेट्स कूकीज मार्केट में नहीं मिलती.

हर्बल प्रोडक्ट बनाने वाली सभी छात्राएं, उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ स्टडीज इन केमेस्ट्री एंड बायो केमेस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं. ये छात्राएं बीएससी सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर की हैं. इनके नाम अलीभा जेना, ऐश्वर्या सोलंकी, पायल परमार, श्रुति यादव, तान्या विश्वास है. वहीं, गेस्ट फैकल्टी में डॉ कोमल शर्मा, डॉ दर्शना मेहता, डॉ जयश्री जाधम एवं रिसर्च स्कॉलर सारिका कानुनगो शामिल हैं. ईटीवी भारत के संवाददाता ने टीम द्वारा बनाए सभी प्रोडक्ट्स को लेकर टीम से चर्चा की.

उज्जैन: सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की साइंस छात्राओं ने एक नवाचार किया है. इन लोगों ने मार्केट में मिलने वाले केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स की तुलना में नेचुरली तैयार किए गए उत्पाद बनाये हैं. इन प्रोडक्ट को फूरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (FTIR) ने हरी झंडी भी दे दी है. छात्राओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट में एयर फ्रेशनर, साबुन, कीटनाशक, गुलाब जल और फैब्रिक सॉफ्टनर है. ये प्रोडक्ट मार्केट में मिलने वाले केमिकल युक्त उत्पादों से सस्ते हैं. इस रिपोर्ट में उन्हीं छात्राओं से समझते हैं इन प्रोडक्ट को बनाने की पूरी प्रक्रिया और ये भी समझेंगे की ये प्रोडक्ट मार्केट में मिलने वाले केमिकल युक्त उत्पाद की तुलना में बेहतर कैसे हैं और कितने सस्ते हैं.

कीटों के लिए बनाया कीटनाशक

डॉ. जयश्री जाधम विजिटिंग फैकल्टी ने बताया "उन्होंने कीटनाशक बनाया है जो कि नीम के पत्तों से तैयार किया गया है." उन्होंने बताया कि "उनके साथ इस काम में छात्रा ऐश्वर्या सोलंकी, पायल परमार रहीं. हमने सबसे पहले नीम के पत्तों को तोड़ा फिर उसे पानी से धोया इसके बाद उसको पानी में रखकर 20 मिनट तक उबाला. इसके बाद उसके ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दिया. ठंडा हो जाने के बाद उसको छाना और उसमें 2 बूंद नीम आयल डाला. इस तरह कीटनाशक की एक छोटी स्पे बोतल तैयार हो गई."

कीटों पर अरकारक है हर्बल कीटनाशक (ETV Bharat)

जयश्री जाधम ने बताया कि "इस हर्बल कीटनाशक की वैलिडिटी 1 महीने की है. 100 एमएल की बोतल को हम मार्केट में 130 में बेचेंगे. किसानों के लिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि पौधों में जब वाइट फंगस लग जाते हैं, जिसे हम मिली बर्ड भी कहते हैं उन्हें ये खत्म कर देगा. खास बात यह है कि अगर यह घर में बच्चों के हाथ में भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी. इंसानों के लिए ये हानिकारक नहीं है."

एफटीआईआर ने दी हरी झंडी?

रिसर्च स्कॉलर सारिका कानूनगो ने बताया कि "उन्होंने नो केमिकल एयर फ्रेशनर तैयार किया है. जिसे उन्होंने फूरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (FTIR) से जांच करवाया है. ये काफी उपयोगी साबित हुआ है. बीटा साइक्लो डेक्सट्रिन मॉलिक्यूल्स का उपयोग किया गया है. इसमें 7 यूनिट्स ग्लूकोज होता है. एलोवेरा एसेंशियल ऑयल और सिस्टिक एसिड जो कि नेचुरल है लांग लास्टिंग फ्रेगरेंस है."

छात्राओं और रिसर्च स्कॉलर ने मिलकर किया काम (ETV Bharat)

साबुन बनाने में लगा 2 दिन का समय

छात्रा श्रुति यादव ने बताया कि "उसने हर्बल गुलाब जल और छात्रा उजाला कुमारी ने नेचुरल साबुन तैयार किया है. गुलाब जल को मात्र 1 घंटे में ही बना लिया गया. वहीं साबुन बनाने में 2 दिन का समय लगा. ये दोनों प्रोडक्ट दवा है. स्किन के लिए बेस्ट है और मार्केट में मिलने वाले केमिकल युक्त प्रोडक्ट से सस्ते भी हैं.

ये स्किन में पिंपल्स, एलर्जी, नहीं होने देंगे. इसमें प्राकृतिक फूल, नीम, एलोवेरा, विटामिन ई कैप्सूल, खोपरे का तेल व अन्य का उपयोग किया गया है. साथ ही छात्राओं ने फैब्रिक कम्फर्ट भी बनाया है, लेकिन इसमें माइल्ड केमिकल का उपयोग हुआ है जो दवा है. कपड़ों को खराब नहीं होने देगा."

टीम अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट तलाश रही

छात्राओं, शिक्षक और रिसर्च स्कॉलर ने बताया "हमने विश्वविद्यालय में आयोजित एक एग्जीबिशन में भी इसे स्टॉल लगाकर बेचा था, जिसका हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. अब हम ऑनलाइन मार्केट और ऑफलाइन मार्केट दोनों की तलाश कर रहे हैं, जिससे पढ़ाई के साथ-साथ हमारी आय भी हो सके और हर्बल प्रोडक्ट को देश दुनिया में हम पहुंचा सकें.

टीम ने बनाए हैं नेचूरल और हेल्दी मिलेट्स (ETV Bharat)

मार्केट में लाने के बाद हम इसकी गुणवत्ता, मात्रा सहित लागत में बदलाव करेंगे. फिलहाल हमने जो एग्जीबिशन में प्राइस रखा था उसमें 1 साबुन की कीमत 30 रुपए, गुलाब जल 100 एमएल 40 रुपए, कीटनाशक 100 एमएल 130 रुपए, मीलेट्स कूकीज 1 किलो 1000 रुपए, एयर फ्रेशनर 100 एमएल 60 रुपए है."

छात्राओं द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थ (ETV Bharat)

विश्वविद्यालय के कुलगुरु और विभागाध्यक्ष को दिया श्रेय

टीम ने इस पूरे काम का श्रेय सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ स्टडीज इन केमेस्ट्री एंड बायो केमेस्ट्री डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उमा शर्मा को दिया. टीम ने फैकल्टी एवं छात्राओं को प्रोत्साहित किया. विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज द्वारा उद्यमिता वर्ष के अंतर्गत युवाओं में स्वरोजगार नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया, जिससे युवा विद्यार्थी केवल नौकरी खोजने वाले न बनें बल्कि नौकरी देने वाले बनें.