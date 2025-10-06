ETV Bharat / bharat

सोयाबीन किसानों के मुआवजे के लिए कांग्रेस की हुंकार, कंपशेसन को बताया ऊंट के मुंह में जीरा

कांग्रेस ने सोयाबीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन

विधायक ने कहा, "सरकार बमुश्किल से 25-50 किसानों को मुआवजा देकर फ्री हो गई. किस-किस को और कितना मुआवजा दिया गया प्रशासन इसकी सूची सार्वजनिक करे. हालात ये है कि महिदपुर के एक किसान ने आत्महत्या कर ली. हम इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन किसानों की खराब हुई फसलों को सरकार को जल्द सर्वे कराकर राहत राशि देनी चाहिए. इसके अलावा वसूली भी बंद की जाए."

सोयाबीन फसल के नुकसान को लेकर उज्जैन में विरोध प्रदर्शन

उज्जैन की महिदपुर सीट से कांग्रेस विधायक और जिलाध्यक्ष महेश परमार सोमवार की दोपहर भारी संख्या में किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे. उनके साथ में नगर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी और कांग्रेस कार्यकर्ता भी थे. उन्होंने अपनी मांग को लेकर उज्जैन कलेक्टर एक ज्ञापन सौंपा. इस दौरान महेश परमार ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश सरकार किसानों को उनकी खराब हुई फसल का जो मुआवजा दे रही है वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसे है."

उज्जैन: मध्य प्रदेश में इस साल भारी बारिश होने की वजह से सोयाबीन किसानों का भारी नुकसान हुआ है. उनकी सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है. इसके चलते किसान लगातार प्रदेश सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं. अब कांग्रेस किसानों के समर्थन में आ गई है और सरकार को मुआवजे की मांग को लेकर घेर रही है. सोमवार को उज्जैन में कांग्रेस ने किसानों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ एक रैली निकाली. बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और जल्द से जल्द उचित मुआवजा की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने कहा, "प्रदेश के 13 जिलों में किसानों को मात्र 653 करोड़ की मुआवजा राशि दी गई. अतिवृष्टि, बाढ़ से प्रभावित 3 लाख 90 हजार किसानों को 331 करोड़ रुपए दिए और 4 लाख 94 हजार किसानों को 322 करोड़ रुपए का भुगतान किया है. वास्तविक नुकसानी का आकलन ही नहीं किया. मुख्यमंत्री ने 'अंधा बांटे रेवड़ी, चीन्ह-चीन्ह के दे' वाली कहावत चरितार्थ कर दी है."

उचित मुआवजे को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

उन्होंने कहा, "यदि भाजपा सरकार 2019 के आंकड़ों पर नजर डालने का परिश्रम करती तो शायद अन्नदाता का भला हो जाता. कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने भी मुआवजा राशि का वितरण किया था जोकि ऐतिहासिक था. 12 जिलों में 1800 करोड़ की राशि किसानों के खाते में दी गई थी. इस राशि का भुगतान बाढ़ तथा फसल नुकसान का आंकलन करके किया गया था."

वास्तविक आंकलन करके मुआवजे की मांग

'एमपी में पीएम फसल बीमा योजना की खुली कलई'

धर्मेंद्र सिंह चौहान ने आगे कहा, "मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी कलई खुल गई है. किसान से प्रीमियम ज्यादा लिया जा रहा है और नुकसान की अदायगी कम हो रही है. यह योजना किसानों का शोषण और फसल बीमा कंपनियों को ज्यादा लाभ पहुंचाने का धंधा बन गई है. भाजपा सरकार में किसान दुखी और भाजपा से जुड़े काले कारोबारी, बीमा कंपनियां सुखी हो रही हैं."

नुकसान का वास्तविक आकलन करके मुआवजे की मांग

मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि "सोयाबीन फसल में पीला मोजेक के रोकथाम के लिए समय रहते सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए. अगर ऐसा किया गया होता तो सोयाबीन की फसल को भीषण तबाही से बचाया जा सकता था.

सरकार द्वारा दिए जा रहे मुआवजे को ऊंट के मुंह में जीरा बताया

सरकार ने शासकीय निर्धारित दरों पर कीटनाशक, फफूंदी नाशक दवाईयां ब्लाक या सोसायटी के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई. विशेषज्ञों की सलाह भी किसान को नहीं मिली. प्रदेश के कृषि मंत्री किसान के बीच से गायब रहते हैं. किसान कांग्रेस मांग करती है कि शीघ्र नुकासान का वास्तविक आकलन किया जाए और यथानुसार किसानों को भुगतान किया जाए."