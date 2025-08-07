नई दिल्ली: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बीच कहा था कि 'किसान सर्वोच्च प्राथमिकता हैं.' उद्धव ने कहा कि सरकार ने 2020-21 में कृषि विधेयकों के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान किसानों की कोई परवाह नहीं की.

किसानों के विरोध प्रदर्शन को याद करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया और कुछ की मौत भी हो गई. शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने पत्रकारों से कहा, "जो किसान दिल्ली आना चाहते थे, उन्हें रोक दिया गया. कुछ गरीब किसानों की मौत हो गई. आपको तब किसानों की याद नहीं आई. अब आपको किसान याद आ रहे हैं."

उन्होंने कहा कि सरकार के 'झूठ' अब उजागर हो रहे हैं. ठाकरे ने कहा, "अब हर कोई कहता है कि 'मैं किसान का बेटा हूं'. इसका मतलब है कि उनके पिता भूख हड़ताल पर थे और उन्हें दिल्ली आने की अनुमति नहीं थी. उन पर बंदूकें तान दी गईं. दीवारें खड़ी कर दी गईं और उन्हें नक्सली कहा गया. उनके सारे झूठ धीरे-धीरे, दिन-ब-दिन बेनकाब हो रहे हैं और उनका असली चेहरा सामने आ रहा है."

उद्धव ठाकरे दिल्ली में हैं और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आवास पर इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होंगे. राज ठाकरे के बैठक में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "दोनों भाई काबिल हैं. हमें जो करना होगा, हम करेंगे. किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है."

अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर कटाक्ष

इससे पहले गुरुवार को समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा को एक दशक पहले इस बारे में सोचना चाहिए था और कहा कि हर क्षेत्र को प्राथमिकता देने की जरूरत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. उन्होंने कहा, "भाजपा को 10 साल पहले ही यह सोचना चाहिए था कि हमें अपने किसानों, कृषि और डेयरी उत्पादों के हितों के बारे में हमेशा चिंतित रहना चाहिए और हमें प्राथमिकता के आधार पर हर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. जब उद्योग खत्म हो जाते हैं, तो किसान बर्बाद हो जाते हैं और युवाओं के लिए रोजगार नहीं बचता. हमारा देश किस ओर जा रहा है?"

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, "जो लोग दावा करते थे कि भारत के दुनिया के हर देश के साथ अच्छे संबंध हैं और शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां भारत और भारतीयों का सम्मान न किया जाता हो, सरकार की ओर से अब दिए गए ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण हैं."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर कुल 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि किसान भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बने रहेंगे और देश उनके हितों से कभी समझौता नहीं करेगा. पीएम मोदी ने एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, "हमारे लिए, हमारे किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा. मुझे पता है कि हमें इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और मैं इसके लिए तैयार हूं. भारत इसके लिए तैयार है."

