नई दिल्ली: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे के दौरान ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक में उनकी पिछली पंक्ति में बैठने की तस्वीर ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है. इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विपक्षी दलों ने कांग्रेस और शिवसेना दोनों पर तीखा हमला बोला है. विपक्षी दलों ने यह सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा क्यों किया?

विपक्ष ने किया तीखा हमला

विपक्ष ने उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत की पिछली पंक्ति में बैठने की तस्वीर को लेकर सवाल उठाए और इसे ‘अपमानजनक’ बताया. विपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के साथ सम्मान के बजाय अपमान की नीति अपनाई है. सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस तस्वीर को लेकर आलोचनाओं का तांता लग गया.

इंडिया गठबंधन बैठक में उद्धव ठाकरे की सीटिंग पोजिशन बनी विवाद का कारण (ETV Bharat)

नरेश म्हस्के का कटु प्रहार

शिवसेना के ही सांसद नरेश म्हस्के ने इस मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे की जमकर आलोचना की. उन्होंने कहा, "अगर आपके पास स्वाभिमान है तो उठिए और इस अपमान को स्वीकार मत कीजिए. बालासाहेब ठाकरे और शिवाजी महाराज ने हमें आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया है, आप कांग्रेस की बैठक में जाकर आखिरी पंक्ति में कैसे बैठ सकते हैं?" नरेश म्हस्के ने आगे कहा कि महाराष्ट्र की जनता को इससे गहरा धक्का लगा है और यह महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए शर्मनाक है.

संजय राउत ने दिया जवाब

इस आरोप के जवाब में शिवसेना सांसद संजय राउत ने स्पष्ट किया कि वे पिछली पंक्ति में इसलिए बैठे क्योंकि राहुल गांधी खुले स्थान पर प्रेजेंटेशन दे रहे थे और स्क्रीन को सामने से ठीक से देखना संभव नहीं था. उन्होंने बताया कि कुछ प्रमुख नेताओं को आगे की पंक्ति में बैठाया गया था, लेकिन वे और उद्धव ठाकरे पीछे बैठ गए क्योंकि प्रेजेंटेशन को ठीक से देखने के लिए यही जगह उपयुक्त थी.

राउत ने कहा, "मेरे पास उनकी कई तस्वीरें हैं, जिसमें दिखता है कि पवार साहब, कमल हासन समेत कई नेता हमारे बगल में थे. अगर कोई अपमान था तो वह होता नहीं. हम सभी नेताओं ने बैठने की व्यवस्था अपनी सुविधा अनुसार की."

नरेश म्हस्के पर पलटवार

संजय राउत ने नरेश म्हस्के की आलोचना को “दो मुंह का केंचुआ” कहा और उनसे सवाल किया कि जब बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना भंग हुई थी, तब उनका स्वाभिमान कहां था. राउत ने इस दौरान अपने ही दल के सांसद पर उनकी पिछली निष्ठा को लेकर भी तीखा हमला बोला.

