किसानों को 50000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि दी जाए, उद्धव ठाकरे की मांग

उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा में बाढ़ से फसलों को नुकसान का मुद्दा उठाया और प्रभावित किसानों को 50000 रुपये प्रति हेक्टेयर देने की मांग की.

Uddhav Thackeray demands farm loan waiver and Rs 50000 per hectare relief for farmers in Maharashtra
शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और संजय राउत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2025 at 5:01 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में इस साल भारी बारिश के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं. कई किसानों के घर भी नष्ट हो गए हैं और लोग बेघर हो गए हैं. राज्य सरकार किसानों को मुआवजा देने के लिए नुकसान का आकलन कर रही है. अभी तक प्रभावित किसनों को सरकारी मदद नहीं मिली है. इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है. उन्होंने शनिवार (27 सितंबर) को कहा कि बाढ़ पीड़ितों को सरकार की ओर से ठोस मदद नहीं मिल रही है.

उद्धव ठाकरे ने कहा, "मैंने मराठवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है. स्थिति बहुत ही खराब है. सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सहायता बहुत कम है. फसलें नष्ट हो गई हैं. खेतों की जमीन कट गई है. किसानों के सिर पर कर्ज का पहाड़ है. किसानों को हिम्मत दी जानी चाहिए. साथ ही, बैंकों को किसानों को कर्ज वसूली के लिए नोटिस नहीं भेजने चाहिए. बल्कि सरकार को किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ कर देना चाहिए."

उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार से प्रभावित किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता देने की मांग की. उन्होंने कहा कि पंजाब में आपदा के बाद, वहां की सरकार ने 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की. किसानों को सरकार की 14,000 करोड़ रुपये की सहायता अभी तक किसानों के हाथों में नहीं पहुंची है. मैं मुख्यमंत्री से अपील कर रहा हूं कि सरकार को पंजाब की तरह मदद करनी चाहिए और किसानों का कर्ज माफ करके 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान करनी चाहिए."

पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि किसानों की पुकार को सुनते हुए सरकार को कर्ज माफ करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमने कोरोना जैसी परिस्थितियों में भी किसानों का कर्ज माफ किया था. उस समय गुजरात में सबसे ज्यादा चिताएं जलाई गई थीं. उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा, "मैं पीएम केयर्स फंड के बारे में मुख्यमंत्री से बात करने के लिए तैयार हूं."

गरीबों के लिए पक्के घर बनाएं...
उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए मदद की है. उन्होंने 75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये जमा किए हैं. तो, जब आपकी वोट चोरी पकड़ी गई, तो आप बिहार को क्यों खरीदने जा रहे हैं."

उन्होंने कहा, " पीएम मोदी को उदारता और दरियादिली से महाराष्ट्र की मदद करनी चाहिए. प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिये गरीबों के लिए पक्के घर बनवाएं. साथ ही, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, चर्चा की...आप कैसी चर्चा कर रहे हैं? सब सामने दिख रहा है और चर्चा क्यों हो रही है? अब केंद्र ने कहा है, प्रस्ताव दीजिए... सब कुछ सामने दिख रहा है, तो प्रस्ताव की क्या जरूरत है?" उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र, जिसने आपको बड़ी संख्या में वोट दिया. जब किसान संकट में हैं, तो क्या आप प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं? यह सरकार एक निकम्मी सरकार है."

भाजपा प्रशासन नहीं चला सकती...
भाजपा पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा, "मराठवाड़ा में न सिर्फ किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, बल्कि उनके घर भी तबाह हो गए हैं. भारी बारिश के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया है. स्कूली बच्चों की कॉपियां बह गई हैं. भाजपा राज्य और केंद्र, दोनों जगह प्रशासन नहीं चला सकती. प्रशासन और भाजपा के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं. मैं यह अंधविश्वास से नहीं, बल्कि आंखों देखी कह रहा हूं."

उन्होंने यह भी कहा, "मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, अगर हम किसानों की मदद करने की बात करते हैं, तो इसमें राजनीति क्या है? न्याय की बात कर रहे हैं या राजनीति की? अगर वे ऐसा सोचते हैं, तो उन्हें राजनीति जरूर समझनी चाहिए."

FARM LOAN WAIVERRELIEF FOR FARMERS IN MAHARASHTRAUDDHAV THACKERAY

