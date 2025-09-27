ETV Bharat / bharat

किसानों को 50000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि दी जाए, उद्धव ठाकरे की मांग

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और संजय राउत ( ETV Bharat )

Published : September 27, 2025

मुंबई: महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में इस साल भारी बारिश के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं. कई किसानों के घर भी नष्ट हो गए हैं और लोग बेघर हो गए हैं. राज्य सरकार किसानों को मुआवजा देने के लिए नुकसान का आकलन कर रही है. अभी तक प्रभावित किसनों को सरकारी मदद नहीं मिली है. इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है. उन्होंने शनिवार (27 सितंबर) को कहा कि बाढ़ पीड़ितों को सरकार की ओर से ठोस मदद नहीं मिल रही है. उद्धव ठाकरे ने कहा, "मैंने मराठवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है. स्थिति बहुत ही खराब है. सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सहायता बहुत कम है. फसलें नष्ट हो गई हैं. खेतों की जमीन कट गई है. किसानों के सिर पर कर्ज का पहाड़ है. किसानों को हिम्मत दी जानी चाहिए. साथ ही, बैंकों को किसानों को कर्ज वसूली के लिए नोटिस नहीं भेजने चाहिए. बल्कि सरकार को किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ कर देना चाहिए." उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार से प्रभावित किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता देने की मांग की. उन्होंने कहा कि पंजाब में आपदा के बाद, वहां की सरकार ने 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की. किसानों को सरकार की 14,000 करोड़ रुपये की सहायता अभी तक किसानों के हाथों में नहीं पहुंची है. मैं मुख्यमंत्री से अपील कर रहा हूं कि सरकार को पंजाब की तरह मदद करनी चाहिए और किसानों का कर्ज माफ करके 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान करनी चाहिए." पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि किसानों की पुकार को सुनते हुए सरकार को कर्ज माफ करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमने कोरोना जैसी परिस्थितियों में भी किसानों का कर्ज माफ किया था. उस समय गुजरात में सबसे ज्यादा चिताएं जलाई गई थीं. उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा, "मैं पीएम केयर्स फंड के बारे में मुख्यमंत्री से बात करने के लिए तैयार हूं."