ETV Bharat / bharat

गणेशोत्सव: राज ठाकरे के आवास पर पहुंचे उद्धव ठाकरे, CM फडणवीस ने दी प्रतिक्रिया - UDDHAV THACKERAY

कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने खुद फोन करके उद्धव ठाकरे को गणपति के लिए अपने घर आने का न्योता दिया था.

Uddhav Thakrey at Raj Thakrey's residance after 22 years
राज ठाकरे के आवास पर पहुंचे उद्धव ठाकरे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read

मुंबई: शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे बुधवार को MNS प्रमुख राज ठाकरे के आवास 'शिवतीर्थ' पहुंचे और जनता को एक बार फिर सकारात्मक संदेश दिया. बता दें कि 22 साल में यह पहली बार है, जब उद्धव ठाकरे किसी गणेशोत्सव के अवसर पर राज ठाकरे के घर पहुंचे.

गणेशोत्सव के अवसर पर उद्धव ठाकरे बुधवार को अपने परिवार के साथ गणपति दर्शन करने महाराष्ट्र नवनिर्माण प्रमुख राज ठाकरे के शिवाजी पार्क स्थित आवास पर गए. इस दौरान उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे.बता दें कि राज ठाकरे के घर डेढ़ दिन के गणपति की पूजा की जाती है.

22 साल बाद राज ठाकरे के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे
कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने खुद फोन करके उद्धव ठाकरे को गणपति के लिए अपने घर आने का न्योता दिया था. इस न्योते को स्वीकार करते हुए, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के आवास पर पहुंचे. 2003 में श्रीकांत ठाकरे के निधन पर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के पूर्व निवास कृष्णकुंज गए थे. 22 साल बाद उद्धव ठाकरे और उनका परिवार गणेशोत्सव के अवसर पर राज ठाकरे के नए निवास शिवतीर्थ पहुंचे.

राज ठाकरे के आवास पर पहुंचे उद्धव ठाकरे (ETV Bharat)

ठाकरे बंधुओं की मुलाकातों में इजाफा
हाल के दिनों में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की यह तीसरी मुलाकात है. सबसे पहले वे 5 जुलाई को वर्ली डोम में मराठी भाषा में आयोजित विजय जुलूस में मिले थे. इसके बाद वह 27 अगस्त को उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर राज ठाकरे ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे को शुभकामनाएं दी थीं.

आगामी मुंबई महानगरपालिका चुनावों की पृष्ठभूमि में इसे राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि आगामी चुनावों में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और मनसे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की चर्चा है. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच बढ़ती बातचीत को लेकर दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं और मुंबईकर मतदाताओं में बढ़ते उत्साह के रूप में देखा जा रहा है.

Poster
कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर (ETV Bharat)

बप्पा दोनों भाइयों को साथ रहने की सद्बुद्धि दें- मुख्यमंत्री
गणेशोत्सव के अवसर पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "अगर दोनों भाई आज गणेशोत्सव के अवसर पर एक साथ आ रहे हैं, तो यह अच्छी बात है. बप्पा दोनों भाइयों को साथ रहने की सद्बुद्धि दें."

इस बीच मुंबई के गिरगांव इलाके में कुछ जगहों पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने के पोस्टर लगाए गए हैं और कहा गया है कि मराठी लोगों के हित के लिए दोनों भाई एक बार फिर साथ आएं.

शिवतीर्थ पर बप्पा के लिए राज ठाकरे की आकर्षक सजावट
राज ठाकरे के घर के शिवतीर्थ को गणपति के लिए बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है. राज ठाकरे हर साल अपने घर में चांदी की गणेश प्रतिमा की पूजा करते हैं. राज ठाकरे के यहां रहने के बाद, कई राजनीतिक नेताओं का शिवतीर्थ आना-जाना लगा रहा. हालांकि, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच अनबन के कारण, उद्धव ठाकरे कभी शिवतीर्थ नहीं आए.

हालांकि, अब गणेशोत्सव के अवसर पर उद्धव ठाकरे पहली बार राज ठाकरे के घर आए हैं. इन सब बातों से चुनावों में MNS और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के साथ आने की संभावना बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें- UP, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खाने की चीजों में मिलावट

मुंबई: शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे बुधवार को MNS प्रमुख राज ठाकरे के आवास 'शिवतीर्थ' पहुंचे और जनता को एक बार फिर सकारात्मक संदेश दिया. बता दें कि 22 साल में यह पहली बार है, जब उद्धव ठाकरे किसी गणेशोत्सव के अवसर पर राज ठाकरे के घर पहुंचे.

गणेशोत्सव के अवसर पर उद्धव ठाकरे बुधवार को अपने परिवार के साथ गणपति दर्शन करने महाराष्ट्र नवनिर्माण प्रमुख राज ठाकरे के शिवाजी पार्क स्थित आवास पर गए. इस दौरान उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे.बता दें कि राज ठाकरे के घर डेढ़ दिन के गणपति की पूजा की जाती है.

22 साल बाद राज ठाकरे के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे
कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने खुद फोन करके उद्धव ठाकरे को गणपति के लिए अपने घर आने का न्योता दिया था. इस न्योते को स्वीकार करते हुए, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के आवास पर पहुंचे. 2003 में श्रीकांत ठाकरे के निधन पर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के पूर्व निवास कृष्णकुंज गए थे. 22 साल बाद उद्धव ठाकरे और उनका परिवार गणेशोत्सव के अवसर पर राज ठाकरे के नए निवास शिवतीर्थ पहुंचे.

राज ठाकरे के आवास पर पहुंचे उद्धव ठाकरे (ETV Bharat)

ठाकरे बंधुओं की मुलाकातों में इजाफा
हाल के दिनों में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की यह तीसरी मुलाकात है. सबसे पहले वे 5 जुलाई को वर्ली डोम में मराठी भाषा में आयोजित विजय जुलूस में मिले थे. इसके बाद वह 27 अगस्त को उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर राज ठाकरे ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे को शुभकामनाएं दी थीं.

आगामी मुंबई महानगरपालिका चुनावों की पृष्ठभूमि में इसे राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि आगामी चुनावों में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और मनसे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की चर्चा है. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच बढ़ती बातचीत को लेकर दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं और मुंबईकर मतदाताओं में बढ़ते उत्साह के रूप में देखा जा रहा है.

Poster
कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर (ETV Bharat)

बप्पा दोनों भाइयों को साथ रहने की सद्बुद्धि दें- मुख्यमंत्री
गणेशोत्सव के अवसर पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "अगर दोनों भाई आज गणेशोत्सव के अवसर पर एक साथ आ रहे हैं, तो यह अच्छी बात है. बप्पा दोनों भाइयों को साथ रहने की सद्बुद्धि दें."

इस बीच मुंबई के गिरगांव इलाके में कुछ जगहों पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने के पोस्टर लगाए गए हैं और कहा गया है कि मराठी लोगों के हित के लिए दोनों भाई एक बार फिर साथ आएं.

शिवतीर्थ पर बप्पा के लिए राज ठाकरे की आकर्षक सजावट
राज ठाकरे के घर के शिवतीर्थ को गणपति के लिए बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है. राज ठाकरे हर साल अपने घर में चांदी की गणेश प्रतिमा की पूजा करते हैं. राज ठाकरे के यहां रहने के बाद, कई राजनीतिक नेताओं का शिवतीर्थ आना-जाना लगा रहा. हालांकि, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच अनबन के कारण, उद्धव ठाकरे कभी शिवतीर्थ नहीं आए.

हालांकि, अब गणेशोत्सव के अवसर पर उद्धव ठाकरे पहली बार राज ठाकरे के घर आए हैं. इन सब बातों से चुनावों में MNS और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के साथ आने की संभावना बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें- UP, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खाने की चीजों में मिलावट

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJ THACKERAYGANESHOTSAVRAJ THACKERAY RESIDENCEUDDHAV AND RAJ THACKERAYUDDHAV THACKERAY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

इतना टैरिफ लगाऊंगा कि सिर घूम जाएगा, भारत-पाकिस्तान युद्ध पर फिर बोले ट्रंप, पीएम मोदी को बताया- बहुत ही शानदार

गणेश चतुर्थी 2025: बॉलीवुड से साउथ सिनेमा तक, इन सितारों ने फैंस को गणेश उत्सव की दी शुभकामनाएं

रविचंद्रन अश्विन ने की आईपीएल से संन्यास की घोषणा, इन 5 टीमों के लिए IPL में मचाया धमाल

आखिरकार! कंफर्म हुई Apple Event की डेट, इस दिन लॉन्च होगा iPhone 17

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.