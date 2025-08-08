Essay Contest 2025

'उदयपुर फाइल्स' सिनेमाघरों में रिलीज, फिल्म देखने पहुंचे कन्हैयालाल के परिवार को न्याय की उम्मीद - UDAIPUR FILES RELEASE

कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स शुक्रवार को रिलीज हुई. कन्हैयालाल के परिवार ने देखी मूवी.

Kanhaiyalal's photo with his wife and son
कन्हैयालाल की तस्वीर के साथ पत्नी और बेटे (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2025 at 12:03 PM IST

उदयपुर: तीन साल पहले 28 जून 2022 को हुए चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स आज देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म को लेकर उदयपुरवासियों और कन्हैयालाल के परिवार में विशेष भावनात्मक जुड़ाव है.यह सच्ची घटना पर आधारित है और उस दर्दनाक दिन की सच्चाई को पर्दे पर लाएगी. उदयपुर में यह फिल्म शहर के तीन सिनेमाघरों में सुबह 11 बजे से दिखाई गई. फिल्म देखने बड़ी संख्या में लोग सिनेमाघर पहुंचे. घटना की संवेदनशीलता को देखते पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. सिनेमाघरों में पुलिस जवान तैनात किए हैं. थाना अधिकारी खुद निगरानी कर रहे हैं.

पीड़ित परिवार को जल्द न्याय की आस: कन्हैयालाल के परिवार का कहना है कि इस घटना को तीन साल बीत गए, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय का इंतजार है. परिवार को उम्मीद है कि इस फिल्म के माध्यम से देशभर में उनकी आवाज पहुंचेगी और न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी. कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश साहू ने कहा कि फिल्म उनके पिता की शहादत की सच्चाई दिखाती है. लोगों को इसके जरिए सही जानकारी मिलेगी. पत्नी जशोदा ने भी लोगों से फिल्म देखने की अपील करते हुए कहा कि इससे समाज में जागरूकता फैलेगी. छोटे बेटे तरुण साहू ने कहा कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उनके परिवार का दर्द और संघर्ष है.

पढ़ें: 'उदयपुर फाइल्स' आज देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज, कन्हैयालाल के बेटे यश और तरुण भी पहुंचे थिएटर - UDAIPUR FILES RELEASE

क्या है पूरा घटनाक्रम: गौरतलब है कि 28 जून 2022 को कन्हैयालाल टेलर की दुकान में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था और सांप्रदायिक सौहार्द को गहरी चोट पहुंचाई थी. अब उदयपुर फाइल्स के जरिए उस घटना के पीछे की सच्चाई और उसके प्रभाव को बड़े पर्दे पर दिखाया जा रहा है.

फिल्म की स्टार कास्ट: उदयपुर फाइल्स कन्हैयालाल टेलर मर्डर एक क्राइम–थ्रिलर फिल्म है, जो 2025 में रिलीज की गई. यह उदयपुर में 28 जून 2022 को हुई कन्हैयालाल टेलर की हत्या पर आधारित है. फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनेट और जयंत सिन्हा ने किया. इसमें विजय राज (कन्हैयालाल की भूमिका में), रजनीश दुग्गल (इंटेलिजेंस अधिकारी ईश्वर सिंह), प्रीति झांगियानी (पत्रकार अंजना सिंह), कांची सिंह, मुस्तक खान, कमलेश सवंत, पुणीत वशिष्ठ और अन्य कलाकारों ने भूमिका निभाई है.

