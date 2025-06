ETV Bharat / bharat

गौरीकुंड हेली क्रैश: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा पर अगले आदेश तक रोक, DGCA-युकाडा का फैसला - GAURIKUND HELI CRASH

केदारनाथ से लौट रहा हेली हुआ क्रैश ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून (उत्तराखंड): केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक और हेलीकॉप्टर हादसे के बाद यात्रियों के साथ साथ सरकार की चिंता भी बढ़ गई है. आज सुबह आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. इस बड़े हादसे के तुरंत बाद चार धाम में हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है. ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी. पर्यटन और नोडल अधिकारी हेली राहुल चौबे ने जानकारी दी है कि इस हेली हादसे के बाद युकाडा और डीजीसीए ने चारों धामों में हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी है. बता दें कि, आज यानी 15 जून सुबह करीब 5.17 पर आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर यात्रियों को केदारनाथ से लेकर निकला था. हेली में पायलट समेत 7 यात्री थे. इनमें एक बच्चा भी था. यात्रियों को केदारनाथ से गुप्तकाशी जाना था, हेली ने केदारनाथ से टेक ऑफ भी किया था लेकिन मौसम खराब होने के कारण हेली गौरीकुंड के करीब पैदल गौरी माई खर्क नामक स्थान पर हार्ड लैंडिंग करने से हेली क्रैश दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत की खबर है. गौर हो कि, बीते 9 दिनों में ये दूसरा हेली क्रैश हादसा है. इससे पहले 7 जून को बडासू हेलीपैड से टेक ऑफ के बाद सिरसी में हेली की क्रैश लैंडिंग हुई थी. हालांकि, इस हादसे में सभी 6 लोग सुरक्षित थे. इस घटना को देखते हुए DGCA ने एक्शन लेते हुए क्रिस्टल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेशन को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया गया था.

