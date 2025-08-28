ETV Bharat / bharat

सिल्ली से रेस्क्यू बाघ सम्राट कर रहा शिकार, पीटीआर के इलाके में मौजूद हैं दो टाइगर - TIGERS IN PALAMU

पीटीआर में अब दो बाघों की मौजूदगी दर्ज की गई है. दोनों बाघ जानवरों का शिकार कर रहे हैं.

Palamu Tiger Reserve
बाघ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2025 at 3:25 PM IST

3 Min Read

पलामू: झारखंड के पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है. पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में बाघ की गतिविधि बढ़ गई है. दरअसल, बाघ सम्राट को 20-21 जून को रांची के सिल्ली से रेस्क्यू किया गया था. 21 जून को बाघ को पलामू टाइगर रिजर्व के सॉफ्ट रिलीज सेंटर में रखा गया था. बाद में, बारिश के दौरान, बाघ सम्राट सॉफ्ट रिलीज सेंटर से बाहर आ गया.

अब सम्राट के इलाके में एक और बाघ घुस आया है और उसके मूवमेंट को लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा है. दोनों बाघ मिलकर मवेशियों के साथ-साथ जंगली जानवरों का भी शिकार कर रहे हैं. दोनों बाघों के मूवमेंट को लेकर पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

पलामू टाइगर रिजर्व के उप निदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि दोनों बाघों के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है और तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं. दोनों बाघ शिकार कर रहे हैं, आपसी संघर्ष के साथ-साथ कई चीजों पर नजर रखी जा रही है. पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में अतिरिक्त कर्मियों के साथ-साथ अतिरिक्त कैमरे भी लगाए गए हैं. दोनों बाघ वयस्क हैं.

कौन हैं बाघ सम्राट! पीटीआर के लिए क्यों है खास

दरअसल, बाघ सम्राट ने 2023 में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में प्रवेश किया था. बाद में, यह पलामू टाइगर रिजर्व से निकलकर दलमा होते हुए पश्चिम बंगाल की सीमा में पहुंच गया. लंबे समय तक, बाघ ने बंगाल के पुरुलिया और जमशेदपुर सीमा पर अपना ठिकाना बनाया हुआ था. 20 जून को, यह रांची के सिल्ली निवासी पुरंदर महतो नामक व्यक्ति के घर में घुस गया.

पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने पुरंदर महतो के घर से बाघ सम्राट को रेस्क्यू किया. सम्राट झारखंड का पहला बाघ है जिसे रेस्क्यू किया गया है. रेस्क्यू के बाद, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पलामू टाइगर रिजर्व के सॉफ्ट रिलीज सेंटर में 15 दिनों तक बाघ सम्राट के व्यवहार पर निगरानी की.

पीटीआर में बाघो की बढ़ी गतिविधि

पलामू टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की निगरानी में 2018 में बाघों की गणना की गई थी. उस दौरान नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पीटीआर इलाके में बाघों की संख्या शून्य घोषित कर दी थी. 2020 में बाघिन रानी पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मृत पाई गई थी. 2023 से पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आधा दर्जन बाघों और एक बाघिन का मूवमेंट रिकॉर्ड किया गया था.

बांधवगढ़ कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा है पीटीआर

पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एक दशक के बाद बाघिन की मौजूदगी की जानकारी सामने आई है. पलामू टाइगर रिजर्व 1129 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ के संजय दुबरी टाइगर रिजर्व का हिस्सा है. बाघ मध्य प्रदेश से निकलकर पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में प्रवेश करते हैं, जबकि पलामू टाइगर रिजर्व के हाथी मध्य प्रदेश के इलाके में दाखिल होते हैं.

यह भी पढ़ें:

बाघ का शिकार और अंधविश्वास का खेल, पूरा गांव बांटता है वन्य जीव का अंग!

बाघ-हाथी का शिकार करने वाले 9 गिरफ्तार, 8 देसी बंदूक समेत वन्य जीव के अवशेष बरामद

सिल्ली से रेस्क्यू बाघ सॉफ्ट रिलीज सेंटर से निकला बाहर, पीटीआर में शुरू हुई निगरानी

पलामू: झारखंड के पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है. पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में बाघ की गतिविधि बढ़ गई है. दरअसल, बाघ सम्राट को 20-21 जून को रांची के सिल्ली से रेस्क्यू किया गया था. 21 जून को बाघ को पलामू टाइगर रिजर्व के सॉफ्ट रिलीज सेंटर में रखा गया था. बाद में, बारिश के दौरान, बाघ सम्राट सॉफ्ट रिलीज सेंटर से बाहर आ गया.

अब सम्राट के इलाके में एक और बाघ घुस आया है और उसके मूवमेंट को लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा है. दोनों बाघ मिलकर मवेशियों के साथ-साथ जंगली जानवरों का भी शिकार कर रहे हैं. दोनों बाघों के मूवमेंट को लेकर पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

पलामू टाइगर रिजर्व के उप निदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि दोनों बाघों के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है और तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं. दोनों बाघ शिकार कर रहे हैं, आपसी संघर्ष के साथ-साथ कई चीजों पर नजर रखी जा रही है. पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में अतिरिक्त कर्मियों के साथ-साथ अतिरिक्त कैमरे भी लगाए गए हैं. दोनों बाघ वयस्क हैं.

कौन हैं बाघ सम्राट! पीटीआर के लिए क्यों है खास

दरअसल, बाघ सम्राट ने 2023 में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में प्रवेश किया था. बाद में, यह पलामू टाइगर रिजर्व से निकलकर दलमा होते हुए पश्चिम बंगाल की सीमा में पहुंच गया. लंबे समय तक, बाघ ने बंगाल के पुरुलिया और जमशेदपुर सीमा पर अपना ठिकाना बनाया हुआ था. 20 जून को, यह रांची के सिल्ली निवासी पुरंदर महतो नामक व्यक्ति के घर में घुस गया.

पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने पुरंदर महतो के घर से बाघ सम्राट को रेस्क्यू किया. सम्राट झारखंड का पहला बाघ है जिसे रेस्क्यू किया गया है. रेस्क्यू के बाद, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पलामू टाइगर रिजर्व के सॉफ्ट रिलीज सेंटर में 15 दिनों तक बाघ सम्राट के व्यवहार पर निगरानी की.

पीटीआर में बाघो की बढ़ी गतिविधि

पलामू टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की निगरानी में 2018 में बाघों की गणना की गई थी. उस दौरान नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पीटीआर इलाके में बाघों की संख्या शून्य घोषित कर दी थी. 2020 में बाघिन रानी पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मृत पाई गई थी. 2023 से पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आधा दर्जन बाघों और एक बाघिन का मूवमेंट रिकॉर्ड किया गया था.

बांधवगढ़ कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा है पीटीआर

पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एक दशक के बाद बाघिन की मौजूदगी की जानकारी सामने आई है. पलामू टाइगर रिजर्व 1129 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ के संजय दुबरी टाइगर रिजर्व का हिस्सा है. बाघ मध्य प्रदेश से निकलकर पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में प्रवेश करते हैं, जबकि पलामू टाइगर रिजर्व के हाथी मध्य प्रदेश के इलाके में दाखिल होते हैं.

यह भी पढ़ें:

बाघ का शिकार और अंधविश्वास का खेल, पूरा गांव बांटता है वन्य जीव का अंग!

बाघ-हाथी का शिकार करने वाले 9 गिरफ्तार, 8 देसी बंदूक समेत वन्य जीव के अवशेष बरामद

सिल्ली से रेस्क्यू बाघ सॉफ्ट रिलीज सेंटर से निकला बाहर, पीटीआर में शुरू हुई निगरानी

For All Latest Updates

TAGGED:

PALAMU TIGER RESERVETIGER IN PTRTIGERS IN JHARKHANDझारखंड में बाघTIGERS IN PALAMU

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.