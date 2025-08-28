नई दिल्ली: तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्यपाल राज्य कार्यपालिका और राज्य विधानमंडल पर हावी नहीं हो सकते. इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने कहा, "मैं शुरू से ही सॉलिसिटर जनरल से यही पूछ रहा था...".

तमिलनाडु सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्यपाल और राज्य सरकार एक ही म्यान में नहीं रह सकते. उन्होंने कहा, "एक ही म्यान में दो तलवारें. यह एक निर्वाचित मुख्यमंत्री द्वारा लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के विपरीत है..."

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पांच-न्यायाधीशों की पीठ राष्ट्रपति संदर्भ पर प्रस्तुत दलीलों पर सुनवाई कर रही है, जिसमें संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं कि क्या न्यायालय राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकता है.

राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर छह महीने तक रोक लगाए रखना उचित नहीं होगा

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संविधान सभा के सदस्यों के मन में था कि राज्यपाल से जल्द से जल्द निर्णय लें और अगर संविधान निर्माताओं की यही मंशा थी, तो क्या हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीठ जो उदाहरण दे रही है वह यह है कि राज्यपाल से तुरंत प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जाती है.

मेहता ने कहा कि समय सीमा मामले के फैक्ट पर निर्भर करती है. इस पर मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि वह 8 अप्रैल के दो जजों के फैसले के संबंध में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन राज्यपाल द्वारा विधेयक को छह महीने रखना उचित नहीं होगा.इसके बाद मेहता ने दलील दी कि एक संवैधानिक को-ओर्गन द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करना या समय पर निर्वहन न करना, किसी अन्य संवैधानिक अंग को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता.

मुख्य न्यायाधीश ने मेहता से कहा, “हां, हमें आपकी दलील याद है. अगर यह अदालत 10 साल तक इस मामले पर फैसला नहीं सुनाती, तो क्या राष्ट्रपति का आदेश जारी करना उचित होगा…”, मेहता ने कहा कि यह एक उदाहरण है, तर्क नहीं कि औचित्य अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकता, और अगर ऐसा होता है तो इसका समाधान अदालत के बाहर है, न कि राज्य को याचिका दायर करने की सलाह देने में.”

मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार फैसले सुनाते हुए कहा है कि माननीय न्यायाधीश किसी खास कानून को लागू करने या कोई खास कानून बनाने का आदेश जारी नहीं करेंगे.

जस्टिस जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने 8 अप्रैल को अपने फैसले में कहा था कि तमिलनाडु के राज्यपाल का 10 विधेयकों पर अपनी सहमति न देने का फैसला अवैध और मनमाना था और राष्ट्रपति को इन विधेयकों को मंजूरी देने के लिए तीन महीने का समय दिया.

दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा था कि इन दस बिलों को मूल रूप से पारित किए जाने और राज्यपाल के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के बाद से काफी समय बीत चुका है और दस में से दो विधेयक तो 2020 के हैं.

विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल की कार्रवाई के खिलाफ रिट याचिका दायर नहीं कर सकते

केंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकारें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करने में अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं.

मेहता ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की राय जानना चाहेंगे कि क्या राज्य मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 361 के दायरे पर भी अपनी राय देना चाहेंगे, जिसके अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन या किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे.

मेहता ने तर्क दिया कि उन्होंने संदर्भ में इन सवालों पर बहस की है, लेकिन राष्ट्रपति का मानना ​​है कि वह भविष्य में उत्पन्न होने वाले मुद्दे की सटीक कानूनी स्थिति जानने के लिए कोर्ट का दृष्टिकोण जानना चाहेंगी.

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया गया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की कार्रवाई के विरुद्ध राज्य की ओर से अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर नहीं की जा सकती, क्योंकि यह विचारणीय नहीं है. मेहता ने तर्क दिया कि उन्हें कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता और तीसरा, विधेयकों से निपटने में राज्यपाल और राष्ट्रपति की कार्रवाई न्यायोचित नहीं है.

मेहता ने कहा, "अनुच्छेद 32 तब लागू होता है जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार के पास स्वयं मौलिक अधिकार नहीं हैं."मेहता ने 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु संबंधी फैसले का हवाला दिया.

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया गया कि उस फैसले में राज्यों को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि अगर विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल द्वारा समय-सीमा का पालन नहीं किया जाता है, तो वे सीधे न्यायालय से संपर्क कर सकते है.

राज्यपालों के पास प्रभुत्वकारी शक्तियां नहीं हो सकतीं

तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने दलील दी कि राज्यपालों का राज्य कार्यपालिका और राज्य विधानमंडल पर प्रभुत्व नहीं हो सकता. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "मैं शुरू से ही सॉलिसिटर से यही पूछ रहा था..."

सिंघवी ने कहा कि एक दलील यह भी थी कि किसी मामले को वापस भेजने या अस्वीकार करने में धन विधेयक और उस पर एक विशिष्ट तर्क शामिल हो सकता है. सिंघवी ने कहा, "उस तर्क के समर्थन में दिया गया जवाब था, नहीं, ऐसा ही होगा.

'एक म्यान में दो तलवारें'

सिंघवी ने कहा, "यह एक निर्वाचित मुख्यमंत्री द्वारा लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के विपरीत है. आपको निहितार्थ और व्याख्या के आधार पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जिससे एक म्यान में दो तलवारें बन जाएं." पीठ को सूचित किया गया कि राज्यपाल की विधायी प्रक्रिया में भूमिका हो सकती है, लेकिन वह भी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर.

सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल विधेयक को वापस करने और राष्ट्रपति को भेजने में मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं. यह तर्क दिया गया कि राज्यपाल केवल एक सूत्रधार हैं और उन्हें भ्रम या अराजकता नहीं फैलानी चाहिए.

