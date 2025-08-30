ETV Bharat / bharat

नूंह में चंद सेकेंड में दो मंजिला मकान धड़ाम, लाखों का नुकसान, देखिए वीडियो - NUH HOUSE COLLAPSED VIDEO

हरियाणा के नूंह में बारिश से भरभराकर दो मंजिला मकान गिर गया है जिसका वीडियो सामने आया है.

नूंह में चंद सेकेंड में दो मंजिला मकान धड़ाम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 30, 2025 at 7:27 PM IST

नूंह : हरियाणा के नूंह में अबकी बार बरसात का कहर देखने को मिला है. बारिश के चलते नूंह में दो मंजिला घर गिर गया जिसका वीडियो सामने आया है.

बारिश से गिरा मकान : नूंह में बरसात के कारण कई गांवों में मकान गिर चुके हैं. जिले में मकान गिरने से कई जानें भी जा चुकी हैं. ताजा मामला पुनहाना उपमंडल के गांव ठेक में हुआ है, जहां पर बरसात के कारण एक दो मंजिला मकान गिर गया जिससे मकान मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है. मकान मालिक रमजान ने बताया कि "उन्होंने मज़दूरी से एक-एक पैसा जोड़ कर हजारों अरमानों के साथ दो मंज़िला मकान बनाया था, लेकिन वो मकान बरसात के कारण गिर गया जिससे उनके सारे अरमानों पर बरसात का पानी फिर गया."

नूंह में चंद सेकेंड में दो मंजिला मकान धड़ाम (Etv Bharat)

मकान गिरने से लाखों का नुकसान : मकान मालिक रमजान ने बताया कि "मैं मज़दूरी का काम करता हूं. मेरा दो मंजिला मकान गिर गया जिससे लाखों का नुक़सान हुआ है. उन्होंने बताया कि मकान गिरने से पहले ही उन्हें आभास हो गया था कि कोई अनहोनी होने वाली है, ऐसे में वे परिवार के साथ मकान से बाहर निकल गए. मकान से बाहर निकलने के साथ ही मकान भरभराकर गिर गया."

मकान गिरने के बाद की तस्वीर (Etv Bharat)

मकान गिरने का वीडियो आया सामने : मकान गिरने का लाइव वीडियो लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. पीड़ित ने बताया कि "मेरे परिवार में छोटे - छोटे बच्चे हैं. मकान गिरने से अब सभी लोगों को खुले आसमान के नीचे रात गुज़ारना पड़ेगा."

नूंह में गिरे मकान का मलबा (Etv Bharat)

"मुआवजा देना चाहिए" : पड़ोसी मुश्ताक अहमद ने बताया कि "मकान मालिक रमज़ान निहायत ही ग़रीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है. सरकार को उनके लिए आर्थिक मुआवज़े की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों के लिए दूसरा मकान बना सके."

परिवार और पड़ोसियों के साथ पीड़ित मकान मालिक (Etv Bharat)
खेत के पास बना था मकान (Etv Bharat)
पीड़ित मकान मालिक रमज़ान (Etv Bharat)

