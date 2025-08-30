नूंह : हरियाणा के नूंह में अबकी बार बरसात का कहर देखने को मिला है. बारिश के चलते नूंह में दो मंजिला घर गिर गया जिसका वीडियो सामने आया है.

बारिश से गिरा मकान : नूंह में बरसात के कारण कई गांवों में मकान गिर चुके हैं. जिले में मकान गिरने से कई जानें भी जा चुकी हैं. ताजा मामला पुनहाना उपमंडल के गांव ठेक में हुआ है, जहां पर बरसात के कारण एक दो मंजिला मकान गिर गया जिससे मकान मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है. मकान मालिक रमजान ने बताया कि "उन्होंने मज़दूरी से एक-एक पैसा जोड़ कर हजारों अरमानों के साथ दो मंज़िला मकान बनाया था, लेकिन वो मकान बरसात के कारण गिर गया जिससे उनके सारे अरमानों पर बरसात का पानी फिर गया."

नूंह में चंद सेकेंड में दो मंजिला मकान धड़ाम (Etv Bharat)

मकान गिरने से लाखों का नुकसान : मकान मालिक रमजान ने बताया कि "मैं मज़दूरी का काम करता हूं. मेरा दो मंजिला मकान गिर गया जिससे लाखों का नुक़सान हुआ है. उन्होंने बताया कि मकान गिरने से पहले ही उन्हें आभास हो गया था कि कोई अनहोनी होने वाली है, ऐसे में वे परिवार के साथ मकान से बाहर निकल गए. मकान से बाहर निकलने के साथ ही मकान भरभराकर गिर गया."

मकान गिरने के बाद की तस्वीर (Etv Bharat)

मकान गिरने का वीडियो आया सामने : मकान गिरने का लाइव वीडियो लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. पीड़ित ने बताया कि "मेरे परिवार में छोटे - छोटे बच्चे हैं. मकान गिरने से अब सभी लोगों को खुले आसमान के नीचे रात गुज़ारना पड़ेगा."

नूंह में गिरे मकान का मलबा (Etv Bharat)

"मुआवजा देना चाहिए" : पड़ोसी मुश्ताक अहमद ने बताया कि "मकान मालिक रमज़ान निहायत ही ग़रीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है. सरकार को उनके लिए आर्थिक मुआवज़े की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों के लिए दूसरा मकान बना सके."

परिवार और पड़ोसियों के साथ पीड़ित मकान मालिक (Etv Bharat)

खेत के पास बना था मकान (Etv Bharat)

पीड़ित मकान मालिक रमज़ान (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में उफान पर मारकंडा नदी, फसलें तबाह, तालाब में तब्दील सड़क, देखिए ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

ये भी पढ़ें : हिसार में घरों में घुसा बारिश का पानी, प्रशासन पर फूटा लोगों का गुस्सा, जलभराव से जनजीवन प्रभावित

ये भी पढ़ें : यमुना में उफान, हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 90 हजार क्यूसेक पानी, दिल्ली के लिए खतरे की घंटी