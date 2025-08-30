नूंह : हरियाणा के नूंह में अबकी बार बरसात का कहर देखने को मिला है. बारिश के चलते नूंह में दो मंजिला घर गिर गया जिसका वीडियो सामने आया है.
बारिश से गिरा मकान : नूंह में बरसात के कारण कई गांवों में मकान गिर चुके हैं. जिले में मकान गिरने से कई जानें भी जा चुकी हैं. ताजा मामला पुनहाना उपमंडल के गांव ठेक में हुआ है, जहां पर बरसात के कारण एक दो मंजिला मकान गिर गया जिससे मकान मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है. मकान मालिक रमजान ने बताया कि "उन्होंने मज़दूरी से एक-एक पैसा जोड़ कर हजारों अरमानों के साथ दो मंज़िला मकान बनाया था, लेकिन वो मकान बरसात के कारण गिर गया जिससे उनके सारे अरमानों पर बरसात का पानी फिर गया."
मकान गिरने से लाखों का नुकसान : मकान मालिक रमजान ने बताया कि "मैं मज़दूरी का काम करता हूं. मेरा दो मंजिला मकान गिर गया जिससे लाखों का नुक़सान हुआ है. उन्होंने बताया कि मकान गिरने से पहले ही उन्हें आभास हो गया था कि कोई अनहोनी होने वाली है, ऐसे में वे परिवार के साथ मकान से बाहर निकल गए. मकान से बाहर निकलने के साथ ही मकान भरभराकर गिर गया."
मकान गिरने का वीडियो आया सामने : मकान गिरने का लाइव वीडियो लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. पीड़ित ने बताया कि "मेरे परिवार में छोटे - छोटे बच्चे हैं. मकान गिरने से अब सभी लोगों को खुले आसमान के नीचे रात गुज़ारना पड़ेगा."
"मुआवजा देना चाहिए" : पड़ोसी मुश्ताक अहमद ने बताया कि "मकान मालिक रमज़ान निहायत ही ग़रीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है. सरकार को उनके लिए आर्थिक मुआवज़े की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों के लिए दूसरा मकान बना सके."
