अजब स्कूल का गजब नजारा, एक कमरे में दो स्कूल और 10 कक्षाओं को पढ़ा रहे टीचर - Two Schools Run In One Room

By ETV Bharat Hindi Team Published : Jul 9, 2024, 5:21 PM IST

एक कमरे में 2 स्कूल संचालित ( ETV Bharat )

मंचिरयाला: तेलंगाना के मंचिरयाला में एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां केसलापुर के गट्टूपल्ली गांव में एक कमरे में 2 स्कूल संचालित किया जाता है, इतना ही नहीं एक ही कमरे में 10 कक्षाएं भी चलती हैं. एक कमरे में दो कक्षाएं संचालित करने के बारे में तो पहले भी कई बार खबरें आ चुकी है, लेकिन एक कमरे में 2 स्कूल और 10 कक्षाएं संचालित करने की बात पहली बार सुनने को मिला है. ये भी बताया जा रहा है कि इस एक कमरे में एक साथ 70 विद्यार्थी शिक्षा भी ग्रहण करते हैं. हालांकि, इस प्रकार से एक ही कमरे में इतने सारे विद्यार्थी होने के कारण उन्हें गंभीर कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है. दरअसल, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि केसलापुर प्राथमिक विद्यालय की इमारत जर्जर होने के कारण उसे तोड़ दिया गया, जिसके बाद विद्यार्थियों को उसी पंचायत के गट्टूपल्ली स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया. यहां केवल एक कमरा और एक बरामदा है. जिसके चलते इन दोनों स्कूलों को एक ही कमरे में शिक्षक चलाने को मजबूर हैं. एक ही कमरे में कक्षा एक से पांच तक के सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है. दो स्कूलों के चार शिक्षकों में से एक प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं और तीन यहां कार्यरत हैं.