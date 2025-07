ETV Bharat / bharat

आज फिर दो स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप, केजरीवाल ने पूछा- दिल्ली में ये क्या हो रहा है? - DELHI BOMB THREAT

दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : July 15, 2025 at 10:56 AM IST | Updated : July 15, 2025 at 11:51 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली के द्वारका इलाके स्तिथ सेंट थॉमस स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी. दिल्ली पुलिस बम स्क्वायड डॉग स्क्वाड दिल्ली दमकल विभाग की टीम और स्पेशल स्टाफ की टीम मौके पर है. सेंट थॉमस स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज को खाली कराया गया है. फिलहाल अभी तक पुलिस को स्कूल या कॉलेज से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. बता दें कि मेल के जरिए यह धमकी दी गई है. दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के अनुसार, धमकी भरा ईमेल मिलने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता (बम स्क्वाड), डॉग स्क्वाड, दिल्ली दमकल विभाग और विशेष स्टाफ की टीमें दोनों संस्थानों में पहुंचीं और तलाशी अभियान शुरू कर दिया. बम की धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक स्क्वाड ने दोनों ही संस्थानों को तुरंत खाली कर लिया गया है. सेंट थॉमस स्कूल और सेंट स्टीफन्स कॉलेज के परिसरों में मौजूद छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया. दिल्ली पुलिस के बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने परिसरों की गहन तलाशी ली. अधिकारियों के अनुसार, अब तक स्कूल या कॉलेज परिसर में कोई संदिग्ध वस्तु या सामग्री नहीं मिली है. पूर्व सीएम केजरीवाल बीजेपी पर साधा निशाना

Last Updated : July 15, 2025 at 11:51 AM IST