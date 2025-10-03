कर्मचारी और कैदी मना रहे थे दशहरा, ओडिशा की जेल से फरार हुए बिहार के दो अपराधी
ओडिशा की चौद्वार जेल से बिहार के दो अपराधी फरार हो गए. इस दौरान जेल कर्मचारी दशहरा मनाने में व्यस्त थे.
Published : October 3, 2025 at 4:26 PM IST
कटक : ओडिशा के कटक जिले में उच्च सुरक्षा वाली चौद्वार सर्कल जेल से दो विचाराधीन कैदी चारदीवारी फांदकर फरार हो गए. इस दौरान जेल के कर्मचारी और अन्य कैदी दशहरा मनाने में व्यस्त थे.
फरार हुए कैदियों की पहचान बिहार निवासी राजा साहनी और चंद्रकांत कुमार के रूप में हुई है. अधिकारियों ने बताया कि दोनों को जनवरी में जाजपुर जिले में एक आभूषण की दुकान में लूटपाट और दो व्यक्तियों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
महानिदेशक (कारागार एवं सुधार सेवाएं) सुशांत कुमार नाथ ने शुक्रवार को जेल का दौरा किया और उन परिस्थितियों की समीक्षा की जिनके तहत कैदी गुरुवार रात को उस समय भाग गए जब कर्मचारी और कैदी दशहरा मना रहे थे.
नाथ ने मीडिया से कहा, "कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में मैंने जेल के एक मुख्य वार्डर और एक वार्डर को निलंबित कर दिया है और चौद्वार पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. डीआईजी सेंट्रल रेंज को जांच सौंपी गई है."
नाथ ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच की जाएगी कि भागने वालों को जेल कर्मचारियों का समर्थन था या बाहरी मदद.
निरीक्षण के दौरान नाथ ने पाया कि कैदियों की कोठरियों की लोहे की छड़ें चारदीवारी फांदने से पहले ही काट दी गई थीं. एक कर्मचारी ने बताया, "उन्होंने दीवार पर चढ़ने के लिए एक कंबल को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया." इस बीच, जेल अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस की मदद से कैदियों को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.
पहले भी फरार हो चुके हैं कैदी
बता दें कि चौद्वार जेल से कैदियों के फरार होने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पूर्व भी कई कैदी इलाज के दौरान फरार हो चुके हैं. यह मामला ओडिशा की जेलों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की गंभीर समीक्षा की जरूरत को उजागर करता है.
