कर्मचारी और कैदी मना रहे थे दशहरा, ओडिशा की जेल से फरार हुए बिहार के दो अपराधी

ओडिशा की जेल से फरार हुए बिहार के दो अपराधी ( प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 3, 2025 at 4:26 PM IST 2 Min Read