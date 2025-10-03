ETV Bharat / bharat

कर्मचारी और कैदी मना रहे थे दशहरा, ओडिशा की जेल से फरार हुए बिहार के दो अपराधी

ओडिशा की चौद्वार जेल से बिहार के दो अपराधी फरार हो गए. इस दौरान जेल कर्मचारी दशहरा मनाने में व्यस्त थे.

Two criminals from Bihar escape from Odisha jail
ओडिशा की जेल से फरार हुए बिहार के दो अपराधी (प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2025 at 4:26 PM IST

2 Min Read
कटक : ओडिशा के कटक जिले में उच्च सुरक्षा वाली चौद्वार सर्कल जेल से दो विचाराधीन कैदी चारदीवारी फांदकर फरार हो गए. इस दौरान जेल के कर्मचारी और अन्य कैदी दशहरा मनाने में व्यस्त थे.

फरार हुए कैदियों की पहचान बिहार निवासी राजा साहनी और चंद्रकांत कुमार के रूप में हुई है. अधिकारियों ने बताया कि दोनों को जनवरी में जाजपुर जिले में एक आभूषण की दुकान में लूटपाट और दो व्यक्तियों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

महानिदेशक (कारागार एवं सुधार सेवाएं) सुशांत कुमार नाथ ने शुक्रवार को जेल का दौरा किया और उन परिस्थितियों की समीक्षा की जिनके तहत कैदी गुरुवार रात को उस समय भाग गए जब कर्मचारी और कैदी दशहरा मना रहे थे.

नाथ ने मीडिया से कहा, "कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में मैंने जेल के एक मुख्य वार्डर और एक वार्डर को निलंबित कर दिया है और चौद्वार पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. डीआईजी सेंट्रल रेंज को जांच सौंपी गई है."

नाथ ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच की जाएगी कि भागने वालों को जेल कर्मचारियों का समर्थन था या बाहरी मदद.

निरीक्षण के दौरान नाथ ने पाया कि कैदियों की कोठरियों की लोहे की छड़ें चारदीवारी फांदने से पहले ही काट दी गई थीं. एक कर्मचारी ने बताया, "उन्होंने दीवार पर चढ़ने के लिए एक कंबल को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया." इस बीच, जेल अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस की मदद से कैदियों को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.

पहले भी फरार हो चुके हैं कैदी
बता दें कि चौद्वार जेल से कैदियों के फरार होने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पूर्व भी कई कैदी इलाज के दौरान फरार हो चुके हैं. यह मामला ओडिशा की जेलों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की गंभीर समीक्षा की जरूरत को उजागर करता है.

