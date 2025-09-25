ETV Bharat / bharat

हाई रिटर्न के नाम पर 8.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार

निजामाबाद: तेलंगाना के निजामाबाद जिले में पुलिस ने बड़े वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने निवेश पर ज्यादा मुनाफे का वादा करके 125 लोगों से 8.5 करोड़ रुपये ठगे. एसीपी नागेंद्रचारी ने बताया कि दोनों आरोपी मोहम्मद मोइज खान (32) और सैयद हैमद हसन (32) बीटेक ग्रेजुएट हैं. कम समय में बड़ा होने की चाहत में, दोनों ने पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए ऑनलाइन तकनीकों का अध्ययन किया और भारी मुनाफा देने का दावा करने वाली फर्जी कंपनियां बनाईं.

पुलिस के मुताबिक, लोगों को ठगने के लिए आरोपियों ने एक क्रिप्टोकरेंसी निवेश ऐप डेवलप किया और हाई रिटर्न और रियायती भूमि सौदों का वादा करके निवेशकों को आकर्षित किया. 2022 से 2023 तक, उन्होंने निजामाबाद जिले के 125 व्यक्तियों से कुल 8.5 करोड़ रुपये एकत्र किए. पीड़ितों में इंदलवाई का एक सरकारी शिक्षक भी शामिल था, जिसे शुरुआत में थोड़ा-बहुत मुनाफा हुआ और फिर उसे एजेंट के रूप में काम करने के लिए राजी कर लिया गया, जिससे कई अन्य लोग भी इस धोखाधड़ी वाली योजना में शामिल हो गए.

अधिकारियों ने बताया कि बाद में दोनों आरोपी वादा के मुताबिक मुनाफ देने में नाकाम रहे, इसके बाद शिक्षिका ने इंदलवाई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. गहन जांच के बाद, पुलिस ने मोइज खान और हसन को गिरफ्तार कर लिया और उनके बैंक खाते सील कर दिए. पुलिस के मुताबिक, गिरोह के दो अन्य सदस्य अभी भी फरार हैं.

अधिकारियों ने बताया कि जांच से पता चला कि जालसाज गिरोह ने मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) मॉडल का इस्तेमाल करके दिल्ली, मुंबई और कलबुर्गी (कर्नाटक) जैसे बड़े शहरों में भी इसी तरह की धोखाधड़ी की थी. इसके अलावा, वे अलेरू में जमीन घोटाले में भी शामिल थे, और यहां से भागने से पहले मूव ऑन कंपनी के नाम से काम करते थे.