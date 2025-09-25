ETV Bharat / bharat

हाई रिटर्न के नाम पर 8.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने लोगों को ठगने के लिए क्रिप्टोकरेंसी निवेश ऐप डेवलप किया और हाई रिटर्न का वादा करके निवेशकों को आकर्षित किया.

two persons arrested for allegedly cheating people by promising high returns in Nizamabad Telangana
हाई रिटर्न के नाम पर 8.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार (File)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 5:07 PM IST

3 Min Read
निजामाबाद: तेलंगाना के निजामाबाद जिले में पुलिस ने बड़े वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने निवेश पर ज्यादा मुनाफे का वादा करके 125 लोगों से 8.5 करोड़ रुपये ठगे. एसीपी नागेंद्रचारी ने बताया कि दोनों आरोपी मोहम्मद मोइज खान (32) और सैयद हैमद हसन (32) बीटेक ग्रेजुएट हैं. कम समय में बड़ा होने की चाहत में, दोनों ने पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए ऑनलाइन तकनीकों का अध्ययन किया और भारी मुनाफा देने का दावा करने वाली फर्जी कंपनियां बनाईं.

पुलिस के मुताबिक, लोगों को ठगने के लिए आरोपियों ने एक क्रिप्टोकरेंसी निवेश ऐप डेवलप किया और हाई रिटर्न और रियायती भूमि सौदों का वादा करके निवेशकों को आकर्षित किया. 2022 से 2023 तक, उन्होंने निजामाबाद जिले के 125 व्यक्तियों से कुल 8.5 करोड़ रुपये एकत्र किए. पीड़ितों में इंदलवाई का एक सरकारी शिक्षक भी शामिल था, जिसे शुरुआत में थोड़ा-बहुत मुनाफा हुआ और फिर उसे एजेंट के रूप में काम करने के लिए राजी कर लिया गया, जिससे कई अन्य लोग भी इस धोखाधड़ी वाली योजना में शामिल हो गए.

अधिकारियों ने बताया कि बाद में दोनों आरोपी वादा के मुताबिक मुनाफ देने में नाकाम रहे, इसके बाद शिक्षिका ने इंदलवाई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. गहन जांच के बाद, पुलिस ने मोइज खान और हसन को गिरफ्तार कर लिया और उनके बैंक खाते सील कर दिए. पुलिस के मुताबिक, गिरोह के दो अन्य सदस्य अभी भी फरार हैं.

अधिकारियों ने बताया कि जांच से पता चला कि जालसाज गिरोह ने मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) मॉडल का इस्तेमाल करके दिल्ली, मुंबई और कलबुर्गी (कर्नाटक) जैसे बड़े शहरों में भी इसी तरह की धोखाधड़ी की थी. इसके अलावा, वे अलेरू में जमीन घोटाले में भी शामिल थे, और यहां से भागने से पहले मूव ऑन कंपनी के नाम से काम करते थे.

पुलिस ने जनता को ऐसी योजनाओं में निवेश करने से आगाह किया है जो कम समय में ज्यादा मुनाफा देना का वादा करती हैं. अधिकारियों ने लोगों को ऐसी कंपनियों के बारे में जानकारी हासिल करने और ऐसे ऐप या निवेश प्लेटफॉर्म से बचने की सलाह दी है, जिनमें उचित पंजीकरण या पारदर्शिता का अभाव हो.

एसीपी नागेंद्रचारी ने कहा, "यह मामला तकनीक के जरिये वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती जटिलता को उजागर करता है. लोगों को निवेश करते समय, खासकर क्रिप्टोकरेंसी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग योजनाओं में, अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है. संदिग्ध गतिविधियों की जल्द सूचना देने से बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिल सकती है."

उन्होंने कहा कि यह मामला निवेशकों को सतर्क रहने, निवेश करने से पहले वित्तीय विशेषज्ञों से सलाह लेने और तुरंत पैसा कमाने के वादों में न पड़ने से आगाह करता है. उन्होंने कहा कि गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है.

