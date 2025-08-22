ETV Bharat / bharat

दो पाकिस्तानी महिलाओं का भागलपुर वोटर लिस्ट में नाम, वोट डालने नहीं, बिहार में बसने आए थे! - PAKISTANI WOMEN VOTER

भागलपुर में दो पाकिस्तानी महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज पाए गए. गृह मंत्रालय की जांच में मामला सामने आया. पढ़ें पूरी खबर

भागलपुर वोटर लिस्ट में दो पाकिस्तानी महिला का नाम
भागलपुर वोटर लिस्ट में दो पाकिस्तानी महिला का नाम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 22, 2025 at 4:01 PM IST

भागलपुर: बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने प्रशासन से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक को चौंका दिया है. भागलपुर में दो पाकिस्तानी महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट में पाए गए हैं. वैसे अब दोनों महिलाओं के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

भागलपुर वोटर लिस्ट में दो पाक महिलाएं: गृह मंत्रालय की जांच में खुलासा हुआ कि ये महिलाएं वीजा पर भारत आई थीं, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से रह गईं. पहली महिला 1956 में तीन महीने के वीजा पर आई थी, दूसरी तीन साल के वीजा पर. एक पाकिस्तानी पुरुष ने भी दो साल के वीजा पर आकर आधार कार्ड बनवाया.

भीखनपुर में रह रही थी विदेशी महिला: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की जांच शुरू की. रिपोर्ट के अनुसार, भागलपुर शहर के इशाकचक थाना क्षेत्र, भीखनपुर गुमटी नंबर 3, टैंक लेन में रह रही पाकिस्तानी महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज पाए गए.

गृह मंत्रालय की जांच में सामने आया मामला: गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर एसएसपी से तत्काल जांच कराई. जांच में पुष्टि हुई कि दोनों महिलाओं के पास भारतीय इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) और आधार कार्ड भी मौजूद हैं. मामला उजागर होते ही जिला प्रशासन ने फार्म 7 के जरिए नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी.

वोटर ID और आधार कार्ड तक बनवा लिया: चौंकाने वाली बात यह है कि इन पाकिस्तानी महिलाओं ने सिर्फ भारत में रहना ही नहीं चुना, बल्कि पाकिस्तान की दोनों महिलाओं ने मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड भी बनवा लिए, जिससे वे भारतीय नागरिक की तरह सुविधाएं ले सकती थीं.

कोई 3 माह तो कोई 3 साल के लिए आई थी: रिपोर्ट में पाया गया कि रंगपुर निवासी 1956 को 3 महीने के वीजा पर भारत आई थी. वहीं दूसरी पाकिस्तानी महिला 3 साल के वीजा पर आई थी. इसके अलावा, पाक नागरिक 24 मई 2002 को दो साल के लिए भारत आया था. पाकिस्तानी शख्स ने भी अपना आधार कार्ड बनवा लिया है.

"हमने निर्वाचन आयोग द्वारा मांगे गए 11 दस्तावेज जमा किए थे. जो मांगा गया सब कुछ दिया. सत्यापन में प्रशासन का सहयोग किया अब आगे क्या होगा, समझ नहीं आ रहा." - पुत्र, पाकिस्तानी महिला

डीएम ने की पुष्टि: स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट से पुलिस महकमे में खलबली मच गई. विभाग ने तत्काल भागलपुर के डीएम और एसएसपी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने पुष्टि की कि दोनों महिलाओं के नाम सूची में पाए गए हैं. और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

"एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से दो लोगों का नाम लिस्ट में पाया गया था. जांच के उपरांत फार्म 7 भर कर हम लोग अवश्यकता अनुसार कार्रवाई करेंगे." -डॉ नवल किशोर चौधरी, डीएम, भागलपुर

11 अगस्त को गृह मंत्रालय से आया पत्र: वहीं बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) फरजाना खातून ने बताया कि 11 अगस्त को गृह मंत्रालय से एक पत्र आया था, जिसमें एक महिला का पासपोर्ट और वीजा नंबर दर्ज था. उसके बाद जांच की गई. जांच के बाद फार्म 7 भरवा कर नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

