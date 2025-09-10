'दो लोग नहीं चाहते कि संविधान सुरक्षित रहे', खड़गे ने पीएम मोदी और शाह पर साधा निशाना
उपराष्ट्रपति चुनाव में राधाकृष्णन ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराया.
Published : September 10, 2025 at 1:49 PM IST
अहमदाबाद: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों ही भारतीय संविधान की रक्षा नहीं करना चाहते और न ही लोकतंत्र को बचाने का इरादा रखते हैं.बुधवार को गुजरात के जूनागढ़ पहुंचे खड़गे ने ANI से बात करते हुए कहा कि विपक्ष का मुख्य उद्देश्य संविधान और लोकतंत्र को बचाना है.
उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में चुनाव लड़ना आम बात है. हमारा मुख्य लक्ष्य संविधान को बचाना और लोकतंत्र की रक्षा करना है. जिस धरती पर महात्मा गांधी और वल्लभभाई पटेल जैसे लोगों ने जन्म लिया और देश को आजादी दिलाई - ये दोनों हमारे लिए बहुत सम्माननीय हैं. देश उनकी वजह से एकजुट है. हालांकि, दो अन्य लोग नहीं चाहते कि संविधान सुरक्षित रहे. वे लोकतंत्र को भी नहीं बचाना चाहते."
'क्रॉस-वोटिंग की जांच हो'
उपराष्ट्रपति चुनाव पर बोलते हुए खड़गे ने कहा, "हमारे पास बहुमत नहीं था, हमें जितने वोट मिलने थे, उतने ही मिले." इससे पहले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि क्रॉस-वोटिंग की कथित संभावना की विपक्षी गठबंधन के प्रत्येक घटक द्वारा व्यवस्थित जांच की जानी चाहिए. तिवारी ने एएनआई से कहा, "अगर क्रॉस-वोटिंग हुई है, तो इंडिया अलायंस के प्रत्येक घटक द्वारा इसकी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए.
उन्होंने कहा, "क्रॉस-वोटिंग एक बेहद गंभीर मामला है. अगर आप जो कह रहे हैं वह सही है या जो सार्वजनिक रूप से सामने आ रहा है या अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें जरा भी सच्चाई है, तो इसकी व्यवस्थित और गहन जांच होनी चाहिए."
'हमारे सभी मित्र सांसद एकजुट'
उनकी यह टिप्पणी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा हाल ही में संपन्न उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया ब्लॉक के सांसदों द्वारा क्रॉस-वोटिंग की संभावना को लेकर विपक्ष पर अंतरात्मा की आवाज से कटाक्ष करने के बाद आई है, जहां एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन विजयी हुए थे. रिजिजू ने कहा कि एनडीए और हमारे सभी मित्र सांसद एकजुट हैं.
रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया, "इंडी गठबंधन के कुछ सांसदों का विशेष धन्यवाद जिन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए 'विवेक' से मतदान किया. एनडीए और हमारे सभी मित्र सांसद एकजुट हैं. एक विनम्र और कुशल व्यक्ति और एक सच्चे देशभक्त को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में चुनने पर सभी को बधाई."
इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के महासचिव बीएल संतोष ने दावा किया कि इंडिया ब्लॉक उम्मीदवार को उनकी कुल संख्या से 15 वोट कम मिले. संतोष ने एक्स पर पोस्ट किया, "मतदान मतपत्रों के माध्यम से हुआ और इंडी गठबंधन को उनकी संख्या से 15 वोट कम मिले. इंडी गठबंधन के नेताओं ने विवेक के आधार पर मतदान के लिए अभियान चलाया था. उन्हें बदले में यह मिला."
15वें उपराष्ट्रपति चुने गए राधाकृष्णन
बता दें कि राधाकृष्णन मंगलवार को 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए. उपराष्ट्रपति चुनाव में राधाकृष्णन ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराया. सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले, जबकि न्यायमूर्ति रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट मिले. 15 वोट अवैध घोषित किए गए.
राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले. उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया है... न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट मिले."
कई दलों ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा
बीजू जनता दल (बीजेडी) ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से परहेज किया था, जबकि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने मतदान में भाग नहीं लेने का फैसला किया था. शिरोमणि अकाली दल ने घोषणा की थी कि वह चुनाव का बहिष्कार करेगी, क्योंकि पंजाब में लोग केंद्र और राज्य सरकार से कोई मदद नहीं मिलने से परेशान और नाराज हैं. उपराष्ट्रपति का पद 21 जुलाई, 2025 से रिक्त है, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.
