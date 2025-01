ETV Bharat / bharat

चिताओं की राख में ढूंढ रहे थे सोना-चांदी, 1,000 रुपए के लिए आपस में भिड़े और कर दी हत्या - TWO MURDERS FOR RS1000 IN TELANGANA

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Hindi Team Published : Jan 25, 2025, 1:01 PM IST

निजामाबाद, तेलंगाना: निजामाबाद पुलिस ने एक दिल दहलाने वाले दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है. यह हत्या सिर्फ 1000 रुपये की मामूली रकम को लेकर हुई लड़ाई के कारण की गई. एसीपी राजा वेंकट रेड्डी ने शुक्रवार को खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अमर खान (33) और रियाज खान (27) के रूप में हुई है, जो मोहम्मदिया कॉलोनी के निवासी हैं. जांच में पता चला कि दोनों मृतक मोहम्मद बहादुर (40) और दिव्यांग सैयद यूसुफ (44) के अच्छे दोस्त थे. चारों श्मशान घाटों पर राख से सोना और चांदी जैसी कीमती वस्तुएं निकालने का काम करते थे. 18 जनवरी को, अमर खान, रियाज खान और मोहम्मद बहादुर, आर्मुर रोड पर निजामसागर नहर के पास एक श्मशान घाट गए, इस उम्मीद में कि वे कोई कीमती वस्तु खोज पाएंगे. दुर्भाग्य से, उनकी यह खोज असफल रही और इस दौरान उन्होंने 1000 रुपये भी खो दिए. निराश होकर, उन्होंने शराब पी और गोपनपल्ली श्मशान घाट की ओर बढ़े, जहां उन्हें एक बार फिर निराशा ही मिली. खोए हुए रुपयों को लेकर तीनों के बीच बहस छिड़ गई, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई. गुस्से में, अमर और रियाज ने बहादुर के सिर पर डंडों से प्रहार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. अपराध को छुपाने के लिए उन्होंने उसके शव को पुलंग नदी में फेंक दिया.