श्रीनगर: कश्मीर घाटी में एक बार फिर सड़ा हुआ मांस जब्त किया गया है. जम्मू-कश्मीर पुलिस और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने दो और खेप जब्त की हैं. अज्ञात व्यापारियों द्वारा श्रीनगर के बाहरी इलाके में दर्जनों लावारिस पैकेट फेंके गए थे. श्रीनगर के खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त यामीन उल नबी ने कहा कि विभाग जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर उन दो खेपों की जांच कर रहा है जो श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम और पंपोर में सड़क किनारे फेंकी गई थीं.

नबी ने कहा, "सड़े हुए मांस और चिकन के पैकेटों पर लेबल और अन्य ट्रेडमार्क नहीं थे. व्यापारियों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच साठगांठ की जांच की जा रही है. पुलिस के साथ समन्वय करके और तकनीकी व भौतिक साक्ष्य एकत्र करके, हम इस अवैध व्यापार का पर्दाफाश करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहा है."

इससे पहले श्रीनगर के जकूरा औद्योगिक क्षेत्र में सनशाइन फूड्स यूनिट से भारी मात्रा में सड़ा हुआ मांस जब्त किया गया था. एक हफ्ते बाद ये दोनों खेपें फेंकी गईं, जिनके हजारों किलोग्राम होने का अनुमान है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पिछले हफ्ते जकूरा थाने में सनशाइन फूड्स के मालिक के खिलाफ धारा 272 और 274 (खाद्य पदार्थों में मिलावट) के तहत मामला दर्ज किया थी. इस व्यापारी के गोदाम से 31 जुलाई को 1200 किलोग्राम सड़ा हुआ और अस्वास्थ्यकर पैकेज्ड मटन बरामद हुआ था.

जम्मू-कश्मीर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहा कि ताजा छापों में उसने श्रीनगर के सफाकदल और परिमपोरा में 2,500 कबाब जब्त किए, गांदरबल जिले में 150 किलोग्राम गुस्ताबा (Gushtaba) और 250 किलोग्राम स्थानीय स्तर पर खरीदा गया मांस जब्त करके नष्ट कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि यह सारा पैकेज्ड मांस और चिकन दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से कश्मीर में आयात किया जाता है और उन खाद्य दुकानों को बेचा जाता है जो इस आयात से कबाब, रिस्ता (Rista) और अन्य व्यंजन बनाते हैं.

खाद्य सुरक्षा के सहायक आयुक्त हिलाल अहमद मीर ने ईटीवी भारत को बताया कि पुलिस ने दोनों ताजा घटनाओं में एफआईआर दर्ज की है, जहां अज्ञात व्यापारियों ने मांस और चिकन फेंका था. मीर ने कहा कि सनशाइन फूड्स के खिलाफ छापेमारी और कानूनी कार्रवाई के बाद व्यापारियों ने इस मांस और चिकन को फेंकना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि 31 जुलाई की छापेमारी के बाद उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है.

उन्होंने कहा, "चूंकि ये व्यापारी खाद्य सुरक्षा मानदंडों के अनुसार कोई सुरक्षा उपाय नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब वे कार्रवाई से डरते हैं और कार्रवाई से बचने के लिए इस सड़े हुए मांस को फेंक रहे हैं. लेकिन हम उन पर कार्रवाई करेंगे."

जकूरा व्यापारी के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में उन्होंने कहा कि मालिक जरूरी लाइसेंस के बिना और बिना किसी उचित और कानूनी कोल्ड स्टोरेज सुविधा के भंडारण चला रहा था. मीर ने कहा, "हमने उसके खिलाफ चालान दायर किया है."

अधिकारियों ने कहा कि सड़े और जमे हुए चिकन और मांस की जब्ती से यह उजागर हुआ है कि ये व्यापारी और डीलर उचित कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के बिना व्यापार चलाते हैं, जिससे खाद्य दुकानों, होटलों और रेस्तरां में उनकी आपूर्ति में गिरावट आई है. मीर ने कहा, "वे अब कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अपनी खेप को इधर-उधर फेंक रहे हैं. लेकिन हमने पूरे अवैध व्यापारिक तंत्र का पर्दाफाश करने के लिए जांच शुरू की है."

7673 पंजीकृत विक्रेता

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में 7673 पंजीकृत विक्रेता हैं जो चाय, नाश्ता और स्ट्रीट फूड बेचते हैं. इनमें से 2681 कश्मीर घाटी में और 4992 विक्रेता जम्मू संभाग में काम करते हैं. फ्रोजन मीट, चिकन और मछली दूसरे राज्यों से कश्मीर में आयात किए जाते हैं और बड़ी मात्रा में इनका सेवन किया जाता है और कश्मीर घाटी के होटलों और रेस्तरां सहित कई विक्रेताओं और खाद्य दुकानों को सप्लाई किया जाता है. सड़े हुए मांस की जब्ती ने लोगों में खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं.

श्रीनगर स्थित जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) की महाप्रबंधक हमीदा अख्तर ने कहा कि उन्हें सनशाइन फूड्स मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और वह जांच पूरी करेंगी और फिर मालिक के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

कश्मीर होटल और रेस्टोरेंट मालिक संघ और नागरिक समाज समूहों ने भी इस खुलासे पर अपनी चिंता व्यक्त की है और इन व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. नागरिकों ने खाद्य सुरक्षा विमाग से अनुरोध किया है कि सभी रेस्टोरेंट और होटलों की जाँच करें, क्योंकि यह गंभीर चिंता का विषय है.

यह भी पढ़ें- श्रीनगर में 1200 किलो सड़ा मटन जब्त, संचालक के खिलाफ केस दर्ज, निवासियों में बढ़ी चिंता