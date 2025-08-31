नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. बीते दिन कुछ बदमाशों ने मंदिर परिसर के अंदर मंदिर के सेवादार की बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया. बता दें कि अबतक इस हत्या कांड पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

दरअसल, बता दें कि घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और देर रात एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. शनिवार शाम तक पुलिस ने अलग-अलग इलाकों में दबिश देकर इस घटना में शामिल दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर देर रात में अन्य दो लोगों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया.

साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी ने इस घटनाक्रम का अपडेट देते हुए बताया कि घटना में शामिल नितिन पांडे उम्र 26 वर्ष निवासी गोविंदपुरी को गिरफ्तार किया गया और इसके साथ-साथ नितिन के पिता अनिल कुमार उम्र 55 वर्ष को भी आरोपी को शरण देने और पुलिस की गिरफ्त से बचाने में उसकी मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.



बता दें कि कालकाजी मंदिर के सेवादार की बेरहमी से हत्या के मामले में अब तक कुल पांच लोग गिरफ्तार किए गए. आरोपियों की पहचान मोहन उर्फ भूरा, कुलदीप बिधूड़ी, अतुल पांडे, नितिन पांडे और उसके पिता अनिल कुमार के रूप में हुई है, हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा अभी स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है कि आखिर इस विवाद के पीछे का कारण क्या था और इन आरोपियों ने सेवादार की हत्या क्यों की दिल्ली पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आगे की जानकारी ले रही है.

सुरक्षा पर सवाल

बता दें कि दिल्ली के सुप्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में घटित इस घटना के बाद लगातार सुरक्षा पर सवाल उठाये जा रहे है. आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं. आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी एक्स पर लिखा," कालकाजी मंदिर में प्रसाद में चुन्नी नहीं देने पर मंदिर के सेवादार की पीट-पीटकर हत्या की गई. कल रात की घटना है. मंदिर के सेवादार की ऐसी निर्मम हत्या ? कैसे हिंदू बन गए हैं हम लोग ? दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. पुलिस बस राजनैतिक कामों में व्यस्त है. पुलिस बस शरीफ जनता को डराती धमकाती है. चोर गुण्डे गैंगस्टर पुलिस से बिल्कुल नहीं डरते. उन्हें लगता है पैसे से सब कुछ मैनेज हो जाएगा. हम पुलिस कमिश्नर से समय मांग रहे हैं.

आतिशी ने सीएम रेखा को लिखा पत्र

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने राजधानी में बढ़ते अपराध और पुलिस प्रशासन की नाकामी पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने लिखा राजधानी में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब लोग अपने घर, बाज़ार और धार्मिक स्थलों पर भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे.उन्होंने सीएम रेखा से आग्रह किया है कि अगर वह जनता की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकतीं, तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए.

आप को बता दें कि कालकाजी मंदिर में बीते वर्ष भी एक बड़ा हादसा हुआ था जहां 26 जनवरी 2024 को कालकाजी मंदिर प्रांगण के अंदर जागरण के लिए बनाए गए विशेष स्टेज पर एक साथ अधिक लोग आ जाने के कारण स्टेज भारभरा कर गिर गया था जिसमें सैकड़ो की संख्या में लोग घायल हो गए थे.

