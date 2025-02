ETV Bharat / bharat

बड़ी खबर : जयपुर के दो मेडिकल कॉलेज को RDX Blast की धमकी, लिखा- हमें हिंदी नहीं चाहिए - BOMB THREAT IN HOSPITALS

जयपुर के दो मेडिकल कॉलेज को आया ई-मेल (ETV Bharat Jaipur)

ई-मेल के जरिये मिली धमकी के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एक बार तो हड़कंप मच गया, लेकिन सर्च और पुलिस जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिलने पर राहत की सांस ली गई. जानकारी सामने आने के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने पुलिस को इसकी सूचना दी. शुरुआती तौर पर पुलिस जांच में अभी तक इस मेल को फेक माना जा रहा है, लेकिन पुलिस एहतियातन इसकी जांच कर रही है और संबंधित एजेंसी को इसके बारे में सूचना दे दी गई है.

धमकी मेल के आखिर में लिखा गया है, "Remote Control Systems (RCS) Galileo was procured by Jaffar Sait IPS and K Radhakrishnan IPS from Italy. So, where is it now?"

पुलिस ने क्या कहा ? : पूरे मामले को लेकर जयपुर डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम का कहना है कि जयपुर पुलिस को शनिवार को ही इस थ्रेट ई-मेल के बारे में सूचित किया गया है, जिसे लेकर पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है. हालांकि, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस ई-मेल में किया गया है, उसे देखते हुए प्रारंभिक तौर पर इसे फेक माना जा रहा है. बावजूद इसके एहतियातन जयपुर पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

वहीं, इस पूरे घटनाक्रम में बड़े सवाल यह खड़े होते हैं कि जब 20 फरवरी को यानी 2 दिन पहले एसएमएस मेडिकल कॉलेज को यह थ्रेड ई-मेल मिल गया था तो जयपुर पुलिस के साथ इसको दो दिन बाद यानी शनिवार को क्यों साझा किया गया. ऐसे में इसे एसएमएस मेडिकल कॉलेज की प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है.