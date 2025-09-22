ETV Bharat / bharat

अबूझमाड़ नक्सल एनकाउंटर अपडेट, 80 लाख के दो माओवादी कमांडर राजू दादा और कोसा दादा ढेर

नारायणपुर के एसपी ने क्या कहा?: नारायणपुर के एसपी रॉबिनसन गुड़िया ने बताया कि अबूझमाड़ इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षाबलों ने 22 सितंबर को सर्च ऑपरेशन शुरू किया. 22 सितंबर की सुबह से ही सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी चल रही थी.

नक्सली राजू दादा और कोसा दादा ढेर: मारे गए नक्सलियों की पहचान सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति के सदस्य राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी के रूप में हुई है. दोनों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 40-40 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. इस बात की पुष्टि बस्तर आईजी सुंदरराज पी और नारायणपुर के एसपी रॉबिनसन गुड़िया ने की है.

नारायणपुर/ बस्तर : बस्तर में सुरक्षाबलो की नक्सलियों पर स्ट्राइक लगातार जारी है. छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर स्थित अबूझमाड़ के जंगलों में सोमवार को बड़ा नक्सल एनकाउंटर हुआ. इस मुठभेड़ में नक्सलियों के दो बड़े कमांडर मारे गए हैं. दोनों नक्सलियों पर 40-40 लाख रुपये का इनाम घोषित था. इस तरह कुल 80 लाख के इनामी नक्सली मुठभेड़ में जवानों की गोलियों का शिकार हुए हैं.

मुठभेड़ समाप्त होने के बाद घटनास्थल से दो पुरुष माओवादी कैडरों के शव बरामद किए गए. प्राथमिक पहचान में पुष्टि हुई कि ये दोनों शीर्ष माओवादी नेता राजू दादा और कोसा दादा हैं. ये तीन दशकों से दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति में सक्रिय थे और अनेक बड़ी हिंसक घटनाओं के मास्टरमाइंड रहे हैं- रॉबिनसन गुड़िया, एसपी, नारायणपुर

तेलंगाना के रहने वाले थे दोनों नक्सली: नारायणपुर एसपी रॉबिनसन गुड़िया ने बताया कि दोनों माओवादी नेता तेलंगाना के करीमनगर के रहने वाले हैं. नक्सल कमांडर राजू दादा की उम्र 63 वर्ष और कोसा दादा की उम्र 67 वर्ष है. दोनों पर छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा 40-40 लाख रुपये का इनाम घोषित था. उनके खिलाफ अन्य राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा घोषित इनाम और आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई जा रही है.

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने जवानों को दी बधाई: इस सफल एनकाउंटर पर बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने जवानों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि लगातार बस्तर में फोर्स के एंटी नक्सल ऑपरेशन से नक्सलवाद को बड़ा झटका लग रहा है. प्रतिबंधित माओवादी संगठन के खिलाफ चलाए जा रहे निर्णायक अभियानों ने संगठन को बड़ी चोट पहुंचाई है. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम के बावजूद पुलिस और सुरक्षा बल पूरी निष्ठा से अभियान चला रहे हैं.

अबूझमाड़ के मुठभेड़ में सुरक्षाबल को बड़ी सफलता मिली है. पहली दफा किसी मुठभेड़ में एक साथ 2 सेंट्रल कमेटी के मेम्बर मारे गए हैं. जिनके ऊपर 40-40 लाख रुपये का इनाम घोषित था. टॉप लीडरशिप में जनरल सेक्रेटरी बसवा राजू, सेंट्रल कमेटी मेम्बर सुधाकर, राजू दादा, कोसा दादा, चलपति, बालकृष्ण जैसे माओवादी मारे गए. इस प्रकार साल 2025 में कई बड़े टॉप नक्सल लीडरशिप का अंत हुआ है- सुंदरराज पी, आईजी बस्तर

दोनों नक्सल कमांडर दंडकारण्य में थे सक्रिय: बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि सोमवार 22 सितंबर को अबूझमाड़ मे मारे गए दोनों नक्सल कमांडर राजू दादा और कोसा दादा का दंडकारण्य क्षेत्र में बड़ा रोल था. इन दोनों ने इस क्षेत्र में कई हिंसक वारदात को अंजाम दिया है. आज जवानों ने इनका खात्मा कर नक्सलियों की टॉप लीडरशिप को बड़ी चोट पहुंचाई है.

जवान अब माओवादियों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई कर रही है. अब माओवादियों के खिलाफ केवल सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है- सुंदरराज पी, आईजी बस्तर

नक्सलियों से सरेंडर की अपील: बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने माओवादी कैडरों से अपील की है कि वे अब हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर करे और सरकार की पुनर्वास नीति का फायदा उठाएं, क्योंकि जवान अब माओवादियों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई कर रहे हैं. अब माओवादियों के खिलाफ केवल सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है.