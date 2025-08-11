ETV Bharat / bharat

ग्रीन एनाकोंडा का इंतजार हुआ खत्म, अलीपुर चिड़ियाघर पहुंचे दो 'अमेजोनियन टेरर' - GREEN ANACONDA

लंबे समय से लोग अलीपुर चिड़ियाघर में ग्रीन एनाकोंडा के आने का इंतजार कर रहे हैं.

Green Anaconda
ग्रीन एनाकोंडा (ETV Bharat)
Published : August 11, 2025 at 4:12 PM IST

कोलकाता: अलीपुर चिड़ियाघर में दो ग्रीन एनाकोंडा पहुंचने के साथ ही उनके आने के इंतजार के दिन खत्म हो गए. ये ग्रीन एनाकोंडा पिछले शुक्रवार यानी एक अगस्त की रात अलीपुर चिड़ियाघर के अस्पताल पहुंचे. फिलहाल इन 'अमेजोनियन टेरर' को क्वारंटाइन में रखा गया है. इनकी शारीरिक स्थिति और पर्यावरण के अनुकूल होने के बाद इन्हें चिड़ियाघर के एनक्लोजर नंबर 30 में छोड़ दिया जाएगा.

सूत्रों के अनुसार दोनों ग्रीन एनाकोंडा चेन्नई स्थित मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट और सेंटर फॉर हर्पेटोलॉजी (MCBT) से लाए गए थे. इसके बाद 4 अगस्त को राज्य वन विभाग और अलीपुर चिड़ियाघर के तीन अधिकारी ग्रीन एनाकोंडा लाने के लिए चेन्नई रवाना हुए. बाद में वहां से ये शुक्रवार (8 अगस्त) रात कोलकाता पहुंचे.

Alipore Zoo
अलीपुर चिड़ियाघर (ETV Bharat)

दोनों सांपों का वजन
लाए गए दोनों सांपों का वजन लगभग 350 ग्राम है. लंबाई 2.5 मीटर और उम्र 8 महीने है. सूत्रों का कहना है कि अगर दोनों सांप यहां के वातावरण के अनुकूल ढल जाते हैं, तो दो और सांप लाए जा सकते हैं. एनाकोंडा की जगह अलीपुर से छह जानवर चेन्नई गए हैं. हालांकि, बदले में अलीपुर चिड़ियाघर के अधिकारियों को मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट और सेंटर फॉर हर्पेटोलॉजी को छह जानवर देने पड़े. इनमें तीन इगुआना और तीन कोंच सांप हैं.

Alipore Zoo
अलीपुर चिड़ियाघर लाए गए ग्रीन एनाकोंडा (ETV Bharat)

इस बीच कोलकाता समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक इन दो नए मेहमानों को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कई लोग उनके लिए तैयार किए गए बाड़े का दौरा कर रहे हैं. सूत्रों का यह भी कहना है कि डॉक्टरों को उम्मीद है कि इसी महीने दोनों सांपों को बाड़े में छोड़ दिया जाएगा.

अधिकारियों का बयान
मामले में अधिकारियों का कहना है कि पिछले शुक्रवार रात अलीपुर में ग्रीन एनाकोंडा का एक जोड़ा पहुंचा. इसका सबसे बड़ा क्रेडिट चिड़ियाघर के जीवविज्ञानी सम्या बसु को जाता है. उन्होंने मद्रास क्रोकोडाइल बैंक के अधिकारियों से संपर्क किया और वहां सारी व्यवस्था की. फिर सोमवार को एक टीम सांपों को लाने के लिए चेन्नई गई.

Alipore Zoo
अलीपुर चिड़ियाघर (ETV Bharat)

अलीपुर चिड़ियाघर में नए कदम
दूसरी ओर अलीपुर चिड़ियाघर ने दूर-दूर से आने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए नए कदम उठाए हैं. पिछले सोमवार से यहां क्लॉकरूम खुल गया है. यह सीसीटीवी की निगरानी में है. अलीपुर चिड़ियाघर के खुलने के समय (सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक) इस कमरे का इस्तेमाल मुफ़्त में किया जा सकता है. सभी निजी सामान टोकन जारी करके क्लॉकरूम में रखना होगा. सामान वापस करने के लिए जरूरी टोकन सुरक्षित रखना होगा.

Alipore Zoo
अलीपुर चिड़ियाघर (ETV Bharat)

टोकन खो जाने पर स्टोर सामान के संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा. टोकन वापस करने के बाद सामान की स्थिति या परिस्थिति चाहे जो भी हो, उसके संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा. सामान की सुरक्षा पूरी तरह से विजिटर की जिम्मेदारी है.

Alipore Zoo
अलीपुर चिड़ियाघर आए विजिटर्स (ETV Bharat)

अलीपुर चिड़ियाघर क्लॉक रूम में स्टोर पर्सनल सामान की किसी भी चोरी या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा. चिड़ियाघर के अधिकारियों ने अनुरोध किया है कि उस कमरे में कोई भी कीमती सामान जैसे पैसा, गहने, इलेक्ट्रॉनिक सामान या टूटने वाली वस्तुएं न रखी जाएं.

इसी प्रकार, अलीपुर चिड़ियाघर के जानवरों तक भोजन पहुंचाने के लिए एक बैटरी चालित वाहन की व्यवस्था की गई है. उस वाहन में चिड़ियाघर के कर्मचारी और अधिकारी बाघों और शेरों से लेकर विभिन्न जानवरों का दैनिक भोजन आसानी से पहुंचा सकेंगे.

