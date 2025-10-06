ETV Bharat / bharat

कौशल दीक्षांत समारोह 2025 : उत्कृष्टता के लिए पीएम मोदी ने ओडिशा के दो ITI छात्रों को सम्मानित किया

उनकी यात्रा कंधमाल और गंजम के छोटे गांवों से शुरू हुई और नई दिल्ली में समाप्त हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सम्मानित किया.

Pramod Dalpati from Kandhamal district and (Right) Jitendra Pradhan from Ganjam district
कंधमाल जिले से प्रमोद दलपति और (दाएं) गंजाम जिले से जितेंद्र प्रधान (ETV Bharat)
Published : October 6, 2025 at 4:12 PM IST

समीर कुमार आचार्य

बरहामपुर: जब ओडिशा के दो आईटीआई छात्र नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित चौथे कौशल दीक्षांत समारोह 2025 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित होने के लिए मंच पर आए, तो ओडिशावासियों का दिल गर्व से भर गया.

दोनों आईटीआई-पूर्व छात्रों को अगस्त 2025 में आयोजित अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा में अपने ट्रेड में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए 4 अक्टूबर को सम्मानित किया गया.

कंधमाल जिले के प्रमोद दलपति और गंजम जिले के जीतेन्द्र प्रधान भारत भर से आए उन 46 टॉपरों में शामिल थे जिन्हें समारोह में सम्मानित किया गया.

इनमें से एक को इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में अखिल भारतीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया, जबकि दूसरे को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सम्मानित किया गया.

Jitendra Pradhan
जीतेंद्र प्रधान (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से फोन पर विशेष बातचीत करते हुए, सरकारी आईटीआई, फुलबनी के पूर्व छात्र प्रमोद दलपति ने भावुक होकर कहा, "मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री से पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा."

कंधमाल जिले के तुमुदिबांध ब्लॉक के लंकागढ़ गांव के प्रमोद राजेंद्र और संगीता दलपति के सबसे बड़े बेटे हैं. अपने गांव में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, वह डिप्लोमा करने के लिए भुवनेश्वर चले गए. हालांकि, आर्थिक तंगी के कारण उन्हें एक साल बाद ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी.

बाद में उन्होंने अपने स्थानीय कॉलेज में दाखिला लिया और अंततः फूलबनी में सरकारी आईटीआई में दाखिला लिया, जहां उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया.

प्रमोद को बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक था. अपनी ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए, वह टूटे हुए उपकरणों को खोलकर उनकी मरम्मत करते थे ताकि यह समझ सकें कि वे कैसे काम करते हैं.

उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेकार पड़े गैजेट्स के साथ उनका खेल एक दिन उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में अखिल भारतीय टॉपर और इस साल पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ छात्र बना देगा.

उन्होंने कहा, "आईटीआई के छात्र आत्मनिर्भर होते हैं, इसलिए उन्हें नौकरियों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर हम अपने व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान को मज़बूत करें, तो हम अपने लिए अवसर पैदा कर सकते हैं."

उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय सरकारी आईटीआई, फुलबनी के व्यापार प्रमुख सुधांशु कुमार राज को दिया, साथ ही संस्थान के उत्कृष्टता के निरंतर रिकॉर्ड की सराहना की, जिसने उन्हें एक अलग स्थान बनाने के लिए प्रेरित किया.

इसी प्रकार, गंजम जिले के हिन्जिलिकट स्थित सरकारी आईटीआई के पूर्व छात्र जीतेंद्र प्रधान ने अपने ट्रेड में अव्वल आकर ओडिशा को गौरवान्वित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की.

जीतेंद्र ने कहा, "मैंने खुद से वादा किया था कि मैं एक दिन अपने राज्य का नाम रोशन करूंगा. आखिरकार वह सपना पूरा हो गया."

डिगापहंडी ब्लॉक के फासीगुडा गांव के सुदर्शन और जानकी प्रधान के सबसे बड़े बेटे, जीतेंद्र ने आईटीआई हिंजिलिकट (2018-2020) में दाखिला लेने से पहले खेमुंडी कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी की.

बाद में, उन्होंने एनएसटीआई भुवनेश्वर में एडवांस प्रशिक्षण प्राप्त किया, जहां उन्होंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अखिल भारतीय परीक्षा में टॉप किया.

टाटा पावर में पहले काम कर चुके जीतेंद्र का मानना ​​है कि आईटीआई शिक्षा भारत के तकनीकी कार्यबल को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

उन्होंने कहा, "यह युवाओं को उत्तम ज्ञान से प्रशिक्षित और सुसज्जित करता है और परियोजनाओं को संभालने का व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करता है. ये सभी चीजें आत्मविश्वास बढ़ाती हैं और युवाओं को स्वरोज़गार के साथ-साथ उद्योग जगत में भी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार करती हैं."

सरकारी आईटीआई, हिंजिलिकट के अध्यक्ष ने उनकी उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि संस्थान हर साल कुशल और समर्पित छात्रों को तैयार करता रहता है.

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भी सोशल मीडिया पर दोनों छात्रों को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी और भविष्य में सफलता की कामना की.

राज्य के परिवहन मंत्री बिभूति भूषण जेना ने भी शुभकामनाएं दीं, जबकि ओडिशा के कई शिक्षाविदों ने राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने और राज्य के आईटीआई संस्थानों को गौरव दिलाने के लिए दोनों उपलब्धि हासिल करने वालों की सराहना की.

