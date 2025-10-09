ETV Bharat / bharat

गुजरात: दो साइकिल चोर गिरफ्तार, पुलिस ने 10 साइकिलें जब्त कीं

भावनगर पुलिस के मुताबिक, आरोपी स्कूलों और ट्यूशन क्लासों के बाहर से साइकिलें चोरी करते थे.

two bicycle thieves caught by Police in Bhavnagar Gujarat
गुजरात: दो साइकिल चोर गिरफ्तार, पुलिस ने 10 साइकिलें जब्त कीं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 1:39 PM IST

भावनगर: माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल और ट्यूशन जाने के लिए साइकिल देते हैं. फिर बच्चे उसी साइकिल को लेकर उत्साह और खुशी के साथ पढ़ाई करने जाते हैं. अगर साइकिल चोरी हो जाए, तो छात्र की मनोदशा समझी जा सकती है. गुजरात के भावनगर में ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां पिछले छह महीनों से दो लोग स्कूलों और ट्यूशन क्लासों से ही साइकिल चोरी करने की वारदात को अंजाम दे रहे थे. भावनगर की एलसीबी पुलिस ने साइकिल चोरों को पकड़ लिया है.

अधिकारियों ने बताया कि भावनगर की एलसीबी पुलिस गश्त पर थी. उस समय सूचना मिली कि जवाहर मैदान गोलबार हनुमान मंदिर जाने वाले रास्ते पर कुछ लोग एक रिक्शा में साइकिलें ले जा रहे हैं. जो चोरी या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थीं. जिसके बाद गोलबार हनुमान मंदिर मार्ग पर निगरानी कर रही एलसीबी पुलिस ने साइकिलों से लदा एक रिक्शा पाया और रिक्शा में सवार नागधनीबा गांव के दो लोगों से पूछताछ की. लेकिन दोनों आरोपी रिक्शा और साइकिल के दस्तावेज नहीं दिखा पाए और जवाब देने में हिचकिचा रहे थे. इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

चोरी की 10 साइकिलें बरामद
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए चोरों की पहचान नानजी उर्फ ​​मोढियो मकवाना और सागर मकवाना के रूप में हुई है. चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों ने स्कूल और ट्यूशन क्लास में आने वाले छात्रों की साइकिलें चुराने की बात कबूल की. दोनों पिछले छह महीने से साइकिल चोरी की गतिविधि में शामिल थे. पुलिस ने 10 साइकिलें जब्त की हैं.

कैसे करते थे चोरी?
नानजी उर्फ ​​मोढियो मकवाना भावनगर शहर के सरदारनगर, लीला सर्कल, कायाबिड़ इलाकों के स्कूलों और ट्यूशन क्लासों से साइकिलें चुराता था और साइकिल चोरी की जगह से अधेवाड़ा गांव तक साइकिल से जाता था. सागर मकवाना वहां पहले से ही एक रिक्शा में खड़ा होता था. फिर, दोनों साइकिल रिक्शे में रखकर अपने गांव चले जाते. वह साइकिलों को अपने गांव में छिपा देता. दीपावली आने पर, वह आने वाले दिनों में जवाहर मैदान में इकट्ठी की गई 10 साइकिलों को बेचने की तैयारी कर रहे थे. लेकिन पुलिस ने कुल 58,800 रुपये मूल्य की 10 साइकिलें और रिक्शे जब्त कर लियया. दोनों आरोपियों के खिलाफ घोघा रोड थाने में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.

