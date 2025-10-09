ETV Bharat / bharat

गुजरात: दो साइकिल चोर गिरफ्तार, पुलिस ने 10 साइकिलें जब्त कीं

भावनगर: माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल और ट्यूशन जाने के लिए साइकिल देते हैं. फिर बच्चे उसी साइकिल को लेकर उत्साह और खुशी के साथ पढ़ाई करने जाते हैं. अगर साइकिल चोरी हो जाए, तो छात्र की मनोदशा समझी जा सकती है. गुजरात के भावनगर में ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां पिछले छह महीनों से दो लोग स्कूलों और ट्यूशन क्लासों से ही साइकिल चोरी करने की वारदात को अंजाम दे रहे थे. भावनगर की एलसीबी पुलिस ने साइकिल चोरों को पकड़ लिया है.

अधिकारियों ने बताया कि भावनगर की एलसीबी पुलिस गश्त पर थी. उस समय सूचना मिली कि जवाहर मैदान गोलबार हनुमान मंदिर जाने वाले रास्ते पर कुछ लोग एक रिक्शा में साइकिलें ले जा रहे हैं. जो चोरी या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थीं. जिसके बाद गोलबार हनुमान मंदिर मार्ग पर निगरानी कर रही एलसीबी पुलिस ने साइकिलों से लदा एक रिक्शा पाया और रिक्शा में सवार नागधनीबा गांव के दो लोगों से पूछताछ की. लेकिन दोनों आरोपी रिक्शा और साइकिल के दस्तावेज नहीं दिखा पाए और जवाब देने में हिचकिचा रहे थे. इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

चोरी की 10 साइकिलें बरामद

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए चोरों की पहचान नानजी उर्फ ​​मोढियो मकवाना और सागर मकवाना के रूप में हुई है. चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों ने स्कूल और ट्यूशन क्लास में आने वाले छात्रों की साइकिलें चुराने की बात कबूल की. दोनों पिछले छह महीने से साइकिल चोरी की गतिविधि में शामिल थे. पुलिस ने 10 साइकिलें जब्त की हैं.