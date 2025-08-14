ETV Bharat / bharat

दो बालिगों को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार, भले ही परिवार कर रहा हो विरोध- दिल्ली हाईकोर्ट - TWO ADULTS HAVE RIGHT TO MARRIAGE

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले के दौरान ये बात कही कि दो व्यस्क लड़का-लड़की को शादी करने का अधिकार है, भले ही परिवार ना माने

TWO ADULTS HAVE RIGHT TO MARRIAGE
दो बालिगों को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार-दिल्ली हाईकोर्ट (SOURCE: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 14, 2025 at 9:58 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 10:25 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दो बालिगों को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है भले ही उनका परिवार उनकी शादी का विरोध कर रहा हो. कोर्ट ने कहा कि सहमति से शादी करने वाले वयस्कों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शांतिपूर्वक साथ रहने का अधिकार है.

जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने एक युवा जोड़े को पुलिस की सुरक्षा का आदेश देते समय ये टिप्पणी की. दरअसल एक युवा जोड़े ने 23 जुलाई को दिल्ली के एक आर्य समाज मंदिर में हिन्दू रीति रिवाज के मुताबिक शादी की थी. लड़की ने अपने माता-पिता की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर शादी की थी.

लड़की के घर से भागने के बाद उसके माता-पिता ने एफआईआर दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस के सामने दिये बयान में लड़की ने कहा कि उसने लड़के के साथ अपनी मर्जी से शादी की है. लड़की की स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने उसके माता-पिता की ओर से दर्ज शिकायत को बंद कर दिया.

शादी के बाद लड़की के माता-पिता ने उस पर दबाव बनाना शुरु कर दिया. उसके बाद लड़की ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की. कोर्ट ने युगल जोड़े को सुरक्षा देने का आदेश देते हुए संबंधित एसएचओ को निर्देश दिया कि वो एक बीट कांस्टेबल को निर्देशित कर उसे कोर्ट के आदेश के बारे में बताएं. कोर्ट ने एसएचओ को निर्देश दिया कि वो नए जोड़े के आपातकालीन नंबर उपलब्ध कराए और किसी भी धमकी की जानकारी लिखे और उस पर बिना समय गंवाए कार्रवाई करे.

Last Updated : August 14, 2025 at 10:25 PM IST

TAGGED:

'छठी मैया' की पूजा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र ने शुरू की यूनेस्को नामांकन की प्रक्रिया

भारतीय ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर

अब इस बैंक ने दिया ग्राहकों को जोर का झटका... खाते में मेंटेन रखने होंगे ₹25000, वरना लगेगा जुर्माना

ट्रंप की पुतिन को वॉर्निंग: यूक्रेन से युद्ध रोकने पर रूस सहमत नहीं हुआ, तो होंगे 'बहुत गंभीर परिणाम'

