अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस और UP-STF का जॉइंट एक्शन, मुठभेड़ में दो आरोपी ढेर

मिली जानकारी के अनुसार, दोनों ही बदमाश रोहित गोदारा- गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय सदस्य थे.

दिल्ली पुलिस और UP-STF का जॉइंट एक्शन
दिल्ली पुलिस और UP-STF का जॉइंट एक्शन (ETV Bharat)
Published : September 17, 2025 at 10:47 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है. बुधवार, 17 सितंबर को ग़ाज़ियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मुख्य आरोपी रविन्द्र और अरुण को ढेर कर दिया गया. यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली की संयुक्त टीम ने द्वारा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया.

इससे पहले, 12 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 3.45 बजे बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसे लेकर थाना कोतवाली बरेली में मुकदमा दर्ज हुआ था.

एसटीएफ से मिली जानकारी के, मुताबिक सीसीटीवी फुटेज, आस पास के प्रदेशों के क्राइम रिकॉर्ड्स से मिलान और तकनीकी विश्लेषण के बाद, घटना को अंजाम देने वाले दोनों बदमाशों की पहचान रविन्द्र (पुत्र कल्लू निवासी कहनी, रोहतक) और अरुण (पुत्र राजेंद्र निवासी इंडियन कॉलोनी, गोहना रोड, सोनीपत) के रूप में हुई थी.

एसटीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक, यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली की संयुक्त टीम से थाना ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद में आरोपियों की मुठभेड़ हुई, जिसमे दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया गया. बताया जा रहा है कि दोनों बदमाशों की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है. दोनों बदमाश रोहित गोदारा- गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय सदस्य थे और कई घटनाओं में शामिल रहे हैं. मुठभेड़ के दौरान मौके से ग्लॉक और जिगाना पिस्टल के साथ काफ़ी कारतूस भी बरामद हुए है.

नोएडा में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एसपी) राज कुमार मिश्रा ने कहा, 12 सितंबर को बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के आवास पर गोलीबारी की गई. चूंकि गोलीबारी में शामिल अपराधियों की गतिविधि दिल्ली और हरियाणा में है, इसलिए हरियाणा एसटीएफ और काउंटर-इंटेलिजेंस दिल्ली यूनिट की मदद ली गई. दो अपराधियों की पहचान रविंद्र और अरुण के रूप में हुई. जब हमने उन्हें गाजियाबाद में रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने पुलिस टीमों पर गोलीबारी की. जवाबी गोलीबारी में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. कुछ पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं.

दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला, सीएम योगी ने की एक्ट्रेस के पिता से बात, कही ये बात

