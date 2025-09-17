ETV Bharat / bharat

अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस और UP-STF का जॉइंट एक्शन, मुठभेड़ में दो आरोपी ढेर

दिल्ली पुलिस और UP-STF का जॉइंट एक्शन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 17, 2025 at 10:47 PM IST | Updated : September 17, 2025 at 11:14 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है. बुधवार, 17 सितंबर को ग़ाज़ियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मुख्य आरोपी रविन्द्र और अरुण को ढेर कर दिया गया. यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली की संयुक्त टीम ने द्वारा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. इससे पहले, 12 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 3.45 बजे बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसे लेकर थाना कोतवाली बरेली में मुकदमा दर्ज हुआ था. एसटीएफ से मिली जानकारी के, मुताबिक सीसीटीवी फुटेज, आस पास के प्रदेशों के क्राइम रिकॉर्ड्स से मिलान और तकनीकी विश्लेषण के बाद, घटना को अंजाम देने वाले दोनों बदमाशों की पहचान रविन्द्र (पुत्र कल्लू निवासी कहनी, रोहतक) और अरुण (पुत्र राजेंद्र निवासी इंडियन कॉलोनी, गोहना रोड, सोनीपत) के रूप में हुई थी.

