ETV Bharat / bharat

करूर भगदड़ : टीवीके नेता विजय ने पीड़ितों से व्यक्तिगत रूप से मिलने पुलिस से मांगी अनुमति

टीवीके के वकील अरिवझगन जानकारी देते हुए ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 8, 2025 at 6:34 PM IST 2 Min Read

चेन्नई: अभिनेता व टीवीके नेता विजय की ओर से डीजीपी कार्यालय में एक आवेदन दिया गया है, जिसमें करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के घर जाने और पीड़ितों से व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति मांगी गई है. बता दें कि तमिलनाडु में सभी दल 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रचार अभियान में जुटे हैं. इसी सिलसिले में, टीवीके नेता विजय ने भी घोषणा की है कि वह हर शनिवार जनता से मिलेंगे और प्रचार करेंगे. इसी क्रम में, 27 सितंबर को करूर के वेलुसामीपुरम में चुनाव प्रचार के दौरान वहां हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी. वहीं डीएमके के मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन उसी रात पीड़ितों से मिलने और अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए करूर गए थे. इसके बाद, अन्य दलों के राजनीतिक नेताओं ने भी पीड़ितों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी. हालांकि, उसी रात चेन्नई लौट आए विजय के अगले कुछ दिनों में करूर जाकर पीड़ितों से मिलने की उम्मीद थी. हालांकि, विजय ने कुछ दिनों बाद इस घटना के बारे में एक वीडियो जारी किया.