करूर भगदड़ : टीवीके नेता विजय ने पीड़ितों से व्यक्तिगत रूप से मिलने पुलिस से मांगी अनुमति

टीवीके नेता विजय ने करूर भगदड़ के पीड़ितों से मिलने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई है.

TVK lawyer Arivzhagan giving information
टीवीके के वकील अरिवझगन जानकारी देते हुए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 6:34 PM IST

चेन्नई: अभिनेता व टीवीके नेता विजय की ओर से डीजीपी कार्यालय में एक आवेदन दिया गया है, जिसमें करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के घर जाने और पीड़ितों से व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति मांगी गई है.

बता दें कि तमिलनाडु में सभी दल 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रचार अभियान में जुटे हैं. इसी सिलसिले में, टीवीके नेता विजय ने भी घोषणा की है कि वह हर शनिवार जनता से मिलेंगे और प्रचार करेंगे.

इसी क्रम में, 27 सितंबर को करूर के वेलुसामीपुरम में चुनाव प्रचार के दौरान वहां हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी.

इस घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी. वहीं डीएमके के मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन उसी रात पीड़ितों से मिलने और अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए करूर गए थे.

इसके बाद, अन्य दलों के राजनीतिक नेताओं ने भी पीड़ितों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी. हालांकि, उसी रात चेन्नई लौट आए विजय के अगले कुछ दिनों में करूर जाकर पीड़ितों से मिलने की उम्मीद थी. हालांकि, विजय ने कुछ दिनों बाद इस घटना के बारे में एक वीडियो जारी किया.

चूंकि विजय का व्यक्तिगत रूप से वहां न जाना और वीडियो में की गई टिप्पणियों ने विवाद को जन्म दे दिया है, इसलिए कई लोग विजय की कड़ी निंदा कर रहे हैं. इस बीच, विजय ने वीडियो कॉल के माध्यम से पीड़ित परिवारों से संपर्क किया और उन्हें सांत्वना दी, उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्द ही उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे.

इस स्थिति में, टीवीके के वकील अरिवझगन ने डीजीपी कार्यालय में एक आवेदन देकर विजय को करूर जाने और मृतकों के परिवारों से मिलने की अनुमति मांगी है.

इसमें कहा गया है कि करूर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक जिस भी तारीख को अनुमति देंगे, विजय व्यक्तिगत रूप से करूर का दौरा करेंगे.

इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए वकील अरिवझगन ने कहा, "हमने डीजीपी कार्यालय में एक आवेदन देकर विजय को करूर घटना के पीड़ितों से व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति मांगी है." जब पत्रकारों ने पूछा, "डीजीपी कार्यालय में याचिका पर क्या प्रतिक्रिया दी गई? विजय कब जा रहे हैं?" तो विजय के वकील ने जवाब देने से इनकार कर दिया और चले गए.

TVK LEADER VIJAYTVK VIJAY PERMISSION APPLICATIONकरूर भगदड़TAMIL NADUKARUR STAMPEDE

