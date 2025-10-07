ETV Bharat / bharat

टीवेके नेता विजय ने करूर भगदड़ के पीड़ितों को किया वीडियो कॉल, काफी देर तक रोते रहे

चेन्नईः तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. अभिनेता से नेता बने टीवीके पार्टी के विजय हर शनिवार को विभिन्न ज़िलों का दौरा कर रहे थे. इसी सिलसिले में, 27 सितंबर को करूर के वेलुचामिपुरम में टीवीके पार्टी की ओर रैली का आयोजन किया गया था. इस दौरान भगदड़ मचने से बच्चों और महिलाओं समेत 41 लोगों की मौत हो गई थी.

टीवीके नेता विजय ने मंगलवार 7 अक्टूबर को करूर घटना के पीड़ित परिवारों से वीडियो कॉल के जरिए बात कर अपनी संवेदना व्यक्त की. चेन्नई से करूर पहुंची एक टीम ने पीड़ितों के घर जाकर टीवीके नेता विजय को करूर में पीड़ित 29 परिवारों से वीडियो कॉल के जरिए सीधे बात करायी.

पीड़ित परिवार. (ETV Bharat)

टीवीके समर्थक ने सोशल मीडिया एक्स पेज पर विजय के वीडियो कॉल के बारे में पोस्ट किया. इसमें लिखा था, "विजय ने करूर घटना में मारे गए धनुष कुमार के परिवार से वीडियो कॉल पर 20 मिनट तक बात की और उन्हें सांत्वना दी. उन्होंने धनुष कुमार की बहन हर्षिनी का भाई बनने और हर संभव मदद करने का वादा भी किया."

करूर घटना में मारे गए अरुकानी के रिश्तेदार शक्तिवेल ने बताया कि, "विजय ने आज वीडियो कॉल पर बात की और कहा, "मैं करूर में हुई घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. मैं पिछले एक हफ्ते से अपूरणीय दुःख में हूं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे सांत्वना दूं. मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगा. फिर एक मिनट से ज़्यादा समय तक रोते रहे."