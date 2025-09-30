ETV Bharat / bharat

करूर भगदड़ पर टीवीके प्रमुख विजय ने तोड़ी चुप्पी, कहा 'सच्चाई सामने आएगी' CM स्टालिन को दिया संदेश

करूर भगदड़ मामले में टीवीके प्रमुख विजय ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि, हादसे की सच्चाई सामने आ जाएगी.

टीवीके प्रमुख विजय (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2025 at 4:42 PM IST

Updated : September 30, 2025 at 4:56 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) पार्टी की रैली में मची भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई. इस पर टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि, उन्होंने अपने जीवन में ऐसी दर्दनाक स्थिति का सामना कभी नहीं किया. वह बहुत दुखी है. उन्होंने कहा कि, वह जल्द ही पीड़ितों से मुलाकात करेंगे. वह उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं जो इस नुकसान से दुखी है.

विजय ने कहा कि, उनके पार्टी के पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से अनुरोध किया कि, कृपया उनके पार्टी के पदाधिकारियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए. उन्होंने सीएम से यह भी कहा कि, वे उनके घर या कार्यालय आ सकते हैं और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं. उन्होंने पदाधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध मुख्यमंत्री से किया है. उन्होंने कहा कि, इस हादसे की हर सच्चाई सामने आ जाएगी.

विजय ने तमिलनाडु के करूर में अपनी एक रैली में मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत के कुछ दिन बाद मंगलवार को कहा कि उन्होंने अभी तक प्रभावित लोगों से मुलाकात नहीं की है, क्योंकि उनकी वहां मौजूदगी से असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाएगी. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा, "मैंने करूर का दौरा नहीं किया क्योंकि इससे असामान्य स्थिति उत्पनन हो सकती थी. मैं जल्द ही आपसे (पीड़ितों और घायलों के परिवारों से) मिलूंगा."

विजय ने यह बात ऐसे समय कही जब उनके पार्टी सहयोगियों के खिलाफ 27 सितंबर को तमिलनाडु के पश्चिमी करूर जिले में हुई भगदड़ के सिलसिले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है. पुलिस ने टीवीके के जिन नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है उनमें पार्टी के वरिष्ठ नेता बस्सी एन आनंद और सीटीआर निर्मल कुमार शामिल हैं.

करूर जिला राजधानी चेन्नई से लगभग 400 किलोमीटर दूर है. तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम (द्रमुक) को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने सीएम से कहा कि, अगर उनके मन में बदला लेने का विचार है, तो वे उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं लेकिन पार्टी के लोगों को नहीं छू सकते. उन्होंने दावा किया कि घटना वाले दिन, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, वह करूर से जल्दी निकल गए थे.

हेमा मालिनी का दावा
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद हेमा मालिनी ने मंगलवार को दावा किया कि करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय की रैली के दौरान आयोजन स्थल के संकरा होने और कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल हो जाने में ‘कुछ तो गड़बड़’ लगता ही है, क्योंकि ये बातें स्वाभाविक नहीं हो सकती हैं. हेमा मालिनी 27 सितंबर को वेलुसामीपुरम में हुई भगदड़ से जुड़ी परिस्थितियों की जांच के लिए यहां आये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के आठ-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं।

ये भी पढ़ें: NDA की फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ हेमा मालिनी पहुंची करूर, रैली में हुई भगदड़ पर बनाएंगी रिपोर्ट

