ETV Bharat / bharat

'DMK और भाजपा के बीच गुप्त संबंध है', एक्शन स्टार थलापति विजय को चुनाव में जीत का पक्का भरोसा

टीवीके चीफ और साउथ सुपर स्टार विजय को आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की जीत पक्की होगी.

tvk chief vijay
थलापति विजय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2025 at 5:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नामक्कल: तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के अध्यक्ष और अभिनेता थलापति विजय का कहना है कि, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (द्रमुक) डीएमके और भाजपा के बीच गुप्त संबंध हैं.

2026 के विधानसभा चुनावों से पहले, तमिलनाडु वेत्री कझगम के नेता विजय 'उंगा विजय ना वरेन' नाम से पूरे तमिलनाडु में प्रचार यात्रा पर हैं. उन्होंने 13 तारीख को अपना पहला चुनाव अभियान शुरू किया और त्रिची और अरियालुर जिलों में प्रचार किया.

tvk chief vijay starts election campaign in namakkal
एक्शन स्टार थलापति विजय का चुनाव अभियान (ETV Bharat)

उन्होंने पिछले हफ्ते शनिवार (20 सितंबर) को नागपट्टिनम और तिरुवरुर जिलों में अपना चुनाव अभियान जारी रखा। वहां बोलते हुए, विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि स्टालिन अपने परिवार की कीमत पर तमिलनाडु को लूट रहे हैं.

विजय ने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार जारी रखते हुए आज नमक्कल और करूर जिलों में अपना चुनाव अभियान चलाया. वे आज सुबह चेन्नई से निजी विमान से त्रिची पहुंचे और वहां से कार से नमक्कल पहुंचे। उन्होंने नमक्कल के.एस.थिरैयारंगम के पास स्वयंसेवकों को संबोधित किया.

टीवीके प्रमुख विजय ने कहा कि, नमक्कल तमिलनाडु के लोगों के लिए एक भावनात्मक भूमि रही है. वह उस भूमि से बोलना अपना सौभाग्य मानते हैं. उन्होंने कहा कि, इस जिले के लोगों की मुख्य मांग नमक्कल जिले में उत्पादित अंडों के भंडारण के लिए एक सुरक्षित गोदाम स्थापित करना है.

उन्होंने सवाल किया कि, क्या वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार ने ऐसा किया है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, एक डीएमके विधायक के स्वामित्व वाले अस्पताल में गरीब और सीधे-सादे लोगों की किडनी चोरी हो रही है. विजय ने कहा कि, उनकी पार्टी की सरकार के सत्ता में आने पर इस चोरी में शामिल सभी लोगों को दंडित किया जाएगा.

टीवीके नेता विजय ने अपना भाषण जारी रखते हुए सवाल उठाया "अगर हम कहते हैं कि टीवीके सरकार के दौरान हम लोगों को जरूरी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएंगे, तो राजनीतिशास्त्री हमसे कुछ नया कहने को कहते हैं. नए का क्या मतलब है. क्या हम कह सकते हैं कि हम सबको घर बैठे हवाई जहाज चलाने देंगे.. या हम कह सकते हैं कि हम अमेरिका तक सड़क बनाएंगे.

डीएमके और बीजेपी के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि, बीजेपी और डीएमके के बीच एक गुप्त रिश्ता है. उन्होंने कहा कि, डीएमके को वोट देना बीजेपी को वोट देने जैसा है. एक्टर से राजनेता बने विजय ने ऐसे में सवाल करते हुए कहा कि, क्या तमिलनाडु में खराब सरकार देने वाली इस डीएमके को फिर से सत्ता में आना चाहिए.. या हमें अपनी टीवीके सरकार चाहिए. उन्होंने जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, वह उसे जरूर पूरा करेंगे. उन्होंने दावा किया कि, आने वाले चुनावों में अच्छी चीजें होंगी और उनकी जीत पक्की होगी.

ये भी पढ़ें: एक्टर-राजनेता विजय के घर पर बम की धमकी, एक घंटे तक चली जांच, अधिकारियों का आया ये बयान

For All Latest Updates

TAGGED:

TVK CHIEF VIJAYSOUTH STAR VIJAYVIJAY TARGETS STALIN GOVTTAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026TVK CHIEF VIJAY TARGETS DMK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जम्मू-कश्मीर में टॉप सुरक्षा बैठक, फिर से खुले कई और पर्यटक स्थल

Tata Capital IPO: पैसा रखें तैयार! इस तारीख से खुल रहा 2025 का सबसे बड़ा IPO

एशिया कप 2025: फाइनल से पहले ICC ने सूर्या-रऊफ और फरहान को सुनाई सजा, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

न्यूयॉर्क: जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, इन मुद्दों पर दिया जोर दिया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.