तमिलनाडु भगदड़ हादसा: NCSC अध्यक्ष मकवाना ने घटनास्थल पर जाकर पड़ताल की

करूर: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना के नेतृत्व में एक टीम ने टीवीके अभियान के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत की व्यक्तिगत जांच की. 27 सितंबर को करूर के वेलुचामिपुरम में टीवीके के एक अभियान के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत के मामले में केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न कदम उठा रही है.

ऐसे में करूर भगदड़ में मारे गए 41 लोगों में से 13 अनुसूचित जाति के थे. चूँकि अधिकतर मृतक अनुसूचित जाति के थे इसलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना के नेतृत्व में एक टीम घटना की जाँच के लिए शुक्रवार रात (3 अक्टूबर) करूर पहुँची.

उन्होंने उस जगह का दौरा किया जहाँ घटना हुई थी और स्थानीय लोगों से उस दिन (27 सितंबर) क्या हुआ और उन्होंने क्या देखा, इस बारे में पूछताछ की. इसके बाद उन्होंने आज (4 अक्टूबर) सुबह लगभग 10 बजे वेलुचामिपुरम का निरीक्षण किया, जहां भगदड़ में लोगों की मौत हुई थी. बाद में उन्होंने करूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा और उनसे घटना के बारे में पूछा.