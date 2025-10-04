तमिलनाडु भगदड़ हादसा: NCSC अध्यक्ष मकवाना ने घटनास्थल पर जाकर पड़ताल की
तमिलनाडु के करूर भगदड़ की घटना में मारे गए 41 लोगों में से 13 अनुसूचित जाति के थे.
Published : October 4, 2025 at 2:39 PM IST
करूर: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना के नेतृत्व में एक टीम ने टीवीके अभियान के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत की व्यक्तिगत जांच की. 27 सितंबर को करूर के वेलुचामिपुरम में टीवीके के एक अभियान के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत के मामले में केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न कदम उठा रही है.
ऐसे में करूर भगदड़ में मारे गए 41 लोगों में से 13 अनुसूचित जाति के थे. चूँकि अधिकतर मृतक अनुसूचित जाति के थे इसलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना के नेतृत्व में एक टीम घटना की जाँच के लिए शुक्रवार रात (3 अक्टूबर) करूर पहुँची.
उन्होंने उस जगह का दौरा किया जहाँ घटना हुई थी और स्थानीय लोगों से उस दिन (27 सितंबर) क्या हुआ और उन्होंने क्या देखा, इस बारे में पूछताछ की. इसके बाद उन्होंने आज (4 अक्टूबर) सुबह लगभग 10 बजे वेलुचामिपुरम का निरीक्षण किया, जहां भगदड़ में लोगों की मौत हुई थी. बाद में उन्होंने करूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा और उनसे घटना के बारे में पूछा.
इसके बाद टीम एमूर और पुथुर गांवों में गई जहां भगदड़ में मारे गए अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और पांचों मृतकों के परिवारों से पूछताछ की. इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने मौतों के मामले की उचित जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगतीसन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था.
इसके अलावा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों हेमा मालिनी, अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, प्राजलाल, रेखा शर्मा, श्रीकांत, अबराजिता सारंगी और महेश कुमार की एक टीम ने करूर का दौरा किया और करूर त्रासदी के संबंध में पीड़ितों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की. इसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुईं हेमा मालिनी ने कहा, 'ऐसा नहीं लगता कि यह घटना स्वाभाविक रूप से घटी है. ऐसा लगता है कि ये कुछ रहस्यमयी है. गौरतलब है कि हम मामले की जाँच जारी रखे हुए हैं.'