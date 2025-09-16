मिट्टी को सपनों में बदलना: असम के जोरहाट के चिरंजीव बोरा की प्रेरणादायक यात्रा
असम के मूर्तिकार चिरंजीब बोरा ने अपने घर से ही मूर्ति बनाने की कला को सीखकर मेहनत के बल पर अपनी अलग पहचान बनायी.
Published : September 16, 2025 at 2:01 PM IST
जोरहाट: असम के जोरहाट में रहने वाले चिरंजीब बोरा एक ऐसे मूर्तिकार हैं जो चुपचाप परंपरा, कला और उद्यमिता को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं. उनमें कला के प्रति जुनून, दृढ़ता और उद्देश्य है. इस बात का प्रमाण है उनकी आकर्षक मूर्तियां हैं.
चिरंजीब की यात्रा किसी भव्य कार्यशाला में नहीं, बल्कि उनके घर से शुरू हुई. बचपन में जब उनके अधिकतर साथी किताबों में डूबे रहते थे, चिरंजीब मिट्टी की मूर्तियां बनाने की कला से मोहित हो गए. अपने आस-पास के आध्यात्मिक अनुष्ठानों से प्रेरित होकर, उन्होंने स्थानीय मिट्टी और पुआल का इस्तेमाल करके घर पर ही दुर्गा की मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया. एक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के रूप में शुरू हुआ यह प्रयास जल्द ही एक दृष्टि, एक स्वप्न में बदल गया कि कैसे इस पारंपरिक कला के माध्यम से आत्मनिर्भर बनें और दूसरों के लिए अवसर पैदा करें.
चिरंजीब कहते हैं, 'छोटी उम्र से ही मुझे मूर्तियां बनाने का शौक था. 20 साल की उम्र में मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक जुनून नहीं, बल्कि रोजगार का जरिया भी बन सकता है, न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी.' इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने जोरहाट के मध्य में एक छोटी सी जगह किराए पर ली और 'न्यू माँ दुर्गा शिल्पालय' नाम से एक कार्यशाला स्थापित की.
पिछले तीन वर्षों में उनका प्रतिष्ठान पारंपरिक मिट्टी मूर्ति निर्माण का एक मान्यता प्राप्त केंद्र बन गया है जहाँ न केवल दुर्गा की मूर्तियाँ, बल्कि विश्वकर्मा, लक्ष्मी, सरस्वती और अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियाँ भी बनाई जाती है. उनकी कार्यशाला अब गतिविधियों से गुलजार है, खासकर आगामी विश्वकर्मा पूजा और शारदीय दुर्गा पूजा त्योहारों के साथ.
अगर आपमें दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है. ईश्वर ने हमें काम करने की शक्ति दी है - और उस मेहनत के जरिए हम अपना, अपने परिवार का और अपने समाज का उत्थान कर सकते हैं. वे पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं.
चिरंजीब को सिर्फ उनकी कलात्मकता ही नहीं, बल्कि स्थानीय सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी अलग बनाती है. वह वर्तमान में चार स्थानीय असमिया युवाओं को रोजगार देते हैं और उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान करते हैं. यह पहल इस क्षेत्र में कोलकाता के मूर्ति निर्माताओं के प्रभुत्व का एक मज़बूत जवाब भी है - यह साबित करते हुए कि असमिया कलाकार भी पारंपरिक शिल्पकला के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं.
अपनी कला को मूर्त देने में उन्हें सबसे पहले मिट्टी, पुआल, बाँस और लकड़ी की जरूरत होती है. ये सभी आस-पास के इलाकों से इकट्ठा करते हैं. चिरंजीव मानते हैं कि बढ़ती माँग और प्रतिस्पर्धा के साथ, उन्होंने गुणवत्ता और मात्रा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए असम के बाहर से विशेष सामग्री मँगवानी शुरू कर दी है. उन्होंने अपनी रचनाओं को और बेहतर बनाने और अंतिम रूप देने के लिए दूसरे राज्य से एक अनुभवी कारीगर को भी बुलाया.
चिरंजीब ने कहा, 'हाँ, अब इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है. इसलिए मैंने असम के बाहर से एक विशेषज्ञ को हमारे मार्गदर्शन के लिए बुलाया है. अगर हमारे काम में कोई खामी है तो वह उसे सुधारने में हमारी मदद करते हैं. हम लगातार सीख रहे हैं और सुधार कर रहे हैं.'
चिरंजीव सिर्फ मूर्तियाँ ही नहीं गढ़ते - बल्कि वे आशा की भी मूर्तियाँ गढ़ते हैं. उनकी कहानी सिर्फ व्यावसायिक सफलता की नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक परंपरा को गरिमा और आधुनिक प्रासंगिकता के साथ पुनर्जीवित करने की है. ऐसे समय में जब बाजार बड़े पैमाने पर उत्पादित मूर्तियों से भरा पड़ा है, उनकी हस्तनिर्मित मिट्टी की कृतियों में स्थानीय मिट्टी की गर्माहट और एक सच्चे कारीगर की भक्ति झलकती है.
अपनी कलात्मक गतिविधियों के अलावा, चिरंजीव एक राजनीतिक दल में सक्रिय भागीदारी और एक आधिकारिक पद पर रहते हुए जनसेवा में भी संलग्न हैं. फिर भी उनकी मूल पहचान उनके मिट्टी से सने हाथों और आध्यात्मिक कला से उनके गहरे जुड़ाव में निहित है. वे विनम्रतापूर्वक कहते हैं, 'लोगों को यह तय करने दीजिए कि मैं कितना सफल हूँ, मैं बस वही करता रहूँगा जो मुझे पसंद है.'
जैसे-जैसे त्योहारों का मौसम नजदीक आता है, चिरंजीव की कार्यशाला गीली मिट्टी की खुशबू, भूसे की लयबद्ध धड़कन और सृजन की शांत ध्वनि से भर जाती है. यह याद दिलाती है कि तेजी से आगे बढ़ती दुनिया में भी कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने हाथों से परंपरा को गढ़ते हैं और अपने पैरों के नीचे की मिट्टी से बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं.